Od desktopa po chmurę, czyli Qlik w modelu SaaS

Wyobraź sobie pełną kontrolę nad ukrytymi kosztami, albo wyobraź sobie, że możesz lepiej zrozumieć swoich klientów. Business Intelligence daje odpowiedzi na Twoje pytania.

Autor: Artykuł promocyjny BPX S.A.

Data: 07-06-2021, 10:47

Zastanawiasz się jak to możliwe? W skrócie - główne zalety wdrożenia systemu Business Intelligence to możliwość podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o dane. Te zgromadzone w jednym miejscu (a nie rozproszone w plikach excel lub innych źródłach), pozwalające na szybkie tworzenie zestawień i raportów i odkrywanie ukrytych w nich insightów.

Twój biznes ma już ogromne ilości danych. Wykorzystując je, Twoja firma zyska w każdy mierzalny sposób. Zarząd może tworzyć szczegółowe raporty operacyjne, obejmujące takie obszary jak produkcja, czy łańcuch dostaw, zaś szeregowi pracownicy zrozumieć swój wkład we wzrost firmy.

We współczesnym świecie oprogramowanie Business Intelligence znajduje zastosowanie praktycznie w każdej branży – od produkcji, dystrybucji po nowoczesne media elektroniczne.

Współczesnym biznesem rządzą liczby!

Narzędzia Business Intelligence mają istotną zaletę - eliminują domysły. Mając lepszą perspektywę, można podejmować trafne decyzje biznesowe. Znajomość branży i wieloletnie doświadczenie zawsze będą istotne, jednak narzędzia BI zapewniają nowe, oparte na danych i sprawdzone podejście do podejmowania decyzji. W tym aspekcie menedżerowie nie powinni wracać do „intuicji”.

Generowanie raportów to jeden aspekt, ale nie każdy użytkownik rozumie poszczególne zbiory danych. Narzędzia BI pomagają wizualizować dane za pomocą intuicyjnych prezentacji. Dział sprzedaży może je wykorzystać do wdrożenia strategii w wybranych niszach, rozpoznając rynek i klientów. W ten sposób Twoja firma może skoncentrować się na działaniach operacyjnych.

Qlik eliminuje wady arkusza kalkulacyjnego, który:

· jest pozbawiony możliwości zarządzania

· posiada tyle wersji, ile osób bierze udział w jego tworzeniu

· generuje bardzo dużo błędów - brak jednej danej, niezaznaczona komórka skutkuje błędem całości

W przypadku Qlik - wszystkie wersje trafiają w jedno miejsce, są łączone, przeliczane, dla wszystkich są używane te same, aktualne dane. Przy tym Qlik jest szybki we wdrożeniu, łatwy w obsłudze, bezpieczny i skalowalny.

Użytkownicy dysponują jednorodnymi, spójnymi, przewidywalnymi i porównywalnymi danymi, które nie pozwalają na nieautoryzowaną ingerencję i dostęp, a kopiowanie i przesyłanie jest niemożliwe. Dzięki temu powstaje jeden - spójny obraz firmy.

To oszczędność czasu pracy - przed epoką systemów BI - 80% czasu poświęcane było na przygotowanie raportu, a 20% na jego analizę. Po wprowadzeniu BI proporcje zostały odwrócone. Większość czasu można poświęcić na faktyczną analizę uzyskanych wyników. Większa responsywność i wartość pozyskanych informacji to kluczowa zaleta. Bez narzędzi BI raporty, a w ślad za nimi analizy mają dużo mniejszą częstotliwość, bo ich przygotowanie zajmuje dużo więcej czasu. W przypadku Qlik raport jest dostępny na żądanie, bez względu na to jak wiele zmiennych zastosuje użytkownik.

