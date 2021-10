Koncept Hybrydowych Linii Serowarskich Tetra Pak. Tetra Pak Line Solutions

Żyjemy w czasach, w których dostępność żywności jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Globalizacja sprawiła, że na polskich stołach pojawiły się nowe produkty mleczarskie, w tym różne gatunki serów. Zmieniające się przyzwyczajenia, jak i rosnące wymagania konsumentów wymuszają na producentach zmiany w podejściu do standardowych rozwiązań technologicznych.

Autor: Artykuł promocyjny Tetra Pak

Data: 08-10-2021, 12:23

Na maszynach Tetra Pak można produkować między innymi sery półtwarde./fot. Tetra Pak

Linie produkcyjne dedykowane jednemu gatunkowi sera są najprostszymi i sprawdzonymi dostępnymi rozwiązaniami. Wielu producentów rozumie jednak, że nie jest to optymalne podejście, szczególnie dla szerszego asortymentu. Wymaga to dedykowanych pomieszczeń dla każdej z linii i dużej liczby urządzeń, które należy serwisować. Wielokrotnie linie procesowe dostarczane są przez kilku dostawców, a więc wymagają skomplikowanych części zapasowych, przeszkolonego personelu potrzebnego do obsługi wielu linii w tym samym czasie, rozbudowanego systemu zarządzania produkcją, większego zużycia czynników energetycznych oraz środków myjących.

Odpowiedź na oczekiwania rynku

Wychodząc naprzeciw wspominanym oczekiwaniom rynku, jak również potrzebom naszych Klientów, zgromadziliśmy w naszym Centrum Produkcyjnym w Olsztynie zespół specjalistów i kompetencji odpowiedzialnych za holistyczne podejście przy projektowaniu współczesnych zakładów produkcyjnych. Specjaliści z wielu dziedzin, takich jak konstrukcja maszyn, technologia żywności, automatyka i programowanie, kontrola jakości, technologia produkcji i wytwarzania urządzeń łączą w sobie kompetencje niezbędne do opracowania innowacyjnych oraz funkcjonalnych rozwiązań. Jednym z przykładów takiego projektu inwestycyjnego jest koncepcja hybrydowej linii serowarskiej do produkcji serów półtwardych, twardych oraz typu mozzarella. Proponowana przez Tetra Pak linia produkuje ponad 100 ton sera na dobę w 3500m² przestrzeni produkcyjnej.

Koncepcja opiera się na dostępnych i sprawdzonych urządzeniach firmy Tetra Pak. Praktyczna wiedza o parametrach pracy każdego modułu jest szczególnie istotna podczas kompleksowego podejście do projektowania linii serowarskich. Pozwala zoptymalizować inwestycję przez dobór odpowiedniej ilości urządzeń, jak i zarządzać czasem produkcji w najbardziej efektywny sposób. Sercem procesu przygotowania gęstwy są kotły serowarskie przystosowane zarówno do produkcji serów dojrzewających, jak i typu mozzarella.

Detale prezentowanej linii

W prezentowanej linii wykorzystane są kotły Tetra Pak® Cheese Vat OST SH6. Pozwalają one na efektywne przeprowadzenie procesu obróbki mleka. Połączenie specjalnej konstrukcji narzędzi tnących oraz systemu sterowania minimalizuje straty pyłu i tłuszczu, jednocześnie pozwala uzyskać powtarzalne parametry produktu końcowego, jak np. zawartość wody w gotowym serze. W zależności od wymaganego kształtu sera, do wstępnego formowania i porcjowania bloków, służy kolumnowy system Tetra Pak® Casomatic.

Tetra Pak® Cheese Vat OST SH6

Tetra Pak® Casomatic system jest jedynym rozwiązaniem na rynku pozwalającym zachować wysoką jakość serwatki przez cały czas trwania produkcji (>24h). Ponadto wyróżnia się powtarzalnością parametrów, takich jak masa oraz zawartość wody formowanych bloków sera. Bezpośrednio wpływa to na jakość pracy całej linii, ponieważ w kolejnych etapach najważniejsze jest zachowanie parametrów uzyskanych zarówno w kotłach, jak i w kolumnach formujących.

Kolejnym wspólnym elementem dla obu rodzajów sera jest system prasowania końcowego. Tetra Pak® Whey Tray system oprócz zapewnienia odpowiednich parametrów prasowania pozwala również na uzyskanie najwyższej jakości serwatki do dalszego przerobu. Innowacyjne rozwiązanie jest z powodzeniem używane przez światowych liderów jak Friesland Campina z Holandii czy Entrepinares z Hiszpanii i pozwala na całkowity odzysk surowca do produkcji wysokiej jakości proszku serwatkowego.

