W jakim zakresie dojrzały system klasy WMS pomaga firmom z branży spożywczej w zarządzaniu żywnością i ograniczaniu zjawiska marnowania jedzenia? Dowiedz się, jakie problemy rozwiązuje wdrożenie systemu Softlab ERP i WMS od Asseco Business Solutions, i jakie korzyści zyskał jeden z czołowych dystrybutorów marek nabiałowych w Europie.

Ekologiczny, a zatem odpowiedzialny i zdrowy tryb życia przestaje być trendem i wchodzi w nawyk coraz większej ilości konsumentów. Większa świadomość społeczna przy dokonywaniu wyborów żywieniowych skłania do refleksji i skutkuje podejmowaniem decyzji w duchu less waste.

Marnowanie żywności już dawno stało się globalnym problem i wpływa negatywnie nie tylko na środowisko, ale także na całe społeczeństwo. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, rocznie na całym świecie do kosza trafia aż 1,3 miliarda ton jedzenia*, które nadaje się do spożycia.

W odpowiedzi na ten problem wiele przedsiębiorstw podejmuje działania, które pozwolą wziąć udział w zmniejszeniu globalnej nadprodukcji i przeciwdziałać marnowaniu jedzenia. Firmy te wdrażają różne strategie, które są dla nich jednocześnie olbrzymią szansą na optymalizację działań oraz zmniejszenie kosztów związanych z towarem, który uległby przeterminowaniu na magazynie. To ostatnie ma szczególne znaczenie, bo firmy właśnie z branży spożywczej są realnie narażone na spowodowane terminami przydatności wysokie koszty i straty.

Jak sobie poradzić z tym problemem?

Odpowiedzią jest wdrożenie inteligentnego systemu magazynowania i śledzenia żywności, który umożliwia precyzyjne monitorowanie stanu żywności i zmniejszenie ilości odpadów. System WMS pomaga zoptymalizować procesy magazynowania i dystrybucji towarów szybko rotujących, co w konsekwencji pozwala na lepsze zarządzanie stanami magazynowymi i terminami przydatności do spożycia oraz zapobiega przeterminowaniu żywności.

Z jakimi problemami magazynowymi spotyka się branża spożywcza?

Nasz klient, firma Euroser Dairy Group, która jest właścicielem, eksporterem i dystrybutorem znanych w Europie marek nabiałowych, zanim zdecydował się na współpracę z naszą firmą, borykał się z wieloma wyzwaniami wynikającymi z rozszerzenia działań i podniesienia konkurencyjności. Sukces klienta polegał na tym, że zdecydowanie powiększył grono odbiorców i sklepów dystrybuujących jego produkty. Aktualnie, firma dystrybuuje do ponad 24 000 sklepów na 13 rynkach krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Asortyment wyrobów nabiałowych rozszerzył się o kolejne produkty, magazyn zaczął zapełniać się coraz większą ilością towarów, a sprzedaż znacząco wzrosła. Wraz z rozwojem powstała nowa potrzeba wdrożenia odpowiednich narzędzi i rozwiązań. Dotychczasowy system klienta przestał spełniać swoje zadania skutecznie, a ręczna obsługa na magazynie generowała wysokie koszty wynikające z popełnionych błędów i dużej ilości zwrotów źle wysłanego towaru.

Jakie oczekiwania miał klient w obszarze zarządzania datami przydatności do spożycia od nowego systemu magazynowania związku z wdrożeniem systemu magazynowania?

Pierwszym celem wdrożenia było zmniejszenie ilości błędów w datach ważności wydawanych towarów. Kolejnym, wysyłanie klientom towaru o dacie ważności zgodnej z ich oczekiwaniami i ustaleniami handlowymi, a po trzecie zmniejszenie ilości zwrotów wynikających z błędnego etykietowania towaru wysyłanego w kraju i poza nim. Wymienione problemy wynikały przede wszystkim z braku możliwości zarządzania gospodarką magazynową i identyfikowania towaru, a także specyficznych dla branży: stałej kontroli terminów przydatności do spożycia, śledzenia partii czy ustalania kolejności wydań.

Jak zmniejszyć ilość błędów w datach ważności wydawanych towarów?

Duża ilość zwrotów wiązała się z wysyłaniem do odbiorców towaru, który nie spełniał ich oczekiwań w kwestii daty ważności. Produkty w branży spożywczej, ze względu na swój krótki termin oraz dużą różnorodność mogą stanowić wyzwanie logistyczne. Wpływa to na specyfikę branżowych umów, które uwzględniają często indywidualne wymagania dotyczące terminów przydatności. W wielu przypadkach, umowy podpisane z różnymi odbiorcami zawierają informację o konieczności wysyłki tego samego towaru, ale o innej minimalnej dacie ważności, na przykład: nie krótszej niż 30 lub 60 dni. Należy więc dopilnować, aby magazynier został skierowany do odpowiedniego miejsca i zebrał podczas kompletacji taki produkt, który spełni wszystkie założone kryteria dla konkretnego odbiorcy. O ile da się kontrolować działania przy obsłudze kilku klientów, sytuacja mocno się komplikuje, jeżeli firma posiada kilkadziesiąt takich umów. W takim przypadku zadaniem systemu WMS jest odpowiednie wyznaczenie dedykowanej ścieżki kompletacji, uwzględniając wspomniane daty ważności. W ten sposób wdrożenie systemu Softlab ERP doprowadziło u klienta do spadku ilości błędów o 73%.

