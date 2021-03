Postbiotyki – właściwości, zastosowanie i wpływ na zdrowie człowieka

Mikrobiom jelitowy liczy ok. 100 bilionów bakterii z 1000 różnych gatunków

i stanowi jeden z najbogatszych ekosystemów obecnych na Ziemi. Wykazuje on wielokierunkowe właściwości prozdrowotne wynikające m.in. z biosyntezy korzystnych dla zdrowia metabolitów oraz z bezpośredniego wpływu na układ odpornościowy.

Wiele różnych czynników, takich jak: mikrobiota matki, sposób urodzenia, sposób

żywienia w okresie niemowlęcym, a następnie zakażenia drobnoustrojami, leczenie

antybiotykami, dieta (żywność wysoko przetworzona, o niskiej zawartości błonnika),

przewlekła biegunka czy stres wpływają znacząco na zdrowie jelit. Zaburzony skład

mikrobiomu jelitowego obserwowany w licznych stanach patologicznych to dysbioza.