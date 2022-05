Logistyka wielkich wyzwań

Trudna sytuacja geopolityczna, rosnące ceny, braki zasobowe i galopująca inflacja to nadzwyczajne zjawiska gospodarcze, które mają daleko idący wpływ na logistykę i łańcuchy dostaw. Czy optymalizacja i digitalizacja procesów to jedyny klucz do zapewnienia efektywności dostaw w obliczu dzisiejszych wyzwań?

Autor: Marcin Turski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta, Fresh Logistics Polska, Grupa Raben

Data: 26-05-2022, 16:33

Według raportu „Transport przyszłości – perspektywy rozwoju transportu drogowego w Polsce 2020-2030” przygotowanego przez PWC oraz TLP, szacuje się, że na rynku polskim brakuje obecnie około 200 tys. kierowców. Niedobór spowodowany jest m.in dynamicznym wzrostem obsługiwanych wolumenów - całkowity wzrost tonażu obsługiwanego przez polskich przewoźników między 2018-2022 wynosi 22,8%. Luka na rynku pracy powoduje wzrost wynagrodzeń, co z kolei przekłada się na większe koszty dla przewoźników. Kolejne obciążenie to bez wątpienia wprowadzenie drugiej części unijnego pakietu mobilności i zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych. Dodatkowo wojna na Ukrainie doprowadziła do odpływu kierowców, którzy wrócili aby walczyć w Ukraińskiej Armii i Obronie Terytorialnej. Przy istniejącym już deficycie kierowców, zjawisko to ma olbrzymi wpływ na zachowanie ciągłości łańcuchów dostaw. Ze względu na braki na naszym rynku pracy około 100 000 osób z Ukrainy zostało zatrudnionych jako kierowcy transportu międzynarodowego. Dziesiątki tysięcy z nich w ciągu jednej nocy zdecydowało się opuścić Polskę i wrócić do ojczyzny. Wielu przewoźników zostało bez rąk do pracy.

Braki zasobowe są olbrzymim wyzwaniem. Kluczowe jest budowanie stabilnych, regularnych tras dla kierowców, aby dzięki przewidywalności pracy zwiększać liczbę chętnych osób do podjęcia się tej roli zawodowo. Partnerska współpraca z klientami, łączenie wolumenów rożnych klientów, wdrażanie nowych wolumenów wg priorytetu optymalizacji jest dziś szczególnie istotne. W celu optymalizacji czasu pracy kierowców wprowadziliśmy we Fresh Logistics rozwiązanie Drop& Drive polegające na tym, że kierowca po rozładunku nie musi dodatkowo czekać na dokumenty, tylko odjeżdża, a odpowiednie papiery odbiera kolejny kierowca przyjeżdżający z dostawą następnego dnia.

W naszej firmie organizujemy szereg inicjatyw mających na celu docenienie roli kierowców, czerpiąc inspiracje z Holandii, skąd wywodzi się Grupa Raben. W Holandii kierowców traktuje się z ogromnym szacunkiem, jako służbę publiczną na równi z lekarzami czy policjantami. Takie podejście chcemy upowszechniać również w Polsce. W naszych terminalach powstają specjalne strefy socjalne dla kierowców czy siłownie zewnętrzne. W zeszłym roku staliśmy się partnerem Responsible Trucking Initiative, której celem jest wdrażanie wyższych standardów społecznych przekładających się na lepsze warunki pracy kierowców ciężarówek.

Warto nadmienić, że problemy zasobowe nie dotyczą tylko kierowców, ale również pracowników magazynowych. Deficyt pracowników w magazynach centralnych skutkuje kolejkami oraz wydłużonym czasem rozładunku, szczególnie w okresach szczytów wolumenowych. Co więcej, kilkanaście lat temu mieliśmy na zrealizowanie dostawy średnio około doby. Teraz często odbieramy towary od producentów po południu, a do magazynów sieci handlowych musimy dostarczyć je wcześnie rano następnego dnia. Nierzadko na realizację dostawy pozostaje zatem dwanaście godzin, czasem nawet mniej.

Rosnące koszy pracownicze, w połączeniu z trudną, globalną sytuacją finansową i polityczną przekładają się wzrost cen usług logistycznych. Jeżeli dodamy do tego rosnące wymagania ze strony sieci handlowych i finalnych konsumentów, możemy śmiało stwierdzić, że przed branżą logistyczną stoją ogromne wyzwania aby sprostać obecnej sytuacji. Nieunikniona jest również konieczność częstej weryfikacji stawek ze względu na bardzo dynamiczną sytuację rynkową.