Najważniejszym elementem tego rozwiązania jest taca serwatkowa (ang. Whey Tray – stąd nazwa systemu), służąca jednocześnie jako element transportujący formy. Podczas prasowania końcowego formy serowarskie znajdują się w tacy ociekowej, gdzie zbierana jest cała serwatka z danej formy. Bezpośrednio po każdym cyklu prasowania serwatka zbierana jest do dalszej obróbki. Opróżniona taca jest automatycznie myta zanim zostanie napełniona nową formą z serem. Oznacza to, że serwatka przebywa w tacy wyłącznie przez okres równy czasowi prasowania końcowego. Podwyższona higiena procesu pozwala na zachowanie czystości mikrobiologicznej serwatki do dalszego przerobu.

Tetra Pak® Whey Tray system nie wymaga mycia w systemie CIP, a jedynie mycia pianowego raz w miesiącu. Ogranicza to zużycie zarówno czynników energetycznych, jak i środków myjących. Wpływa to na zmniejszenie oddziaływania linii na środowisko naturalne. Dodatkowo Klienci cenią sobie wydłużenie czasu pracy linii i jej dostępności. Ze względu na brak przestojów związanych z cyklicznym myciem standardowych pras serowarskich linia może pracować tak długo jak kolumny formujące ser.

Tetra Pak® Whey Tray system

Kolejny etap w produkcji serów półtwardych

W przypadku produkcji serów półtwardych lub twardych jak gouda, edam, czy ementaler kolejnym etapem produkcji jest solenie. Proces ten odbywa się w Tetra Pak® Brining system (solenie serów w kontenerach). System umożliwia solenie różnych rodzajów oraz kształtów sera. Jednocześnie kontrolowana jest separacja warów pozwalająca na śledzenie i archiwizację procesu produkcyjnego. Lekko zanurzone w solance sery są delikatnie umieszczane w kontenerach, a następnie w basenach solankowych. Specjalnie zaprojektowany układ cyrkulacji zapewnia stabilne parametry solanki i jednakowe warunki solenia serów niezależnie od jego umiejscowienia w basenie solankowym. Dodatkowo, oparte na dużym doświadczeniu rozwiązanie konstrukcyjne basenów oraz kontenerów zapewnia pełną higienę procesu i minimalizuje ryzyko reinfekcji serów.

Przy produkcji sera parzonego, typu mozzarella, bloki sera wychodzące z Tetra Pak® Whey Tray System są rozdrabniane i trafiają do Tetra Pak® Dry Cooker DDA. Jest to innowacyjne urządzenie służące do uplastyczniania masy serowej bez wykorzystania gorącej wody. Proces grzania prowadzony jest przy użyciu płaszcza grzewczego i niewielkiego wtrysku pary kulinarnej. Unikalnym rozwiązaniem tego urządzenia są grzane ślimaki uplastyczniające, które zapewniają równomierne podgrzewanie całej masy serowej. Brak użycia wody grzewczej minimalizuje straty tłuszczu, jak również pozwala na dozowanie soli bezpośrednio do urządzenia, co w efekcie końcowym pozwala na skrócenie czasu solenia.

Tak przygotowana uplastyczniona masa formowana jest w urządzeniu Tetra Pak® Moulding machine RMC 8/12. Rozwiązanie wyróżnia się na rynku unikalnym systemem grzania i chłodzenia głowicy formującej. Konkurencyjne urządzenia posiadają jedynie funkcje chłodzenia, co wpływa na jakość końcową produktu. W przypadku Tetra Pak® Moulding Machine RMC podczas napełniania głowica jest grzana, aby napływający od dołu ser nie przylegał do ścianek.

Tetra Pak® Moulding machine RMC 812

W przeciwnym wypadku mogłoby to co skutkować uszkodzeniami powierzchni sera. Po napełnieniu rozpoczyna się proces chłodzenia, który ma na celu ustabilizowanie kształtu sera przed końcowym chłodzeniem. Przed opróżnieniem głowica jest znowu podgrzewana, by znajdujący się w niej ser odkleił się od ścianek i nie został zniszczony podczas wypychania z głowicy. Uformowany blok sera podawany jest następnie do basenu chłodniczego Tetra Pak® Cooling System, gdzie chłodzony jest do momentu uzyskania odpowiedniej dla pakowania temperatury w środku bloku sera.

Niestandardowe podejście

Zaprezentowana koncepcja hybrydowej linii jest jednym z przykładów niestandardowego podejścia przy projektowaniu linii serowarskich. Ponadto, wykorzystuje modularne i sprawdzone rozwiązania firmy Tetra Pak, dzięki czemu otrzymujemy gwarantowane parametry produktu, kontrolę procesu i ograniczony wpływ na środowisko. W obliczu wyzwań stojących przed producentami serów, kluczowa jest optymalizacja procesów przy najlepszym wykorzystaniu zasobów dostępnych w zakładzie. Ma to bezpośredni wpływ na czas zwrotu inwestycji oraz kontrolę kosztów produkcji. Mając na uwadze powyższe argumenty, sytuację rynkową i trendy konsumenckie wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi wypracowaliśmy naszym zdaniem optymalne rozwiązanie dla szerokiego asortymentu serów.

Kontakt:

joanna.majewska@tetrapak.com

paweł.palich@tetrapak.com