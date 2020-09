Komunikacja – sposób na skuteczne wdrożenie PPK

Właściwa komunikacja jest w procesie wdrażania PPK istotna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Z punktu widzenia pracownika jest to element konieczny do tego, aby poznać program, zasady na jakich działa, przeanalizować korzyści, jakie oferuje, a w konsekwencji świadomie podjąć decyzję o uczestnictwie. Z kolei z perspektywy pracodawcy dobra komunikacja prowadzona już na początkowym etapie wdrażania PPK może pomóc ograniczyć dodatkową pracę dla zespołów kadrowych, a także wspierać budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy. Co zrobić, aby osiągnąć powyższe cele? Zapytaliśmy o to Jarosława Froncza, dyrektora ds. Relacji z Klientami PPK w PFR TFI, który na co dzień współpracuje z pracodawcami podczas wdrażania PPK.

Działajmy razem

Jeśli przyjrzymy się dyskusji, która toczy się wokół PPK w mediach, na portalach społecznościowych, grupach dyskusyjnych, podczas konferencji czy wreszcie w miejscach pracy, zauważymy, jak duże są potrzeby informacyjne w tym temacie. Zarządzanie finansami, oszczędzanie, inwestowanie – to nie są mocne strony nas, Polaków. Od lat w europejskich badaniach wypadamy zdecydowanie poniżej średniej. Nie mamy też wystarczającej wiedzy o finansach – w tegorocznym badaniu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW ponad połowa ankietowanych oceniła swoją wiedzę finansową jako małą lub bardzo małą. W połączeniu z niewielkim zaufaniem do rynku kapitałowego sprawia to, że wielu z nas jest sceptycznie nastawionych do systemowego oszczędzania – ocenia Jarosław Froncz. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby pracodawca i instytucja finansowa uzupełniali się w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Taki model komunikacji pozwoli uzyskać najwięcej korzyści – zarówno z punku widzenia interesu pracowników, jak i pracodawcy – dodaje.