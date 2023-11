Temat robotyzacji możemy zacząć nieco abstrakcyjnie, bo jeszcze w niedalekiej przeszłości tak był traktowany – hipotetycznie i trochę z niedowierzaniem. To, co niedawno można było zobaczyć tylko w filmach science fiction, zagościło na stałe w naszej codzienności i wielokrotnie możemy korzystać z doskonalszej wersji niż pierwotne koncepcje.

Paletyzacja i magazynowanie – roboty wspierają człowieka

Idealną przestrzenią obrazującą te żywiołowe przemiany jest przemysł, który rozwija się z zawrotną energią, wykorzystując wszystkie osiągnięcia myśli technologicznej. Coraz powszechniejsza stała się automatyzacja produkcji, a rola człowieka często ogranicza się do nadzorowania pracy maszyn. Wraz z zapotrzebowaniem na takie rozwiązania, pojawiły się coraz bardziej optymalne propozycje dotyczące produkcji, pakowania i logistyki magazynowej.

Fenix Systems zajmuje się projektowaniem, kompletowaniem i dostarczaniem linii technologicznych i indywidualnych rozwiązań do ważenia i pakowania produktów, kontroli jakości oraz automatyzacji, w tym systemów paletyzujących, owijarek palet i LGV (wózków widłowych sterowanych laserem). Do grupy partnerów firmy Fenix Systems należą Skilled oraz Movitec.

Skilled oferuje sprawdzone rozwiązania do wszelkich wyzwań związanych z paletyzacją, wraz z niezawodnym oprogramowaniem.

Roboty do paletyzacji Skilled służą do automatycznego układania produktów na paletach w precyzyjny i uporządkowany sposób. Roboty przemysłowe są niezwykle wszechstronne - mogą paletyzować różne materiały, jak: kartony, worki, butelki, puszki itp. Znajdują zastosowanie w szerokim spektrum branż, począwszy od przemysłu spożywczego, poprzez farmaceutyczny, aż po produkcję materiałów budowlanych. Także - mogą być skonfigurowane do obsługi różnych typów palet i towarów.

Robot kartezjański „Gantry” Skilled składa się z manipulatorów rozmieszczonych tak, aby umożliwiały ruch w płaszczyźnie poziomej. Wykonuje polecenia “podnieś” i “umieść” w układzie współrzędnych X, Y, Z. Jego przewaga nad innymi maszynami tkwi w doskonałej precyzji pozycjonowania, zwłaszcza na dużych obszarach roboczych. Można go z łatwością zaprogramować do obsługi tacek, kartonowych pudełek, opon czy toreb. Wykonuje nawet 600 cykli na minutę, usprawniając proces paletyzacji linii produkcyjnych.

Skilled LGV (Pojazdy sterowane laserowo – Laser Guided Vehicle) to automatyczne wózki widłowe, które razem z systemami paletyzacji tworzą całkowitą „automatyzację końcową”.

Wózki widłowe samojezdne, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii laserowej, mogą działać samodzielnie, bez ryzyka, że uderzą w coś podczas pracy. Wózki te „wiedzą” dokładnie, w którym miejscu się zatrzymać, a przy tym spełniają wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa.

Mogą one przewozić różnorodne produkty i palety wychodzące z linii produkcyjnych, z magazynu, aż do przygotowania do transportu, całkowicie eliminując konieczność wykonywania tej pracy przez człowieka.

Dzięki modułowej budowie, system można łatwo dostosować do przyszłych potrzeb produkcji. Dodatkowo, niezwykle łatwy montaż w zakładzie klienta pozwala na oszczędność czasu produkcji.

Movitec jest producentem automatycznych owijarek paletowych, które wyróżnia najwyższa wydajność i niezawodność. Dodatkowo owijarki Movitec zapewniają doskonałą ochronę produktów na palecie, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu folii. Oferta firmy Movitec dopasowana jest do potrzeb konkretnego klienta.

Owijarka SATURN S2 przeznaczona jest na rynki o niskim obłożeniu produkcji, które dotychczasowo wyposażone były w obrotowe owijarki lub obrotowe ramię, uzyskuje wydajność do 45 palet na godzinę. Owijarka SATURN S4 jest najlepszą alternatywą do owijarki ramieniowej, osiąga wydajność do 60 palet na godzinę. SATURN S6 to w pełni automatyczna owijarka paletowa do owijania spaletyzowanych ładunków folią stretch, do 100 palet na godzinę. SATURN S8 - w pełni automatyczna owijarka paletowa do owijania spaletyzowanych ładunków folią stretch. Jej wydajność produkcyjna na poziomie 160 palet na godzinę czyni ją najszybszą owijarką, nie zmniejszając dokładności i niezawodności.

Obecnie standardem jest hala produkcyjna oraz magazynowa, gdzie panuje idealny porządek, płynny przepływ produktu, minimalizacja przestojów i maksymalizacja wydajności. Możliwa jest praca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Roboty wyręczają człowieka i wykonują ciężką, powtarzalną pracę, tym samym wspomagają dążenie do perfekcji.

Inwestując w automatyzację, Przedsiębiorcy mogą znacząco zwiększyć efektywność produkcji, jednocześnie obniżając koszty operacyjne. Decydując się na inwestycję, warto zapoznać się z propozycją firmy Fenix Systems, która gwarantuje najwyższej jakości rozwiązania stworzone w oparciu o najnowocześniejsze technologie i wieloletnie doświadczenie w branży.