Korzyści z wdrożenia systemu ERP dla branży spożywczej

Świeże produkty dostępne na czas

Utrzymanie balansu pomiędzy stałą gotowością do realizacji zamówień na produkty świeże, a koniecznością ich właściwego przechowywania, to jeden z najważniejszych czynników pozwalających osiągnąć sukces i przewagę w branży dóbr szybkozbywalnych. Systemy informatyczne, dopasowane do jej specyficznych potrzeb, pomagają sprawnie reagować na wszystkie nieprzewidziane zdarzenia. Rozwiązanie monitoruje wówczas na bieżąco stany magazynowe i wysyła zamówienie dopiero wtedy, kiedy produkty rzeczywiście są potrzebne. Automatyzacja tego procesu to nie tylko jego uproszczenie, ale również wyeliminowanie problemu składowania zbyt dużej ilości towarów o krótkim terminie ważności.

Kolejne niezwykle istotne wyzwanie stanowi uwzględnienie odpowiedniego sposobu przechowywania z zachowaniem właściwych warunków i temperatur. Ważnym elementem jest również takie ułożenie produktów, które będzie sprzyjać ich bezpiecznemu i dłuższemu przechowywaniu.

Automatyzacja magazynu podstawą sukcesu

Branża spożywcza charakteryzuje się obrotem towarami o różnych terminach przydatności, wymagających warunkach przechowywania, czy sposobach pakowania. Procesy, które zachodzą w magazynie są złożone, skomplikowane i często trudno nad nimi zapanować. W takiej sytuacji rozwiązania informatyczne wspierają optymalne zarządzanie całym magazynem oraz jego automatyzację. Zaczynając od śledzenia poszczególnych partii towarów, przez obsługę wszystkich potrzebnych jednostek miar, optymalizację wykorzystania powierzchni magazynowej, a kończąc na zindywidualizowanych metodach kompletacji i pakowania w zależności od produktów, jakie obejmują poszczególne zamówienia.

Należy pamiętać, że branżę spożywczą cechuje cykliczność sprzedaży. A to wymaga dobrze zaplanowanego harmonogramu dostaw. Kolejnym, na co warto zwrócić uwagę, jest umiejętność dostosowania się do sytuacji nagłych i nieprzewidzianych. Wspomaganie się narzędziami informatycznymi, dopasowanymi do specyfiki branży, może znacząco usprawnić realizację skomplikowanych, zaawansowanych procesów magazynowych, ale także poradzić sobie z tymi nie zaplanowanymi. Pozwolą one nie tylko znacząco zwiększyć efektywność, ale także reagować z wyprzedzeniem na niespodziewane sytuacje.

Odzyskany czas, czyli automatyzacja procesów księgowych

Czynność księgowe, w większości przedsiębiorstw, zabierają sporo czasu, jednocześnie będąc żmudnymi i powtarzalnymi. To właśnie powtarzalność czyni je stosunkowo łatwymi do zautomatyzowania. Duża skala zamówień, wiąże się z wieloma godzinami pracy, a wyeliminowanie części z tych zadań pozwala odzyskać znaczną dużo czasu na inne procesy. Warto wspomnieć również o tym, że jest to branża, w której nie ma wysokich marż, a zatem firmy działają na stosunkowo dużą skalę. W takiej sytuacji niezwykle łatwo o błędy i pomyłki. System ERP dla branży spożywczej pomoże szybko i automatycznie wygenerować, a następnie zaksięgować dokumenty. Przygotuje również niezbędne sprawozdania, tak by były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz ułatwi przedsiębiorstwu zachowanie płynności finansowej.

Automatyzacja procesów sposobem na szybszą obsługę zamówień

Dystrybutorzy spożywczy, działający na dużą skalę, oczywiście obsługują bardzo wielu klientów. Każdego miesiąca trafiają do nich tysiące zamówień. Podstawowym wyzwaniem jest zatem efektywna i sprawna obsługa, podczas gdy weryfikacją każdego zlecenia zajmują się pracownicy. Narzędzie, które pozwala na automatyzację tego procesu, nie tylko wyręcza w najbardziej powtarzalnych czynnościach, ale także znacząco przyśpiesza realizację zamówień. Umożliwia to obsługę większej ilości klientów każdego dnia. Rozwiązanie ERP dla branży spożywczej powinno być dostosowane do specyfiki jej działania. Korzystając z zaawansowanych reguł automatycznych, musi weryfikować możliwość realizacji poszczególnych zleceń, a następnie – jedynie w momencie wykrycia przypadku wyjątkowego – oddelegować zadanie do rozpatrzenia przez pracownika.

Nieustanny rozwój

Brak możliwości dalszego rozwoju to trudność, którą na pewnym etapie funkcjonowania, niezwykle często napotykają przedsiębiorstwa z branży dystrybucji spożywczej. Po osiągnięciu największej efektywność przy realizacji zleceń w sposób manualny, nie są już w stanie dalej „rozwinąć skrzydeł”. Korzystanie z rozwiązań informatycznych to nie tylko łatwiejsza obsługa aktualnych procesów, ale też możliwość skalowania swojej działalności – zwiększania sprzedaży i poszerzenia grona kontrahentów. Wyeliminowanie powtarzalnych działań to szansa na przeniesienie środka ciężkości na te elementy działalności, dzięki którym można skalować i zintensyfikować działania, a tym samym rozszerzyć działania.

Podsumowując:

Największe wyzwanie w branży spożywczej stanowią przede wszystkim:

● duża ilość zamówień,

● czas ich realizacji i dostawy,

● warunki i sposób przechowywania poszczególnych produktów,

● dostępność towarów w danym momencie.

Ilość skomplikowanych procesów oraz konieczność dostosowania się do specyficznych sposobów pakowania i przechowywania, a także terminów przydatności może przysporzyć niemałego bólu głowy. Rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy, pomoże nie tylko sprostać wszystkim dotychczasowym wymaganiom, ale także pozwoli na zwiększenie efektywności i skalowanie działań. Takie podejście zapewni firmie nieograniczone możliwości rozwoju.