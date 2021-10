Nowe, ultra lekkie i recyklowalne opakowania. Eurocast eliminuje deficytowy EVOH

Opakowanie stanowi integralną część każdego produktu spożywczego, nie tylko pod względem wizerunkowym, lecz jako składowa wpływająca na jego jakość i świeżość. Odpowiednio dobrane opakowanie chroni produkt przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak para wodna lub tlen, eliminując niekorzystne procesy powodujące przyśpieszony proces starzenia się produktów spożywczych.

Autor: Artykuł

Data: 27-10-2021, 16:52

Eurocast wychodzi naprzeciw zmieniającym się przepisom prawnym w aspekcie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych i dostarcza kompletne rozwiązanie idealnie współgrających produktów opakowaniowych – folii z linii CRYSTA-LINE, przykrywkowej CRYSTA-LID oraz folii mono-APET (CRYSTA-BASE), przeznaczonej do opakowań typu tacki (FFS).

Folie CRYSTA-LINE to folie wysokobarierowe, mono-materiałowe oparte na technologii powłok z transparentnego tlenku aluminium (AlOx), niezawierające w swej strukturze warstwy EVOH. Dzięki eliminacji procesu laminacji standardowej folii PET z takimi materiałami jak: folia PP, PE/EVOH/PE oraz aluminium, uzyskano znaczącą redukcję wagi opakowania, co wpływa na zmniejszenie ilości surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji ograniczenie masy pojedynczego opakowania.

Nadrzędnym atutem rozwiązania, ze względu na strukturę folii, jest możliwość 100% recyklingu wykonanych opakowań, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez Institute cyclos-HTP GmbH z Aachen. Współpraca z cyclos-HTP Institute for Recyclability and Product Responsibility oraz otrzymany certyfikat to solidny dowód, że nasze rozwiązania opakowaniowe nadają się do recyclingu w 100%, jednocześnie idealnie wpisując się w koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym.

Folia CRYSTA-LID bazująca na mono-materiale PET (mono PET lidding film) występująca

w stałej ofercie linii produktów CRYSTA-LINE, charakteryzuje się:

niższą przepuszczalnością tlenu i pary wodnej (OTR 1 cm3/m2 24h ; WVTR 0,5-1 g/m2 24h) w porównaniu do ogólnodostępnych na bazie EVOH (wykorzystywana technologia powłok z transparentnego tlenku aluminium (AlOx), stanowiących w pełni recyklowalną barierę);

perfekcyjną ochroną zapakowanej żywności;

idealnymi parametrami zgrzewania (SEAL, PEEL);

doskonałymi właściwościami antyfogowymi (w opcji AF);

100% recyklowalnością – nie zawiera warstwy EVOH ;

; mnogością zastosowań w pakowaniu żywności.

Folia CRYSTA-BASE bazująca na monomateriale APET, przeznaczona do opakowań typu tacki, znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest długi okres przydatności do spożycia, zwłaszcza dojrzewające wędliny, sery, wędzone ryby. Sprawdza się również doskonale przy pakowaniu świeżej żywności. Zapewnia perfekcyjną ochronę zapakowanej żywności, dzięki doskonałej barierowości, znacząco lepszej niż w rozwiązaniach, które bazują na warstwie EVOH.

W linii CRYSTA-LINE występują również produkty na bazie PP – CRYSTA- LID PP. Folie przeznaczone do opakowań typu lidding film, wykonane w 100% z PP, w połączeniu z tacką PP stanowią w pełni recyklowalny produkt.

Folie z linii CRYSTA-LINE tworzą całościowe rozwiązanie, przyjazne środowisku, które mogą być poddane pełnemu recyklingowi, co jest niemożliwe w przypadku stosowanych powszechnie na rynku wielowarstwowych opakowań z folii koekstrudowanych. Zastosowanie w pełni recyklowalnej bariery i eliminacja struktury EVOH minimalizuje wpływ produkcji na otoczenie.