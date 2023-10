Wśród opakowań dla produktów płynnych dominują tradycyjne puszki czy plastikowe pojemniki. Tymczasem, choć wiele firm nie jest jeszcze tego świadomych, są na rynku innowacyjne rozwiązania, które łączą w sobie wygodę, trwałość i ograniczony wpływ na środowisko naturalne.

W ofercie produktów płynnych dla branży HoReCa: ketchupów, sosów, dżemów, majonezów itp. dominują opakowania tradycyjne, jak puszki i plastikowe pojemniki wykonane z twardych/sztywnych materiałów. Są postrzegane jako zapewniające dobrą ochronę produktów płynnych, często też uważa się, że ze względu na możliwość poddania ich recyklingowi mają najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Wybierając te opakowania nie bierze się jednak pod uwagę istotnych aspektów w końcowym efekcie umożliwiających znacznie lepsze spełnianie standardów zrównoważonego rozwoju, takich jak lepsza wydajność opakowania i mniejszy ślad środowiskowy, zapewnianych przez worki do pakowania żywności płynnej.

- Worki do pakowania żywności płynnej są niedoceniane przez branżę spożywczą - przyznaje Maciej Gierszewski, Business Development Leader z Sealed Air oferującej worki CRYOVAC. - Tymczasem zapewniają one doskonałą ochronę produktu, umożliwiają lepsze jego wykorzystanie, generują oszczędności w transporcie oraz nadają się do recyklingu.

Jak zapewnia Maciej Gierszewski, używanie worków do pakowania żywności płynnej oznacza mniejszy ślad środowiskowy - przy ich produkcji zużywa się do 75% mniej energii i wytwarza jedną dziesiątą emisji CO2 w porównaniu z metalowymi puszkami. Dane The Flexible Packaging Association wykazują również, że produkcja worków wymaga mniej wody.

Minimalizowanie wpływu na środowisko trwa także po zakończeniu życia opakowania: worki CRYOVAC do pakowania żywności płynnej są kompatybilne ze strumieniami recyklingu LDPE RIC4* dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadów trafiających do środowiska i generowanego dwutlenku węgla; co oczywiste, mniej odpadów oznacza również mniejsze powierzchnie ich składowania.

Worki CRYOVAC do pakowania żywności płynnej zapewniają doskonałą ochronę produktu, ponieważ są bardzo odporne na przebicia i rozdarcia, a wszelkie ryzyko wycieków i rozlań jest dodatkowo minimalizowane dzięki bezpiecznym, hermetycznym i mocnym zgrzewom. Te cechy zapewniają: bezpieczeństwo żywności, ochronę smaku i konsystencji oraz maksymalny okres przydatności do spożycia.

Worki firmy Sealed Air pozwalają na wydajniejsze niż w przypadku puszki wykorzystanie produktu, ponieważ nie zostaje on na ściankach i dnie; innowacyjna technologia, taka jak system do dozowania porcji FlexPrepTM marki SEE CRYOVAC®, daje wydajność do 98% w przypadku sosów i innych płynnych dodatków - jest oczywiste, że przynosi to oszczędności a więc zwiększa zysk firmy.

Ogromną zaletą worków do pakowania produktów płynnych jest ich waga – worki są znacznie lżejsze od pojemników z twardych materiałów. Standardowe plastikowe wiaderko waży 90g, a worek 18,2 g, co oznacza, że worek jest opakowaniem lżejszym od wiaderka aż 4,9 razy!

Lekkie, elastyczne opakowania do żywności generują oszczędności w transporcie: formaty opakowań takie jak worki na zupy, sosy a nawet mięsa mielone, zajmują mniej miejsca i są łatwiejsze w transporcie niż sztywne pojemniki. Większe ilości produktów można przewozić jednym pojazdem, co pozwala zmniejszyć liczbę dostaw i ciężarówek na drogach. Podobne oszczędności można uzyskać wcześniej w łańcuchu dostaw, już na etapie wstępnego pakowania - opakowania elastyczne można przewozić na płasko lub na rolkach, dzięki czemu zajmują znacznie mniej miejsca w pojeździe niż puste puszki metalowe lub pojemniki z twardego plastiku dostarczane do przetwórcy w celu napełnienia.

Worki zajmują ok. 40% mniej miejsca niż metalowe puszki czy plastikowe pojemniki - pozwala to na wykorzystanie powierzchni na inną działalność, a także może pozytywnie wpłynąć na zarządzanie zapasami i produktywność.

Podmioty świadczące usługi gastronomiczne mogą tę dodatkową przestrzeń przeznaczyć na przechowywanie większej ilości płynnych produktów spożywczych lub inne produkty potrzebne do gotowania.

W przypadku przetwórców żywności możliwość wygodnego przechowywania łatwo dostępnych zapasów opakowań może pomóc w utrzymaniu stałej wydajności i uniknięciu wąskich gardeł na liniach produkcyjnych.

Przetwórcy żywności mogą też lepiej wykorzystać powierzchnię dzięki zastosowaniu kompaktowego i wydajnego systemu CRYOVAC® 308A CE typu form-fill-seal. Maszyna ta produkuje 28 op./min, umożliwia produkcję opakowań o różnej wielkości (od 250 ml do 2 litrów) i nadaje się zarówno do napełniania na zimno, jak i na gorąco w temperaturze do 95°C. Ten poziom wszechstronności może zapewnić przetwórcom żywności dalszą wydajność dzięki szybszej zmianie produktów i niższym poziomom zaplanowanych przestojów.

*Stopień recyklingu zależy od składu produktu i użytych komponentów przeznaczonych do recyklingu oraz możliwości zbiórki i przetwarzania surowców wtórnych w danym miejscu