Kolejna inwestycja magazynowa - Silvan Logistics Łódź

Silvan Logistics jest dynamicznie rozwijającym się (w Polsce i Czechach) przedsiębiorstwem z branży TSL. Od ponad 15 lat zajmuje się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw. Specjalizuje się w transporcie artykułów spożywczych, również wymagających temperatury kontrolowanej (2°C - 6°C, 8°C - 12°C). Jako jeden z nielicznych operatorów logistycznych oferuje kompleksowe rozwiązania dla przemysłu spożywczego: krajową dystrybucję drobnicową z wykorzystaniem własnej sieci magazynów, pełną obsługę magazynową, międzynarodowy transport drogowy, morski, lotniczy i intermodalny.

Autor: Artykuł promocyjny Silvan Logistics

Data: 30-11-2021, 11:26

Łukasz Staszak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Silvan Logistics

Łukasz Staszak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Silvan Logistics: „Od 2017 roku Silvan Logistics dynamicznie buduje infrastrukturę magazynową i dystrybucyjną dla produktów spożywczych, również wymagających przewozu w temperaturze kontrolowanej. Jesteśmy alternatywą dla znanych, spetryfikowanych operatorów. Wyróżnia nas elastyczność oraz przyjazna obsługa Klienta, ponieważ kierujemy się filozofią współpracy w sposób projektowy, a nie schematyczny. W wielu rozmowach nasi Klienci doceniają profesjonalny system wdrożenia oraz partnerskie nastawienie podczas rozwiązywania problemów. Wiemy, że indywidualne podejście do logistyki i Klientów to gwarant stałego rozwoju naszych relacji z obecnymi i przyszłymi zleceniodawcami”.

fot. Silvan Logistics

W 2021 roku Silvan Logistics uruchomił magazyn w Łodzi. Robert Gordon, Dyrektor ds. Dystrybucji i Logistyki Kontraktowej Silvan Logistics: „Magazyn w Łodzi to kolejna – po Koninku koło Poznania, Gdańsku i Krapkowicach – inwestycja magazynowa. Obsługujemy znane marki krajowych i zagranicznych producentów spożywczych w zakresie składowania, kompletacji, co-packingu oraz dystrybucji do magazynów centralnych kanału nowoczesnego i rynku tradycyjnego. Cała dystrybucja realizowana jest w reżimie temperaturowym. Dodatkowe HUBy przeładunkowe w Błoniu i Bytomiu, a niebawem w Lublinie, Białymstoku oraz Szczecinie pomagają w terminowej i optymalnej kosztowo dystrybucji. Jednak nie skupiamy się wyłącznie na infrastrukturze magazynowej. W najbliższym czasie planujemy rozbudować naszą flotę. Kolejne naczepy spowodują, że będziemy bardziej konkurencyjni i zyskamy na niezależności transportu.”

fot. Silvan Logistics

Logistyka to nie tylko transport i magazyn. Firma stawia na wartość płynącą z informacji. Z tego powodu Silvan Logistics inwestuje w nowe systemy bazodanowe, które potrafią w czasie rzeczywistym odpowiadać na zadane pytania i kontrolować sytuacje operacyjną i finansową. Dodatkowo Silvan Logistics współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, z której pozyskuje praktykantów, stażystów oraz pracowników, co pozwala na wprowadzanie najnowszych trendów naukowych do biznesu. Jędrzej Jankowski-Guzy, Manager ds. Analiz i Kontrolingu Silvan Logistics: „Nasza firma intensyfikuje działania, by wykorzystywać gromadzone dane do budowania przewagi konkurencyjnej oraz do tego, by świadomie podejmować decyzje biznesowe, które są oparte na analizach i faktach. Często korzystamy z wiedzy eksperckiej, która jest nieoceniona w zarządzaniu pracownikami i całym przedsiębiorstwem. Bliska współpraca z uczelnią pozwala nam na zatrudnianie zdolnych studentów, którzy mają świeże spojrzenie na biznes. Jako Silvan Logistics chcemy spełniać zmieniające się oczekiwania rynku, a czasem je nawet przewyższać.”





fot. Silvan Logistics

Śmiało można stwierdzić, że Silvan Logistics wyrasta na kolejnego dużego gracza na rynku operatorów logistycznych. Przedsiębiorstwo z kapitałem polskim, które zaczynało od spedycji, aktualnie posiada zaawansowane systemy oraz infrastrukturę logistyczną, co pozwala na świadczenie złożonych usług magazynowych i dystrybucyjnych. Adrian Kwieciński, Dyrektor Zarządzający Silvan Logistics: „Od dłuższego czasu inwestujemy w budowę magazynów, infrastrukturę sieci drobnicowej oraz przyjazne i bezpieczne systemy IT. Zdecydowaliśmy się na ten kierunek rozwoju, by świadczyć pełen wachlarz usług dla naszych obecnych i przyszłych Klientów. Oprócz rozbudowy infrastruktury, zatrudniliśmy ludzi z wieloletnim i bogatym doświadczeniem logistycznym, którzy również uwierzyli w nasz sukces. Chcemy się rozwijać i mamy wiele planów, które wiemy jak zrealizować. Tworzymy usługi dopasowane do potrzeb rynku na bazie najlepszych praktyk, z wykorzystaniem nietuzinkowych rozwiązań.”

Adrian Kwieciński, Dyrektor Zarządzający Silvan Logistics

https://silvan-logistics.com/