Enterprise Software as a Service, czyli ideał chmury

Jeszcze nie tak dawno Qlik Sense obecny był głównie w środowisku Windows, jako rozwiązanie lokalne. W kolejnym etapie Qlik poszedł w kierunku rozwiązań chmurowych korzystając z głównych dostawców - AWS, Google i Microsoft. Umożliwia to klasyczną instalację, wszakże wiąże się z samodzielną instalacją, administracją i zarządzaniem. Dowolność przejścia pomiędzy rozwiązaniami oferowanymi przez różnych dostawców chmury to niewątpliwa zaleta, jednak z punktu widzenia wielu użytkowników najwygodniejsza jest platforma całkowicie zarządzana przez Qlik.

Nie musisz już zajmować się administracją infrastruktury serwerowej. W przeciwieństwie do innych rozwiązań użytkownik jest zwolniony z samodzielnej obsługi aktualizacji, co jest niezwykle istotne i wygodne, gdyż nowe funkcje pojawiają się praktycznie co tydzień. Nowe rozwiązanie SaaS gwarantuje dostęp do nich bez zaburzania pracy działając niejako w tle.

Możliwe jest oczywiście korzystanie z rozwiązania hybrydowego, gdzie kluczowe wrażliwe dane przekazywane są lokalnie, zaś pozostałe dane pozostają w chmurze.

W porównaniu do rozwiązania zainstalowanego w chmurze innego dostawcy Enterprise Software as a Service ma istotną przewagę - nie pojawiają się dodatkowe opłaty związane z ilością przetwarzanych danych. W tym przypadku płacisz tylko za dostęp użytkowników. Dzięki temu jesteś pewien kosztów, które są w pełni przewidywalne. Alternatywnie możesz skorzystać z licencji bazującej na pakiecie minut, co jest to szczególnie wygodne w przypadku gdy wielu użytkowników korzysta sporadycznie z dostępu do systemu.

Dostęp do chmurowej platformy Qlik jest możliwy za pomocą przeglądarki w przypadku komputera, ale to nie wszystko - pełną funkcjonalność zapewniają aplikacje dostępne zarówno na system Android jak i IoS.

Integralną częścią tego rozwiązania jest Insight Bot, który daje namiastkę sztucznej inteligencji umożliwiając zadawanie zapytań w postaci konwersacji. Możliwe jest również zdefiniowanie alertów, które powiadamiają w sytuacji określonego zdarzenia np. przekroczenia kosztów dostawy w przypadku konkretnego transportu.

Bezpieczeństwo, wygoda i komfort

Każda firma świadoma potrzeb może usprawnić działanie, dzięki czemu może zidentyfikować nieefektywne procesy i wprowadzić odpowiednie zmiany. Pracownicy mogą również zrozumieć procesy i potencjał wzrostu. Mając obiektywną wiedzę, menedżerowie mogą zdecydować o przydzieleniu zasobów do obszarów wymagających wsparcia.

Co niezwykle istotne serwery Qlik mieszczą się na terenie Unii Europejskiej i posiadają wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa, łącznie z RODO (GDPR). W przypadku, gdy ze względu na szczególne wymagania względem poufności nie chcesz podłączyć bezpośrednio do systemu swojej bazy danych masz możliwość skorzystania z aplikacji Qlik Data Transfer, która może być zainstalowana praktycznie na dowolnym urządzeniu (komputer, serwer). Ma ona za zadanie łączyć się z lokalnymi zasobami i przekazuje je do systemu Qlik w chmurze.

Na koniec pytanie retoryczne: czy zamiast budowania własnej infrastruktury, na którą może składać się kilka serwerów wyposażonych w odpowiednią ilość pamięci - co wiąże się z ich pełną obsługą - nie warto korzystać z SaaS?

Odpowiedź jest chyba oczywista - komfort, spokój, oszczędność i bezpieczeństwo. Odpada również problem zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów, którzy odpowiednio wyskalują aplikację np. w chmurze Azure.

Sukces zaczyna się od prawdziwej, gruntownej wiedzy, która nie jest ukrytym skarbem. To kwestia wykorzystania informacji, które nas otaczają. Wszystko składa się na wielką maszynę, jaką jest Twój biznes - skorzystaj z danych - od zamówień i wskaźników dostaw po produkcję i sprzedaż.

