Czy w coraz bardziej nieprzewidywalnej oraz niesprzyjającej rzeczywistości realne są rozwiązania, które pozytywnie wpływają na biznes? Czy rosnące ceny paliw i energii da się zrównoważyć oszczędnościami w innych segmentach działalności? Wspólne badanie CHEP i Animex Foods potwierdza, że jest to możliwe.

Dziś chyba nie ma takiej branży i takiego przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele mogą powiedzieć, że uwarunkowania rynkowe są sprzyjające. Dynamiczne zmiany spowodowane pandemią, agresją na Ukrainę oraz zakłóceniami w łańcuchach dostaw stały się rzeczywistością, która doskwiera coraz bardziej.

W takich okolicznościach nikogo nie trzeba przekonywać, że stabilność otoczenia rynkowego jest ważna nie tylko w branży logistycznej. Wszyscy potrzebują w miarę stałych warunków, które pozwolą na osiąganie najbardziej efektywnych rezultatów biznesowych. Pewnego rodzaju stabilizatorem działalności w niełatwych czasach okazuje się być współpraca – partnerska, otwarta i nastawiona na osiąganie wspólnych korzyści.

Współpraca poddana analizie

Animex Foods jest największą firmą w branży mięsnej w Polsce, a jej produkty można znaleźć w wielu sklepach na terenie całego kraju.

– Wraz z wdrażaniem kolejnych innowacji związanych z naszymi produktami oraz zagwarantowaniem ich dostępności w wielu miejscach sprzedaży przykładamy szczególną uwagę do aspektów środowiskowych. Od lat prowadzimy też analizy w różnych obszarach działalności, by móc zidentyfikować te procesy, które można usprawniać. Rozwiązanie, które oferuje nam CHEP, łączy wszystkie aspekty, na których nam zależy – mówi Dyrektor ds. Public i Government Relations Animex Foods, Łukasz Dominak.

Chodzi o pooling, który polega na przekazaniu całej administracji gospodarką paletową zewnętrznemu partnerowi. Pooler – w tym przypadku CHEP – dba o wszystkie aspekty związane z nośnikami. Począwszy od dostarczania ich do zakładów produkcyjnych, przez odbiór, na przeglądzie i ewentualnych naprawach kończąc.

– CHEP bierze na siebie całą odpowiedzialność za nośniki, ułatwiając partnerowi skupienie się na prowadzeniu podstawowej działalności. W branży mięsnej, która obłożona jest restrykcyjnymi wymogami transportu towarów, dzięki certyfikacji i standaryzacji, palety CHEP gwarantują ich bezpieczeństwo – mówi Ewelina Orska, Inside Sales Manager z CHEP.

Animex od dawna korzysta z nośników w ramach modelu poolingowego CHEP. Wcześniej lider branży mięsnej korzystał z tradycyjnych białych palet w standardzie EURO. Takie nośniki podlegają ocenie zgodności ze standardem w każdym cyklu zaopatrzenia. Część z nich klasyfikowano jako niespełniające norm podczas weryfikacji u odbiorcy, co skutkowało traktowaniem ich jako palet jednorazowych, niepodlegających zwrotowi. Kolejna część nie mogła być uznana jako EURO podczas oceny zwracanych nośników w Animex. W praktyce przeciętnie 12% palet wysyłanych do odbiorców w każdym cyklu wymagało dodatkowych akcji – naprawy albo uzupełnienia wolumenu palet poprzez zakup nowych nośników.

Inny problem stanowiło zarządzanie dostępnością własnych palet, ponieważ były one w ciągłym ruchu. Część z nich udawało się odzyskać w modelu 1:1, ale to jednak oznaczało, że kierowca wysyłany z towarem musiał wrócić do zakładu, żeby zdać palety przed realizacją kolejnej trasy. Większość nośników odbierana była na zlecenie w oparciu o saldo, a to wymuszało dodatkowe potwierdzenia dostępności palet do zwrotu oraz dostosowania kursu samochodu w taki sposób, aby odbiór nośników nie kolidował z rozładunkami. To z kolei często skutkowało wydłużeniem trasy i generowało dodatkowe koszty, a ponadto wydłużało czas pracy kierowcy, który musiał oczekiwać na rozładunek i załadunek.

Wdrożenie niebieskich palet miało więc za zadanie ustabilizować obrót nośnikami. Zakłady Animex generują swoje zamówienia, wprowadzając je do systemu CHEP, następnie składane jest zlecenie na dostawę - w oparciu o aktualny stan nośników w dostawie oraz bieżące plany produkcyjne. W ten sposób całkowicie wyeliminowano niepewność związaną z tym, czy uda się odzyskać z rynku wystarczającą liczbę palet. Uszkodzenia podczas dostaw zostały zredukowane do 1%, a wszystkie palety z defektem były kierowane transportem zwrotnym do jednego z centrów serwisowych CHEP. Kiedy towar na niebieskiej palecie trafia do odbiorcy, działania pracowników związane z obsługą nośników dobiegają końca, a kolejne procesy spoczywają już na barkach CHEP.

Obie firmy przyjrzały się swojej współpracy w specjalnym badaniu, które miało na celu porównanie niebieskich palet z ich białymi odpowiednikami. Analizą objęto ruchy 116 tysięcy nośników, które użytkował jeden z zakładów Animex Foods przez 6 miesięcy w 2020 roku. W badaniu uwzględniono elementy widoczne bezpośrednio w rachunku wyników, takie jak koszty zakupu, napraw czy najmu, ale również pomijane zazwyczaj koszty związane z dodatkową pracą operacyjną, administracyjną, czy czasem przestojów. Przeanalizowano także dodatkowe koszty transportu, które wynikały z modyfikacji tras samochodów związanych z zaplanowanymi odbiorami. Metodologia tego badania została potwierdzona przez ekspertów Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu.

Główne wnioski okazały się jednoznaczne: pooling stanowi korzystniejszą alternatywę dla użytkowania palet białych, pozwala na zwiększenie efektywności pracy oraz wykorzystania zasobów, a co za tym idzie – pozwala też zredukować koszty. Ma to ogromne znaczenie w czasach, kiedy ceny szybują wysoko, zwiększając koszty działalności operacyjnej. Badanie potwierdziło, że użytkowanie niebieskich nośników CHEP redukuje koszty zarządzania opakowaniami o 15%, natomiast eliminacja czynności kontrolnych oraz administracyjnych pozwala na redukcję czasu pracy zespołów odpowiedzialnych za gospodarkę paletową o 70%. Dodatkowo nieefektywność kierowców – których na rynku jest zdecydowany niedobór –spowodowana angażowaniem ich w zadania związane z odbiorami palet z rozdrobnionej siatki dystrybucyjnej spadła aż o 90%. Dzięki tej oszczędności czasu pracy zwiększa się ich dostępność i terminowość realizacji usług.

Korzyści środowiskowe

Pooling to nie tylko korzyści dotyczące kosztów i czasu pracy. To również wymierne oszczędności środowiskowe. Wykorzystywanie w swojej działalności nośników CHEP oznacza emitowanie mniejszej ilości CO2 do atmosfery, mniej ścinanych drzew na potrzebę produkcji nowych palet oraz generowanie mniejszej ilości odpadów.