Kartonowe opakowania na zupy od Tetra Pak - dlaczego warto?

Konsumenci wciąż zmieniają swoje nawyki żywieniowe, a wymagania dotyczące produktów, które wybierają dla siebie oraz swoich bliskich, stale rosną. Na te zmiany powinna reagować przede wszystkim branża spożywcza. Zapewnienie jak najwyższej jakości produktów oraz odpowiednio przeprowadzony proces przetwarzania, pakowania i dystrybucji żywności to kluczowe elementy, które decydują o sukcesie danego producenta.

Autor: Artykuł promocyjny Tetra Pak

Data: 17-11-2021, 17:35

fot. Tetra Pak

Konsumenci coraz większą wagę przywiązują do jakości kupowanych produktów, a także sposobu ich pakowania. Rosnąca świadomość ekologiczna i troska o środowisko sprawiają, że coraz więcej osób zwraca uwagę na surowce, z których wykonane jest opakowanie oraz na generowany przez nie ślad węglowy. Na szczęście istnieją przedsiębiorstwa, które oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie przetwórstwa i pakowania żywności przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów i dbałości o środowisko naturalne.

Innowacyjne kartonowe opakowania na zupy

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania firmy Tetra Pak dotyczące przygotowania do sprzedaży gotowych zup, które gwarantują sterylność i bezpieczeństwo produktu, a także wyśmienity smak oraz gładką konsystencję, która z pewnością przypadnie do gustu klientom. Wielu z nich bowiem wybiera produkty z tej kategorii z uwagi na oszczędność czasu i prostotę przygotowywania, poszukując wysokiej jakości posiłków, przygotowanych z pełnowartościowych składników i bez konserwantów. Opakowania muszą być zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Ważną kwestią jest też zrównoważony rozwój. Przyjazne dla środowiska opakowania mają wpływ na podejmowanie decyzji o zakupie. Tetra Pak oferuje doskonałe, lekkie i poręczne opakowania pozostawiające niski ślad węglowy. Wykonane w większości z materiałów ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu produkt ma przedłużoną trwałość, ale wywiera mniejszy wpływ na środowisko.

Zaufaj profesjonalistom i zwiększ zysk!

Branża spożywcza zmienia się na naszych oczach i to w dynamicznym tempie. Wszelkiego typu innowacyjne działania odgrywają ważną rolę, a sami konsumenci coraz częściej stawiają na produkty wyższej jakości, szczególnie w obliczu szerokiej oferty produktów dostępnych na rynku. Wypracowanie odpowiednich, prośrodowiskowych i ekonomicznych mechanizmów to jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi wielu producentów żywności. Oprócz aspektów czysto praktycznych i finansowych, ogromną rolę odgrywa również odbiór społeczny. Producenci powinni więc dokładnie przyglądać się preferencjom klientów i w porę odpowiadać na ich potrzeby. Na szczęście istnieją firmy, które oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie przetwórstwa i pakowania żywności, począwszy od przetworzenia produktów, zaprojektowania opakowań, zapakowania, jak i dostarczenia do odbiorców. Jedną z wiodących firm zajmujących się tego typu usługami jest Tetra Pak, która pomaga swoim klientom, producentom żywności i napojów, odpowiadać na potrzeby konsumentów i pojawiające się trendy.

Tetra Pak, czyli sprawdzony wybór

Dzięki wielu dekadom doświadczenia w branży spożywczej w obrębie całego łańcucha wartości oraz gruntownej wiedzy na temat konsumentów Tetra Pak oferuje producentom żywności kompleksową współpracę, innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwarzania i pakowania żywności oraz pomoc w opracowywaniu idealnych produktów kulinarnych i marek. Wszystko to sprawia, że koncernowi zaufała już ogromna liczba producentów, a każdego dnia na rynek trafiają produkty, które zaspokajają potrzeby osób w ponad 160 krajach! Motto firmy brzmi: „CHRONI TO, CO DOBRE™” i w pełni odzwierciedla ono wizję jej działalności i dążenie, aby żywność była bezpieczna. Współpracując z Tetra Pak producenci zyskują gwarancję, że wdrażane rozwiązania technologiczne zostały zaprojektowane i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb w taki sposób, aby by zapewnić maksymalizację potencjału wykorzystywanych zasobów, elastyczności oraz jakości składników, przy jednoczesnej minimalizacji odpadów, kosztów operacyjnych oraz wpływu na środowisko. Produkty mleczne, sery, warzywa, napoje, zupy, karma dla zwierząt - to kilka przykładowych produktów, których przetwórstwem, pakowaniem i dystrybucją zajmuje się firma Tetra Pak. Dzięki rozległej, międzynarodowej sieci usług konfekcjonowania, produkty są błyskawicznie przygotowywane do sprzedaży online.

Więcej informacji na temat działalności Tetra Pak, w tym oferty dla przedstawicieli biznesu i nie tylko można znaleźć na stronie: www.tetrapak.com/en-pl.