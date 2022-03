MonoFlow (re) – ekologiczna alternatywa dla opakowań w branży serowarskiej i wędliniarskiej

Firma Schur Flexibles przygotowała innowacyjne rozwiązanie dla opakowań typu flowpack. Są one przeznaczone do pakowania różnego typu serów, mięs oraz wędlin. Opakowania są wykonane z laminatów mono – czyli tylko z folii polipropylenowej lub polietylenowej.

Autor: Artykuł promocyjny Schur Flexibles

Data: 10-03-2022, 12:01

Nowe rozwiązania spełniają najbardziej rygorystyczne normy dotyczące recyklingu i z powodzeniem można nimi zastąpić dotychczasowe wielomateriałowe opakowania od dawna funkcjonujące na rynku. Nowa linia laminatów nadających się do recyklingu nosi nazwę MonoFlow (re).

MonoFlow (re) P to wysokobarierowa folia na bazie PP. Niewielki wpływ na środowisko folii potwierdza zdobyte pierwsze miejsce w edycji konkursu GERMAN PACKAGING AWARD w 2018 roku w kategorii SUSTAINABILITY, a także WORLDSTAR GLOBAL PACKAGING AWARD w 2021 roku.

Folia MonoFlow (re) P cechuje się bardzo ładnym połyskiem i przezroczystością, co pozwala na doskonałą prezentację produktu. Cienka struktura opakowania pozwala zoptymalizować koszty i proces logistyki. Dzięki stosowaniu folii MonoFlow (re) P można zredukować ilość plastiku w opakowaniu produktu spożywczego nawet o 60% w porównaniu do tradycyjnych opakowań, co w znacznym stopniu przekłada się na aspekt ekonomiczny. Folia MonoFlow (re) P jest idealnym rozwiązaniem do pakowania produktów mięsnych, np. mięsa mielonego.

MonoFlow (re) E to folia na bazie PE. Jest ona laminatem typu mono, dzięki czemu nadaje się do recyklingu. Doskonale sprawdza się do pakowania miękkich serów, np. mozzarella lub serów żółtych, zwłaszcza w kawałkach. W zależności od rodzaju aplikacji folia może być bezbarierowa lub może posiadać barierę EVOH. Dzięki zastosowaniu bariery EVOH produkt dłużej zachowuje swoje właściwości i jest chroniony m.in. przed obcymi zapachami, wpływem czynników atmosferycznych oraz działaniem tłuszczów.

Folia MonoFlow (re) to duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej żywność może być pakowana w bardziej ekologiczne rozwiązania, a jednocześnie zachowuje swoje właściwości. Schur Flexibles intensywnie pracuje nad nowymi koncepcjami i projektuje opakowania przyszłości, które będą jeszcze bardziej ekologiczne.

Schur Flexibles Poland istnieje na polskim rynku od 1991 r. Należy do globalnej grupy kapitałowej Schur Flexibles Group. Specjalizuje się w produkcji opakowań do branży spożywczej i higienicznej, z których na co dzień korzystają konsumenci na całym świecie. Firma dysponuje jednym z najlepiej wyposażonych laboratoriów w branży opakowaniowej, dzięki czemu jest w stanie zaprojektować najbardziej innowacyjne rozwiązania. Rocznie przedsiębiorstwo wytwarza ponad 6 tys. ton opakowań foliowych.