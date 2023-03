Inflacja, niedobory siły roboczej, zakłócenia w łańcuchach dostaw, zmieniające się oczekiwania konsumentów — lista wyzwań stojących przed branżą spożywczą wydaje się stale wydłużać. Zarządzanie produkcją żywności nigdy nie było proste. Teraz, gdy na rynku panuje duża zmienność popytowa i kosztowa, precyzyjne planowanie stało się krytycznie ważne.

Andrzej Szubryt, Pre Sales Manager, BPSC

Producenci żywności nadal zmagają się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, co sprawia, że rośnie presja na bardziej efektywne wytwarzanie i dystrybucję produktów. Nic dziwnego, że znacząco wzrosła rola planowania i harmonogramowania produkcji.

Efektywność i jakość produkcji

Planowanie w branży spożywczej nie jest tożsame z typowym planowaniem MRP. Towarów spożywczych nie można produkować na zapas. Nie ważne, czy mowa o produktach mięsnych, nabiale, czy warzywach i owocach.

W planowaniu produkcji żywności mamy szereg zmiennych, które są kluczowe. Do takich zaliczamy informacje o surowcu; jego dostawach i jakości, a także przydatności poszczególnych składników, do tego doliczyć należy dodatkowe parametry, jak np. alergeny. Nie możemy zapomnieć o koniecznych przerwach na przygotowanie linii, czyli myciu i konserwacji, oraz o wszechobecnej i koniecznej na każdym etapie kontroli jakości.

Filarem wysokiego poziomu efektywności i jakości produkcji w sektorze spożywczym jest kontrola procesu produkcji. A ta dziś polega na zastosowaniu adekwatnego oprogramowania pozwalającego zlokalizować i zidentyfikować produkt spożywczy na każdym etapie wytwarzania lub łańcucha dostaw. Rozwiązaniem, które w największym stopniu pozwala na skuteczne zapanowanie nad produkcją jest Master Production Schedule (MPS).

Działanie na danych

Ta aplikacja jest ważnym narzędziem w środowiskach produkcyjnych Make-to-Stock, gdzie prognoza popytu ma kluczowy wpływ na planowanie produkcji. MPS jest często wykorzystywany jako główny czynnik napędzający działalność produkcyjną, dlatego musi dostarczać rzetelne dane. Master Production Schedule może być również stosowany w niektórych środowiskach Make-to-Order oraz w produkcji w trybie mieszanym. W tym przypadku prognoza sprzedaży i główny harmonogram produkcji są wykorzystywane do planowania zapasów potrzebnych do produkcji.

MPS wykorzystuje szereg informacji z produkcji, aby pomóc w podejmowaniu przyszłych decyzji biznesowych. Dlatego do skonfigurowania skutecznego harmonogramu MPS potrzebne są precyzyjne dane dotyczące zakupów, zapasów i sprzedaży.

Zarządzanie zapasami

Gdy materiały znajdą się już w magazynie, najważniejsza jest możliwość określenia, jak i kiedy powinny zostać wykorzystane. W tym miejscu pojawia się zarządzanie partiami, czyli planowanie, jak różne surowce mogą być wykorzystywane w trakcie produkcji.

Biorąc pod uwagę czynniki takie jak data ważności, zawartość alergenów i wymagania recepturowe, surowce są indywidualnie przypisywane do konkretnej partii produkcyjnej. To tworzy przewodnik po materiałach i harmonogramach produkcji, dyktując, które surowce powinny być, kiedy użyte i jakie są terminy ukończenia poszczególnych produktów. Zarządzanie partiami zmniejsza ryzyko zmarnowania surowców, pozwala trafnie określić niezbędne materiały i pomaga produkcji działać na czas.

Słowo klucz

Wiele miejsca poświęciłem surowcom. Nie bez kozery. Surowiec, to punkt wyjścia dla produkcji i całego planu. To na bazie tej indywidulanej klasyfikacji określane będą kolejne etapy. Każda partia mięsa jest inna, każdy litr mleka jest inny i każdy owoc jest inny, ale ostatecznie wszystko musi mieścić się w określonych przedziałach jakościowych być znormalizowane. Dlatego na etapie kategoryzacji surowca, jego jakości i przydatności kluczowa jest kontrola jakości, która określa przydatność surowca rzutuje na jego dalszą drogę w procesie produkcji.

Zarządzanie wąskimi gardłami

Zdolność do identyfikacji i przeciwdziałania wąskim gardłom to problem, z którym boryka się wiele firm. To bariera, ale do przejścia. Wąskie gardła są jak zaciągnięty hamulec ręczny. Mogą mieć wpływ na przedsiębiorstwo jako całość i to w ujęciu krótkoterminowym — wtedy łatwiej je zlokalizować — jak i długoterminowym, działając jak kropla drążąca skałę. Mogą powodować wydłużenie czasu oczekiwania na partię produktów, akumulację zleceń, a nawet marnowanie półproduktów i brak możliwości zrealizowania zamówienia.

Najlepszym rozwiązaniem będzie kontrola obszarów podatnych na zatory. Jak namierzyć i wykryć wąskie gardła? Jedną z prostszych, a zarazem skuteczniejszych metod może być analiza czasu i przepustowości maszyny przydzielonej do zrealizowania zlecenia. Jeśli czasy oczekiwania przekraczają wstępnie przydzielone limity, to oznacza, że zespół musi zwrócić większą uwagę na dane procesy. Odpowiednio wczesne wykrycie wąskich gardeł sprawia, że ryzyko przestojów spada, a zespół produkcyjny może reagować z wyprzedzeniem. Właściwe ułożenie procesów pozwala skrócić przejścia między cyklami produkcyjnymi oraz zminimalizować marnowanie materiałów, a ostatecznie poprawia efektywność. Mało tego, informacje z poprzednich cykli produkcyjnych można recyklingować. Jak pokazuje praktyka, są one bardzo użyteczne. Dane historyczne pozwalają na lepsze prognozowanie czasu realizacji zamówień, opracowanie spójnego i dokładnego kalendarza zakupów czy prowadzenie sprzedaży z lepszymi informacjami o zapasach.

