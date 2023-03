MegaMarket oferuje kompleksowe wyposażenie sklepów. W ofercie firmy znajduje się ponad 3000 pozycji asortymentowych. Doświadczenie zdobyte przez niemal dekadę gwarantuje przygotowanie konkurencyjnych i zgodnych z trendami ofert dla sklepów każdego formatu. O ofercie w wywiadzie opowiada Patrycja Strach – pracownik MegaMarket.pl, ekspert w temacie kompleksowego wyposażenia sklepów.

MegaMarket oferuje kompleksowe wyposażenie sklepów. Co to znaczy „kompleksowe wyposażenie”, jak szeroka jest Wasza oferta?

Kompleksowe wyposażenie sklepów pojmujemy jako każdy element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sklepu. W naszej ofercie znajdują się regały sklepowe, meble ze stali nierdzewnej, urządzenia do obróbki mechanicznej i termicznej, drabiny, wózki, urządzenia elektroniczne i wiele innych produktów. Oferujemy ponad 3 000 pozycji asortymentowych, które są niezbędne dla wyposażenia dla sklepu.

Jesteśmy na rynku od 2014 roku. Doświadczenie zdobyte przez niemal dekadę gwarantuje przygotowanie konkurencyjnych i zgodnych z trendami ofert dla sklepów każdego formatu.

Dzięki naszym pracownikom posiadającym długoletnie doświadczenie w handlu i branży FMCG zapewniliśmy wyposażenie sklepom znanych sieci handlowych jak: SPAR, LEWIATAN, GROSZEK, INTERMARCHE czy MarketVita. Ponadto w portfolio posiadamy realizację sklepów osiedlowych, orientalnych, a także restauracji. Przykłady naszych realizacji można obejrzeć na naszym profilu FB.

Jakie marki produktów posiadacie w swojej ofercie?

Oferta naszych produktów dostosowana jest do możliwości finansowych każdego klienta - zarówno nowe jak i używane produkty renomowanych firm: Ma-Go, Wanzl, Maga, Wireland, ITAB, Stalgast. Oferowane produkty używane charakteryzują się pełną funkcjonalnością przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Posiadamy również własną linię produktową, zaprojektowaną przez nas w oparciu o nasze doświadczenia: jest to linia produktów pod marką Mega-M®. Asortyment Mega-M® to doskonały stosunek jakości do ceny produkowany przez największe fabryki europejskie i azjatyckie. Wszystkie artykuły opatrzone są w stosowne certyfikaty i deklaracje. Nasi klienci mogą korzystać z różnych form płatności, oferujemy również pełną obsługę leasingową.

Zapewniamy standardową gwarancję na produkty nowe i 3-miesięczną na produkty używane. Jeśli klient zamawia u nas produkty z dostawą i montażem ma gwarancję spokoju wynikającą z kompletnej obsługi od jednego dostawcy.

Czy świadczycie również usługi projektowania i wykańczania sklepów?

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dopasowanie wyposażenia sklepu do jego działalności i powierzchni. Współpracujemy z klientem od samego początku procesu, doradzając, projektując powierzchnię sklepu zgodnie z oczekiwaniami klienta i naszym wieloletnim doświadczeniem.

Przeprowadzamy również remodelingi istniejących sklepów, zapewniając pełen serwis usług budowlanych, stolarskich, chłodniczych.

Oferujemy również demontaż zużytego sprzętu, a także odbiór lub odkup – w zależności od stanu technicznego starego wyposażenia, i oczywiście potrzeb klienta.

Czy można również zaopatrzyć się u Was w jednostkowe produkty pod potrzeby wynikające np. z remodelingu lub awarii?

Jak najbardziej sprzedajemy również jednostkowe produkty. Całą naszą ofertę można obejrzeć w naszym showroomie w siedzibie firmy lub skorzystać z naszej strony gdzie funkcjonuje również nasz e-sklep. Dla klientów preferujących kontakt telefoniczny uruchomiliśmy centralkę telefoniczną wspieraną sztuczną inteligencją, identyfikującą temat rozmowy i łączącą klienta z odpowiednim działem.

Jakie terminy montażów i realizacji zamówień proponujecie klientom?

Wszystko, co oferujemy, jest dostępne „od ręki”, nasz asortyment znajduje się w naszym magazynie o powierzchni 20 000 m2, w tym 11 000 m2 wysokiego składowania, co za tym idzie jesteśmy w stanie dopasować terminy realizacji zleceń do oczekiwań klientów. W naszym zespole znajduje się kilka ekip budowlano - montażowych, dzięki czemu możemy równolegle prowadzić kilka inwestycji.

Rosnące ceny energii zmuszają sklepy do szukania oszczędności – jakie rozwiązania proponujecie Państwo w tym zakresie?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do optymalizacji powierzchni sklepowej oraz poszukiwania produktów energooszczędnych. Dlatego w naszej ofercie dostępne są energooszczędne drzwi do witryn/szaf chłodniczych zapewniające większą izolację termiczną, a co za tym idzie, oszczędność.

Oferujemy także usługę wymiany drzwi w kupowanych u nas używanych witrynach chłodniczych.

Mając tak bogate doświadczenie w kompleksowym wyposażeniu sklepów, jesteście w stanie ocenić, w jakim kierunku zmierzają trendy wyposażenia sklepów w 2023 r. Co moglibyście poradzić klientom, chcącym podążać za tymi trendami?

Klient powinien kierować się przede wszystkim wygodą – swoją i klientów. Dziś kładziony jest duży nacisk na wyposażenie nowoczesne, ale uniwersalne i w pewnym stopniu ponadczasowe. Praktyczne meble i urządzenia sklepowe cechuje prostota i wytrzymałość – tym wszystkim, co nazywamy nowoczesnym wyposażeniem sklepu.

O współpracy z MegaMarket opowiada Pani Agnieszka Kobak, Sklep Lewiatan, Łężany.

Jak wyglądała Pani współpraca z MegaMarket?