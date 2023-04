Od kilku lat producenci żywości i sieci handlowe w całej Europie zmagają się z szeregiem poważnych wyzwań ekonomicznych i problemów związanych z zachowaniem ciągłości dostaw, bezpieczeństwem żywności i sprostaniem wymogom gospodarki cyrkularnej. Trudności te wymuszają na branży spożywczej większą uważność przy wyborze rozwiązań do pakowania.

fot: Maciej Gierszewski, Business Development Leader w Sealed Air

Maciej Gierszewski, Business Development Leader w Sealed Air, specjalista od opakowań dla branży spożywczej, wyjaśnia, jakie opakowania zapewnią zwiększenie sprzedaży, ochronią marże i zbudują reputację marki dbającej o środowisko.

Wielozadaniowe i zdatne do recyklingu

Z mojego doświadczenia, godna polecenia jest szeroka gama folii barierowych zdatnych do recyklingu. Sealed Air oferuje folie CRYOVAC® BDF, które są gotowe do recyklingu* w strumieniu LDPE, co zostało przetestowane zgodnie z protokołami ustalonymi przez Plastic Recyclers Europe (PRE) i Association of Plastics Recyclers (APR). Niektóre z nich zawierają też 30% recyklatu (w oparciu o metodę bilansu masowego). Te właściwości opakowania mają znaczenie nie tylko dla zmniejszenia opłat środowiskowych, ale także są istotne ze względów wizerunkowych, gdyż konsumenci bardzo zwracają uwagę na takie cechy opakowań.

Folie CRYOVAC® BDF są niezwykle wszechstronne. Można w nie pakować produkty na wszystkich tackach, niezależnie od ich rodzaju, kształu czy rozmiaru. Można pakować też produkty takie jak ser, mięso, wędlinę, pizzę czy całe tuszki drobiowe także bez stosowania żadnych tacek. Co więcej, folie są bardzo cienkie, co daje nawet 90%** redukcję zużycia materiału w porównaniu do grubych laminatów. Dla producentów oznacza to większą wydajność operacyjną przy pakowaniu oraz konkurencyjne koszty materiałów.

Ładne i wygodne dla konsumenta

W sklepach często dostajemy produkty zapakowane w folie PVC. Taki rodzaj opakowania nie zapewnia trwałości produktu i słabo go chroni. Dla serów, drobiu, wędlin, dań gotowych bardziej polecałbym folie CRYOVAC® BDF, które są mocne oraz dają trwały zgrzew. Dzięki temu półki sklepowe i w lodówkach w domach konsumentów pozostają czyste i schludne. Produkty zapakowane w folie BDF mają właściwości „antifog”, a więc są zawsze przejrzyste, co sprawia, że przyciągają oko konsumenta. Dodatkowo, folie barierowe, dzięki możliwości stosowania gazów ochronnych, dobrze chronią produkty spożywcze przed wpływem czynników zewnętrznych, przedłużają ich trwałość.

Folie CRYOVAC® BDF są przystosowane do obróbki cieplnej, a więc doskonale nadają się do pakowania dań gotowych. Konsument musi tylko odgrzać potrawę w kuchence mikrofalowej bez wyjmowania jej z opakowania. Warto wspomnieć, że klienci oczekują łatwego otwierania zapakowanej żywności, a nasze folie dają możliwość zastosowania tzw. „easy opening”.

Ułatwiające zarządzanie kategoriami produktów w sieciach handlowych

Dzięki foliom barierowym i ich wszechstronności, łatwiej jest tworzyć kolekcje produktów spożywczych, jak na przykład serie dań gotowych (różne rodzaje lazanii wymagających tylko odgrzania – dla dzieci, dla całej rodziny, wegetariańska, z wysoką zawartością białka, itp.). Dzięki opakowaniom i ich właściwościom można łatwiej i szybciej zdywersyfikować ofertę produktową. Folie CRYOVAC® BDF oferują szerokie możliwości nadruku, a to z kolei pozwala na tworzenie bardziej atrakcyjnych wizualnie produktów. Co więcej, daje to producentom możliwość lepszej komunikacji z konsumentem na temat wartości odżywczych, innych polecanych produktów z tej kategorii lub przekazania jasnej informacji o cechach środowiskowych opakowania.

Już wielu klientów Sealed Air, zarówno producentów jak i sieci handlowych w Europie, przekonało się, że właściwy wybór opakowania pomaga firmom chronić ich rentowność, zwiększa sprzedaż i buduje lojalność konsumentów. Cechy środowiskowe natomiast pozwalają firmom na osiągnięcie ich założonych celów związanych z gospodarką cyrkularną.

*Testy na zdolność do recyklingu są przeprowadzane w laboratoriach Sealed Air zgodnie z protokołami ustalonymi przez APR/PRE.

Stopień recyklingu finalnego opakowania zależy od składu produktu i użytych komponentów przeznaczonych do recyklingu oraz możliwości zbiórki i przetwarzania surowców wtórnych w danym miejscu.

**Wyniki uzyskane w laboratoriach Sealed Air. Zakłady i procesy produkcyjne są różne, stąd indywidualne wyniki mogą się różnić.