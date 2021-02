Jak zoptymalizować koszty w przedsiębiorstwie dzięki TCO

Czym jest TCO?

Ilekroć mowa o oszczędnościach pierwsze co przychodzi nam na myśl – należy obniżyć cenę zakupu części. Oczywiście cena zakupu jest istotna, ale w szerszym aspekcie musimy zdać sobie sprawę, koszt to nie tylko cena zakupu, która jest składową TCO. To co widzimy to tylko wierzchołek góry lodowej, a całkowity koszt posiadania (TCO) jest tym co nad i poniżej poziomu wody. Przy szukaniu oszczędności nie możemy patrzeć tylko na koszt zakupu. Nasze wieloletnie doświadczenie nie tylko pozwala nam to zauważyć, ale równie jesteśmy w stanie wykazać te koszty, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Oczywiście Dyrektor Finansowy zazwyczaj ma tę świadomość, jednak na etapie zamówień osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie często nie zdaje sobie z tego sprawy. A przecież te koszty można spokojnie zredukować.

Skoro wiemy czym jest TCO, to na czym polega program oszczędnościowy TCO?

Jak już wspomniałem całkowity koszt posiadana produktu to nie tylko cena zakupu części. Musimy zdać sobie sprawę, że poza kwotą jaką musimy zapłacić za dany produkt, ponosimy koszty związane z procesem zamówienia, całą tą administracją, łańcuchem logistycznym i magazynowaniem. Wprowadzenie programu pozwala nam na zminimalizowanie kosztów w tych wspomnianych aspektach. Dzięki temu uwalniamy kapitał jak i czas, który można wykorzystać w innych celach. Program TCO daje większą kontrolę nad tym procesem i pozwala wyeliminować marnotrawstwo. Pewne rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo i pomagają w utrzymaniu ciągłości produkcji. Dzięki temu możemy zminimalizować przestoje. Wraz z klientem jesteśmy w stanie poprawić efektywność działania jego firmy w tym szczególnym zakresie.

Każdy chciałby wiedzieć ile zaoszczędzi, czy jesteś w stanie przedstawić model?

To co istotne przy wdrażaniu TCO to przede wszystkim dobry kontakt z klientem, jego otwartość i chęć współpracy. Bez tego nie jesteśmy w stanie oszacować na jakim poziome będą kształtowały się oszczędności. Przed przystąpieniem do wdrożenia programu musimy przeprowadzić szczegółowy audyt, tak aby dobrać rozwiązanie idealne do warunków klienta. Proces ten jest podzielony na poszczególne etapy, w którym dopasowujemy optymalne rozwiązania. Dopiero po dokładnym zweryfikowaniu bieżącej sytuacji, oczekiwań i możliwości klienta, jego akceptacji możemy przejść do fazy wdrożenia i realizacji programu TCO. Na podstawie dotychczasowo wprowadzonych programów TCO mogliśmy zaobserwować oszczędność na poziomie między 15 a 30 procent dla budżetu części In-direct w firmach produkcyjnych i direct w firmach OEM.