Sposób w jaki operator logistyczny poradzi sobie ze współczesnymi wyzwaniami jest wypadkową wielu czynników. Im dostawca usług logistycznych ma większą skalę operacji, im bardziej są one zdywersyfikowane, im bardziej innowacyjnie podchodzi do świadczonych usług, im bardziej ma zmotywowanych i lojalnych pracowników tym bardziej prawdopodobne, że z sukcesem stawi czoła pojawiającym się wyzwaniom.

W 2015 roku we Fresh Logistics zadaliśmy sobie pytanie jaką strategię obrać, aby pomimo możliwych przyszłych, jeszcze niezdefiniowanych trudności nasz klient pozostał zadowolony. W przypadku sektora usług logistycznych kluczowym czynnikiem wpływającym na satysfakcję klienta jest wysoka jakość świadczonych usług wyrażana w terminowości dostaw. Naszą odpowiedzią na oczekiwania dotyczące terminowości jest od lat realizowany we Fresh Logistics program doskonalenia biznesu Better Every Day. Program ten jest oparty o lean management. Naszą strategią jest zrobienie czegoś nie szybciej, tylko mądrzej. Wspólnie z naszymi klientami i partnerami biznesowymi analizujemy procesy pod kątem ich złożoności, przejrzystości, standaryzacji, ewentualnych marnotrawstw. W tym celu organizujemy warsztaty, pytamy klientów o ich opinię, współpracujemy z konsultantami zewnętrznymi po to aby patrzeć całościowo i obiektywnie na łańcuch dostaw oraz analizować te elementy procesu, które zachodzą nie tylko w naszej firmie, ale również u naszych partnerów.

Elastyczność, szybkość, efektywność kosztowa, wiarygodność danych – tego oczekuje się obecnie od operatora logistycznego obsługującego świeże produkty spożywcze. Oby spełnić te oczekiwania, firmy logistyczne inwestują w cyfryzację i digitalizację swoich procesów, czego pochodną jest budowanie logistyki w duchu paperless oraz zastosowanie RPA (Robotic Process Automation). Paperless to wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów papierowych i przejście na Elektroniczną Wymianę Dokumentów (EDI). Inicjatywa Paperless prowadzona jest we Fresh Logistics we współpracy z GS1 Polska. Biorą w niej udział także nasi kontrahenci: producenci i sieci handlowe. Pracujemy nad wyeliminowaniem z procesu logistycznego dokumentów papierowych. Kilka elementów tego procesu już funkcjonuje, pozostałe są opracowywane i będą wdrażane w 2022 roku. Logistyka bez papieru to benefity nie tylko dla Fresh Logistics i naszych partnerów, ale dla całego rynku.

Drugim istotnym elementem cyfrowej transformacji jest coraz bardziej powszechne zastosowanie w naszych procesach RPA czyli robotów software’owych wspomagających lub zastępujących pracę użytkowników w poszczególnych aplikacjach np. WMS, TMS lub na styku pomiędzy systemami IT. Roboty, które funkcjonują w naszej firmie edytują przesyłki i uzupełniają w nich różnorodne statusy, przyjmują zlecenia z zewnętrznych platform i zakładają dla nich zlecenia w naszych systemach. Sprawdzają poprawność danych między systemami. Czas zyskany poprzez automatyzację procesów powtarzalnych stwarza możliwość pracy nad zadaniami koncepcyjnymi, charakteryzującymi się dużą złożonością i wyższą wartością dodaną dla klienta.

Biorąc pod uwagę powyższe nasuwa się pytanie – czy procesy optymalizacyjne, najnowsze technologie oraz intensywne starania działów HR są wystarczające, aby zapewnić efektywne i terminowe dostawy?

Żaden system, żadna technologia i żaden projekt optymalizacyjny nie przyniesie efektów jeżeli poszczególne ogniwa łańcucha dostaw tj. producenci, operatorzy logistyczni oraz odbiorcy, nie będą ze sobą współpracować i holistycznie patrzeć na drogę produktu z fabryki do finalnego konsumenta. Każde ogniwo jest indywidualną jednostką, która ma swoje własne uwarunkowania, ograniczenia i styl pracy. Natomiast w tym indywidualizmie musi być miejsce na wzajemną współpracę, wsparcie i przede wszystkim zaufanie, bez którego efektywna optymalizacja nie miałaby szans bytu.