Jak zlikwidować koszty przeterminowanej żywności?

Kolejnym problemem, związanym z datami ważności, był ogromny koszt wynikający z rotacji i utylizacji przeterminowanego towaru. Zdarzały się sytuacje, że wysyłany produkt był odpowiedni pod względem daty ważności, ale nie był najstarszym produktem danego rodzaju na magazynie, który powinien wyjść w pierwszej kolejności. System magazynowy umożliwił szybką rotację właściwych produktów, zabezpieczając firmę przed stratami finansowymi wynikającymi z niemożności odsprzedaży zbyt długo przechowywanych, a więc przeterminowanych produktów. Zastosowanie u klienta WMS obniżyło koszty likwidacji i utylizacji przeterminowanego towaru o 57%.

Jak zmniejszyć koszty zwrotów oraz zminimalizować błędy w etykietowaniu?

Kolejnym tematem, nad którym pracowaliśmy z klientem, było zmniejszenie ilości zwrotów spowodowanych błędnym etykietowaniem towaru wysyłanego w kraju i za granicę. Dotychczas, etykiety były przygotowywane ręcznie, co generowało pomyłki. Wdrożyliśmy mechanizm automatycznego drukowania etykiet na towary pod konkretnego odbiorcę. Dzięki temu w czasie rzeczywistym powstają etykiety zawierające informacje wynikające z ustaleń handlowych (inny język, dodatkowy opis) oraz z danych na zamówieniu. W ten sposób ilość zwrotów z powodu błędnych etykiet spadła o 68%.

Jak jeszcze system WMS pomaga w branży spożywczej?

Oprócz działań, które rozwiązały najbardziej problematyczne obszary działania w firmie naszego klienta, przeprowadziliśmy również optymalizację procesów magazynowych. Skuteczne zarządzanie stanami magazynowymi przekłada się obecnie na dokładne śledzenie i kontrolę poziomu zapasów, co przyczynia się do minimalizacji strat.

Oczywiście, istotne dla branży spożywczej jest również śledzenie partii przez system WMS. Jest to pełna kontrola nad towarem i każdą jego partią. System pozwala na rejestrację zdarzeń na partiach we wszystkich procesach magazynowych, takich jak: przyjęcie, przepakowanie, składowanie, inwentaryzacja, kompletacja czy wydanie na zewnętrz. Szczegółowy rejestr informacji, w którym znajduje się zapisana ścieżka i historia towaru, pozwala na sprawne i szybkie działanie w razie konieczności wycofania partii danego produktu z rynku. Śledzenie partii zaczyna się już podczas przyjęcia na magazyn, poprzez wymuszenie rejestracji dat ważności przyjmowanych produktów. W tym momencie zaczyna się pełna kontrola dostawy i jej pochodzenia (np. numery weterynaryjne, data wyprodukowania, dane magazyniera przyjmującego dostawę itp.). Następnie system podpowiada, jak rozłożyć towary i ewidencjonuje je z dokładnością do szczegółowej lokalizacji. Ścisła kontrola i śledzenie produktów zapewniają, że żywność przechowywana jest zgodnie z wymogami bezpieczeństwa żywności, kluczowymi w branży spożywczej.

System WMS podpowiada, jakie czynności w danym momencie powinny zostać wykonane i czuwa nad całym procesem od chwili przyjęcia na magazyn do procesu wysyłki, ale uwzględnia również proces posprzedażowy (zwroty, reklamacje). Firma aktualnie korzysta z kilku modułów systemu Softlab ERP: kadry i płace, finanse i księgowość, środki trwałe, logistyka i magazyn WMS oraz moduł produkcyjny, które w sposób kompleksowy pomagają jej w każdym obszarze działalności firmy.

Firma, która inwestuje w systemy klasy ERP i systemy magazynowe, optymalizuje koszty prowadzenia działalności oraz przyczynia się do zmniejszenia ilości marnowanego jedzenia oraz produkcji odpadów i utylizacji wyrzucanych produktów. Przekłada się to na zadowolenie jej klientów i stanowi duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzięki wdrożeniu systemu Softlab ERP by Asseco, Euroser Dairy Group mogła poczynić duże zmiany i wprowadzić na rynek najlepsze rozwiązania na rynku, takie jak: Q-Concept freshpack, które jest rozwiązaniem do lady serowej i odpowiada na potrzeby branży i klientów nabiału oraz przyczynia się do ograniczania marnowania żywności.

*Marnowanie jedzenia na świecie według Organizacji Narodów Zjednoczonych: magazynbiomasa.pl/marnowanie-zywnosci-to-problem-w-polsce-i-na-swiecie/.