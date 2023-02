Branża przemysłowa odgrywa znaczącą rolę w zużyciu wody. Produkcja nawet najmniejszych detali wymaga wykorzystania dziesiątek litrów cieczy, a zapotrzebowanie to stale rośnie. Jednocześnie każdego roku dostęp do wody zdatnej do spożycia ulega zmniejszeniu. Rozwiązaniem tego problemu mogą być nowoczesne systemy umożliwiające ponowne wykorzystanie wody w przemyśle.

Rola wody w branży przemysłowej

Woda jest obecna w większości procesów realizowanych w branży przemysłowej. Przeważnie przyjmuje postać rozpuszczalników, półprzewodników czy też płynów chłodzących. Czyszczenie, chłodzenie czy transportowanie wymaga zużycia ogromnych ilości cieczy. O jakich liczbach mówimy? Wyprodukowanie filiżanki kawy oznacza wykorzystanie 140 litrów, kilograma wołowiny 16 000 litrów, a jednego samochodu – aż 400 000 litrów wody. I mowa tu o jednostkach, a przecież tego typu towary produkuje się w niezliczonej wręcz ilości.

Szansą na zmniejszenie tak wysokiego zużycia są systemy ponownego wykorzystania wody. Ścieki powstałe jako odpad poprodukcyjny mogą zostać oczyszczone, uzdatnione i użyte powtórnie. Efekt? Odzysk nawet do 80% wody!

Dlaczego zakłady przemysłowe powinny korzystać z systemów ponownego wykorzystania wody?

Bez wody życie nie jest możliwe – to kwestia bezdyskusyjna. Choć nasza planeta w ponad ⅔ swojej powierzchni składa się z tej cieczy, to udział w niej wody słodkiej stanowi zaledwie 2,5%. Dostęp do wody pitnej jest więc ograniczony, a jednocześnie światowej klasy specjaliści prognozują wzrost liczby ludności o 2 miliardy do 2050 roku. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości jeszcze więcej ludzi będzie potrzebować wody zdatnej do spożycia, a wzrost populacji wymusi także wzrost realizacji procesów przemysłowych.

Eksperci nieustannie zadają sobie pytanie nie “czy?”, ale “kiedy?” zabraknie nam wody pitnej. Rządowe instytucje skupiają się na fabrykach jako największych udziałowcach zużycia wody i zachęcają ich przedstawicieli do podejmowania działań proekologicznych związanych z efektywnym wykorzystaniem tych zasobów. Jednym z przykładów takich działań mogą być nowoczesne systemy ponownego wykorzystania wody wspierające zrównoważony rozwój przemysłu. Sprawiają one, że znaczna ilość zanieczyszczonej procesami produkcyjnymi wody nie tylko nie trafa do ścieków, ale też zostaje odzyskana i powtórnie wykorzystana.

Niedoceniony potencjał ścieków jako źródła pozyskiwania wody

Jako że zapotrzebowanie na wodę w przemyśle nie zmniejsza się – i brakuje oznak, by miało się to zmienić – należy zacząć postrzegać generowane ścieki jako realne alternatywne źródło jej pozyskiwania. Choć producenci coraz częściej zdają sobie sprawę z potencjału ścieków, a rządy zaostrzają regulacje prawne nakładające na nich obowiązek ich oczyszczania i ponownego wykorzystania, samodzielne poruszanie się w gąszczu przepisów może być trudne.

Odczuwalna, prawdziwa zmiana może nastąpić tylko wtedy, gdy producenci otrzymają klarowne i zrozumiałe wytyczne oraz zostaną wyposażeni we właściwe narzędzia, informacje i wsparcie. Nieodłącznym elementem tego procesu będą jednak koszty oczyszczania ścieków, które niestety zdają się przesłaniać długoterminowe korzyści dla przemysłu, społeczeństwa i planety. Kluczowe w tym przypadku będzie stosowanie odpowiednich zachęt dla producentów oraz dostarczanie bieżących i aktualnych informacji na temat kosztów oczyszczania i ponownego wykorzystania wody z różnych źródeł.

Jak działają systemy ponownego wykorzystania wody?

Aby woda stosowana w przemyśle spełniała funkcję określoną w danym procesie, jej skład i zawartość ulegają zmianie, co zmienia tym samym jej jakość. Ciecz może zostać ponownie wykorzystana pod warunkiem, że zostanie oczyszczona z substancji mogących zagrażać prawidłowej realizacji kolejnych procesów przemysłowych.

Ponowne użycie wody wymaga wykonania 5 kroków:

przetransportowania ścieków do stacji uzdatniania,

wstępnego uzdatniania chemicznego,

uzdatniania chemicznego i fizycznego,

uzdatniania koncentratu,

pomiaru i kontroli jakości wody.

Pozbycie się z cieczy zanieczyszczeń przemysłowych w formie chemicznej i fizycznej wymaga wykorzystania odpowiednich technologii oraz urządzeń. Do efektywnego pompowania, filtrowania i uzdatniania cieczy niezbędne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu. Jedną z firm oferujących takie rozwiązania jest SAGA, czyli dostawca armatury przemysłowej stosowanej między innymi w systemach ponownego wykorzystania wody. Pompy przeznaczone do montażu w instalacjach przemysłowych spełniają wymagania związane z ciśnieniem i przepływem medium, a także gwarantują wysoką wydajność przy możliwie niskim poborze energii.

Ponownie wykorzystanie wody w przemyśle – korzyści

Decyzja o stworzeniu instalacji umożliwiającej ponowne wykorzystanie wody przynosi szereg korzyści zarówno dla zakładu przemysłowego, jak i środowiska. Dlaczego warto rozważyć taką inwestycję?

Korzyści dla firmy

System ponownego wykorzystania wody w zakładzie przemysłowym to jeden ze sposobów na przejęcie inicjatywy dotyczącej realizacji założeń zrównoważonego rozwoju i spełniania rządowych wymogów związanych z efektywnym korzystaniem z zasobów.

Rozwiązanie to pozwala także w dużym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych źródeł wody – istnieje bowiem możliwość odzyskania aż do 80% cieczy. W przypadku problemów związanych z dostępnością wody zakład jest więc wyposażony w rozwiązanie alternatywne, które pozwoli zachować płynność procesów podczas ewentualnego kryzysu.

Wspieranie zrównoważonych inicjatyw zwalczających niedobory wody pozwala także prowadzić działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i budować wizerunek proekologicznego przedsiębiorstwa, co wpływa na umocnienie konkurencyjnej pozycji firmy na rynku.

Korzyści dla środowiska

Systemy ponownego wykorzystania wody sprawiają, że zakłady zmniejszają ogólne zużycie wody oraz ilość ścieków. Taki recykling pozwala zachować dostęp do wody pitnej, a także ograniczyć konieczność podwyższonej eksploatacji oczyszczalni ścieków, do której przeważnie trafiają ciecze poprodukcyjne.

Zaletą tego rozwiązania jest również efekt kuli śnieżnej, jaki można uzyskać, popularyzując ekologiczne działania wśród zakładów przemysłowych. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome kwestii zanieczyszczeń środowiska i chętniej wybiera towary będące efektem zrównoważonego przemysłu. Upowszechnianie procesów uzdatniania wody przemysłowej stanowi więc istotną rolę w zapewnieniu bezpiecznej przyszłości całej planety.