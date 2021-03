Po zamknięciu galerii handlowych sprzedaż znów spadnie

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2021 r. była niższa niż przed rokiem o 3,1 proc. (wobec wzrostu o 7,3 proc. w lutym 2020 r.). W porównaniu ze styczniem 2021 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5 proc. W okresie styczeń-luty 2021 r. sprzedaż zmalała r/r o 4,9 proc. (wobec wzrostu o 5,6 proc. w 2020 r.).

Według analityków Banku Pekao, najważniejszym wydarzeniem lutego było oczywiście ponowne, pełne uwolnienie handlu detalicznego w galeriach handlowych.

"Dynamika sprzedaży odzieży i obuwia wzrosła w lutym z -40,8 proc. do +12,9 proc., co okazało się wynikiem lepszym od naszych założeń i z naszej perspektywy odpowiadającym za większość zaskoczenia. Pomimo wzrostu mobilności obywateli, któremu sprzyjało m.in. otwarcie hoteli, sprzedaż paliw odbiła słabiej od naszych założeń, przyspieszając z -16,4 do -14,8 proc. rdr " - wskazali.

Dodali, że wysoką bazę w sprzedaży żywności oraz farmaceutyków i kosmetyków wiążą z gromadzeniem zapasów przed pierwszą falą pandemii w zeszłym roku - dzięki temu obydwie kategorie dość wyraźnie wyhamowały (odpowiednio, z -0,8 do -5,2 proc. r/r i z -9,2 do -13,5 proc. r/r).

Jak zaznaczyli, sprzedaż dóbr trwałych przyspieszyła w lutym, czemu pomogła zarówno większa liczba dni handlowych, jak i pełne otwarcie galerii handlowych.

Według ekspertów Pekao, przywrócone w połowie marca restrykcje epidemiczne obowiązujące w styczniu, raczej obniży aktywność zakupową i dynamikę sprzedaży detalicznej.

"Tym niemniej, nie zobaczymy tego w dynamikach rocznych ze względu na niską, pandemiczną bazę z poprzedniego roku. Lepszym ujęciem będzie poziom sprzedaży po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych - ten po solidnym wzroście (+5,3 proc. miesiąc do miesiąca) był w lutym wyższy niż ostatni odczyt przed pandemią. Niestety, ponownie spadnie w marcu b.r.