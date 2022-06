Państwa członkowskie UE zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy

Autor: PAP

Data: 17-06-2022, 16:11

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy – przekazało w piątek PAP źródło unijne. Decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy/ fot. Guillaume Périgois on Unsplash

Ze źródeł PAP wynika, że Holandia wstrzymała się od głosu.

Belgia, Szwecja, Dania i Holandia złożyły deklaracje w sprawie konieczności dokładnej oceny wypełnienia przez Polskę zobowiązań dotyczących tzw. kamieni milowych związanych ze zmianami w systemie sądowniczym.

KPO zaakceptowany

1 czerwca Komisja Europejska po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski KPO. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF).

RRF został stworzony, żeby przyczynić się do odbudowy gospodarek Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki.

Pieniądze dla Polski po wakacjach

Na razie nie wiadomo, kiedy pieniądze trafią do Polski. Prawdopodobnie stanie się to po wakacjach, ponieważ KPO zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do złożenia wniosku o środki finansowe. Komisja będzie miała do dwóch miesięcy na ocenę tego wniosku