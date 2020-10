Od czego zależy skuteczne wdrożenie PPK?

Proces wdrożenia PPK w firmie prowadzi wspólnie pracodawca wraz z instytucją finansową, dlatego jego skuteczność w dużej mierze zależy od współpracy pomiędzy nimi oraz zakresu wsparcia, jakiego udziela wybrana instytucja finansowa.

Każda firma ma nieco inną specyfikę i potrzeby względem PPK, co wynika z jej kultury organizacyjnej, branży, w jakiej działa, historii, ale także posiadanych zasobów i profilu działalności. Jednak na podstawie dotychczasowych doświadczeń we współpracy z pracodawcami mogę powiedzieć, że punktem wspólnym, który jest niezmienny, jest kompleksowe podejście do wdrożenia. Co mam na myśli? Przede wszystkim dwie rzeczy: z jednej strony podejście instytucji finansowej i zakres wsparcia, jakie zapewnia pracodawcom. Im bardziej kompleksowa oferta, tym wdrożenie przebiega sprawniej. Ale to nie wszystko, bo skuteczne wdrożenie PPK nie jest możliwe bez zaangażowania pracodawcy. Najlepiej więc potraktować PPK całościowo, jako większy projekt, mając świadomość, że będzie nam towarzyszył w perspektywie długoterminowej – wyjaśnia Henryk Baron, dyrektor ds. relacji z klientami w PFR TFI.

Zacznij od planu

Realizacja każdego projektu powinna być zaplanowana. Nie inaczej jest w przypadku wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Utworzenie PPK to proces, na który składa się kilka etapów. Dlatego, aby przebiegał sprawnie, warto rozpocząć od przygotowania planu i harmonogramu działania. Takie podejście pozwoli zapanować nad całym procesem, określić najważniejsze zadania, a także przydzielić ich realizację konkretnym osobom. Dlaczego planowanie jest tak istotne? Skomplikowane, złożone projekty częściej sprawiają nam trudności, a najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie ich na mniejsze etapy. To umożliwia bardziej precyzyjne określenie czasu potrzebnego na poszczególne czynności. Ponadto, kiedy widzimy, że pewne elementy planu zostały zrealizowane, z większą motywacją przystępujemy do kolejnych punktów. W przypadku PPK dobrze opracowany plan wdrożenia przyda się także po to, by doprecyzować oczekiwania wobec instytucji finansowej. Dzięki temu łatwiejsze będzie określenie kryteriów, którymi będziemy się kierować przy jej wyborze.