Biznes i technologie

Na wagę złota – rola systemów wagowych w przemyśle mięsnym

Autor: Artykuł partnera - BPSC

Data: 07-08-2023, 14:28

Wydawałoby się, że w przemyśle spożywczym bohaterami są surowce, technologie produkcji czy strategie marketingowe. A przecież mamy jeszcze systemy wagowe. To one decydują o tym, co ląduje na naszych talerzach i jak wiele nas to kosztuje. Dziś skupimy się na nich, z naciskiem na branżę mięsną.

Mateusz Kluba, Team Lead, Product Ownership & Business Analysis, BPSC