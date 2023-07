Precyzyjnie ukierunkowana optymalizacja kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie to już nie moda, to konieczność i potrzeba, której wszyscy coraz bardziej jesteśmy świadomi.

My w GEA Refrigeration Poland Sp. z o. o. nie używamy typowych uniwersalnych rozwiązań, my je od 30 lat każdorazowo tworzymy – szyjemy je na miarę, pod konkretne zróżnicowane potrzeby naszych Klientów. Nie zajmujemy się obiecywaniem teoretycznych oszczędności tylko analizując dane, skupiamy się na realnym dedykowanym rozwiązaniu, które przyniesie maksymalne korzyści użytkownikowi.

Odzysk ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych, był z nami od zawsze. Kilkanaście lat temu klasyczne systemy odzysku ciepła zaczęliśmy uzupełniać o amoniakalne pompy ciepła.

Wynikami jednego, z takich systemów chcielibyśmy się pochwalić. Zbiega się to z okrągłą 10 rocznicą jego działania. Jest to jeden z wielu systemów odzysków ciepła odpadowego z instalacji chłodniczej wykorzystujący dodatkowo amoniakalną pompę ciepła GEA do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w zakładzie ubojowym. Pompa ciepła oczywiście ze sprężarką tłokową, bo te mają najwyższą sprawność. System został zaprojektowany dla 350 m3 ciepłej wody na dobę. Temperatura wody po podgrzaniu, zgodnie z założeniami osiąga 56°C.

Dzięki innowacyjnemu skojarzeniu różnych rodzajów ciepła odpadowego obecnych w instalacji chłodniczej, udało się nam zaprojektować i wykonać bardzo efektywny układ, co zostało potwierdzone w praktyce.

Autorski system monitoringu instalacji, obserwacje i analizy pozwoliły pogłębić naszą wiedzę, która z powodzeniem została wykorzystana w kolejnych projektach u wielu innych naszych Klientów

Od momentu uruchomienia instalacji do dziś (10 lat) wspomniany system podgrzał 1 079 050m3 wody. Oznacza to, że wykorzystując ciepło odpadowe z instalacji chłodniczej, wytworzyliśmy 203 941 GJ (56 650 MWh) energii cieplnej. Koszt tej operacji to jedynie 5 013 MWh skonsumowanej energii elektrycznej przez urządzenia systemu odzysku ciepła.

Przytoczony przykład jest jednym z wielu a nasze możliwości są dużo większe. Maksymalna temperatura ciepłej wody, którą możemy osiągnąć w naszych systemach odzysku ciepła, to 90°C. Moc grzewcza jest praktycznie ograniczona tylko możliwościami dolnego źródła ciepła.

Systemy z amoniakalną pompą ciepła mogą być stosowane nie tylko do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ale również do innych celów, m.in. do ogrzewania budynków, suszenia, wytwarzania pary, itd.

W razie potrzeby, prosimy o kontakt - Adam.Majewski@gea.com - dla każdego przypadku jesteśmy w stanie wykonać optymalną koncepcję, określić jej koszty oraz opłacalność.

Przykładowa pompa ciepła GEA, która powinna być sercem każdego systemu odzysku ciepła.

GEA Refrigeration Poland Sp. z o. o. to specjalista w dziedzinie chłodnictwa przemysłowego, ogrzewania i zrównoważonych rozwiązań inżynieryjnych dla szerokiej gamy branż, w tym spożywczej, napojów, mleczarskiej oraz naftowo-gazowej. Nasze sprawdzone technologie zapewniają naszym Klientom to, co cenią najbardziej - niezawodność, wydajność operacyjną, zrównoważony rozwój i długie cykle życia sprzętu, które zmniejszają ich koszty eksploatacyjne.