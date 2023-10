Współczesny biznes nie jest już znanym z historii agresywnym kapitalizmem ukierunkowanym jedynie na dochód i ekspansję na rynku. W świecie coraz bardziej ograniczonych zasobów naturalnych kluczowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa staje się przemyślane zarządzanie zasobami i ograniczenie zużycia surowców.

DuraCirc Pump Left 300dpi

Odpowiedzialność za środowisko naturalne, społeczne i korporacyjne jako podstawowe czynniki budowania marki, zdobywania zaufania klientów i tworzenia długotrwałego wpływu na rynek wymagają zrozumienia procesów zrównoważonego rozwoju, którego elementem jest ograniczanie zużycia surowców.

Zrównoważony rozwój to podejście, które harmonijnie łączy trzy kluczowe aspekty funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Każdy z tych aspektów realizuje się poprzez optymalizację zużycia surowców w procesie produkcyjnym.

Ujęcie zagadnienia redukcji surowców w aspekcie ekonomicznym jest najłatwiejsze: mniej zużywanych surowców to mniejszy koszt ich zakupów, a więc większe zyski firmy, które można przeznaczyć na rozwój biznesu.

W aspekcie środowiskowym zużywanie surowców obciążone jest odpowiedzialnością za ich stopniowe wyczerpywanie - a większość z nich jest nieodnawialna. Perspektywa degradacji środowiska naturalnego do poziomu, w którym istnienie ludzkości będzie zagrożone, nie jest już wizją z gatunku science fiction i niebranie jej pod uwagę wpływa bardzo negatywnie na wizerunek firmy.

Aspekt społeczny wiąże się z aspektem środowiskowym - optymalizacja zużycia surowców wpływa pozytywnie na wizerunek firmy i zadowolenie klientów. Współcześni konsumenci coraz bardziej interesują się tym, jakie wartości reprezentuje firma, tak więc działania prośrodowiskowe mogą przyciągnąć klientów, którzy cenią sobie odpowiedzialne i zrównoważone podejście do biznesu; wprowadzanie innowacji technologicznych ukierunkowanych na optymalizację zużycia surowców stanowi w ten sposób niemierzalną wartość dodaną każdego produktu wytworzonego w danym przedsiębiorstwie.

Na wszystkie wyżej wymienione czynniki szczególnie podatna jest branża spożywcza, której ramy działania określają oczekiwania konsumentów i konkurencyjne środowisko rynkowe.

Rywalizacja na rynku spożywczym staje się coraz bardziej zacięta, biorą w niej udział zarówno międzynarodowe korporacje, jak i innowacyjne start-upy. Konkurując o klienta, firmy odwołują się nie tylko do wartości odżywczych oferowanych produktów, ale też do wzrastającej świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne. Obok utrzymywania cen na atrakcyjnym poziomie, ograniczanie zużycia energii i wody jest jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi branża spożywcza.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest zastosowanie rozwiązań optymalizujących zużycie surowców w procesach produkcyjnych. Wiodącym światowym dostawcą takich rozwiązań jest firma Alfa Laval . Bogata oferta produktów Alfa Laval obejmuje urządzenia do wymiany ciepła, sterowania przepływami (pompy), separacji oraz rozwiązań procesowych. Szczególnie godne polecenia są w tym przypadku turbiny myjące Alfa Laval TJ20G i TJ40G, pompy tłokowe DuraCirc oraz systemy eMotion i UniDiscTM .

Turbina myjąca TJ40G

Turbina myjąca TJ20G

Turbiny myjące Alfa Laval TJ20G i TJ40G to wielokrotnie nagradzana konstrukcja przeznaczona do zautomatyzowanego czyszczenia udarowego z indeksowaniem 3D w określonym czasie dla zbiorników przetwórczych, magazynowych i transportowych oraz innych zbiorników o pojemności od 15 do 500 m3. Oba modele turbin charakteryzują się kompaktowym projektem, wysoką wydajnością i niskim zużyciem wody. Turbina TJ40G jest większą wersją, idealną do bardziej wymagających zadań czyszczenia, podczas gdy mniejsza turbina TJ20G jest odpowiednia dla mniej intensywnych aplikacji.

Obrotowe głowice myjące Alfa Laval TJ20G i TJ40G zapewniają wyjątkową czystość, lepszą jakość produktu końcowego, większą ogólną wydajność i redukcję kosztów operacyjnych do 70% - udowodnione jest, że turbiny myjące Alfa Laval TJ40G zmniejszają czas mycia zbiorników nawet czterokrotnie, co przekłada się na mniejsze zużycie wody i energii cieplnej potrzebnej do podgrzania CIP-u.

Pompy tłokowe (CPP) Alfa Laval DuraCirc® przeznaczone są głównie do wysokich ciśnień różnicowych i produktów o stosunkowo niskiej lepkości jak np. serwatka. Zaprojektowane z myślą o minimalnym zużyciu energii, w wielu przypadkach mogą zastąpić pompy wirowe i zredukować zużycie mocy z 12 kW do nawet 4 czy 5 kW.

Pompa tłokowa DuraCirc

Pompy DuraCirc zapewniają: wysoką sprawność, zgodność z EHEDG i 3-A oraz szybką i łatwą obsługę. Oferta Alfa Laval obejmuje 13 modeli pomp DuraCirc o wydajności do 150 m3/godz. (660 gal/min) i ciśnieniu 40 barów (580 psi). Dzięki swojej konstrukcji o niskim i zredukowanym tarczom tłokowym, a także zaawansowanej technologii jak hydraulika spiralna i inteligentne rozwiązania sterowania, pompy tłokowe DuraCirc są bardziej wydajne niż tradycyjne pompy, co przekłada się na oszczędności energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Systemy eMotion oraz UniDiscTM stosowane w wirówkach Alfa Laval to kolejne przykłady rozwiązań oszczędzających energię.

System eMotion wykorzystuje pompę próżniową w celu eliminacji powietrza pomiędzy misą separatora a jego obudową, zapewniając mniejsze zużycie energii poprzez redukcję do minimum tarcia na linii misa separatora – powietrze. To rozwiązanie gwarantuje również dużo niższy poziom głośności separatora oraz najwyższy poziom higieny.

Z kolei system UniDisc™ to radykalnie nowa konstrukcja dysku, która zmniejsza potrzeby czyszczenia i pozwala zapewnić wydajność separacji lepszą nawet o 30%. Specjalnie zaprojektowane talerze nie posiadają żadnych spawów, zastosowano natomiast wiele mniejszych dystansów, aby skutecznie oddzielić jedne talerze od drugich. Dzięki temu znacząco zwiększa się skuteczność samego separatora przy zachowaniu najwyższego poziomu higieny.

Urządzenia Alfa Laval, takie jak turbiny myjące TJ40G i TJ20G, pompy tłokowe DuraCirc oraz wirówki z systemami eDrive i eMotion, reprezentują zaawansowane technologie, które umożliwiają zoptymalizowanie zużycia surowców w procesach produkcyjnych. Zastosowanie tych rozwiązań to właściwa odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi branża spożywcza.

Więcej informacji o wymienionych urządzeniach na stronie www.alfalaval.pl