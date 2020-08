PPK w małych i średnich firmach z branży spożywczej – wdrożenie krok po kroku

Obecnie trwa etap wdrażania PPK w firmach zatrudniających od 20 do 249 osób. Na podpisanie umowy o zarządzanie PPK mają czas do 27 października. Najmniejsze przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi mniej niż 19 osób, przystąpią do programu z początkiem przyszłego roku, a umowy o zarządzanie powinny podpisać do 10 kwietnia 2021 r. Zatem warto już teraz przyjrzeć się zasadom działania PPK i przygotować do wprowadzenia programu.

- Aby sprawnie przeprowadzić proces wdrożenia PPK w firmie, najlepiej podzielić go na etapy. Na bazie doświadczeń z dotychczasowej współpracy z pracodawcami w PFR TFI opracowaliśmy przewodnik, który pozwala krok po kroku przygotować cały proces, tak by wdrożenie odbyło się sprawnie i na czas – wyjaśnia Katarzyna Chmielak, dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK w PFR TFI.

PPK krok po kroku

W procesie wdrażania PPK można wyróżnić kilka kamieni milowych. Pierwszym z nich jest wskazanie osób, które w firmie będą odpowiedzialne za wdrożenie programu. Zwykle są to osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i finansowymi. Kolejnym punktem jest wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK. Co istotne, wybór ten powinien odbyć się z udziałem z organizacji związkowej, a jeśli jej nie ma, to w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Po spełnieniu powyższych warunków można przejść do podpisania umowy o zarządzanie z wybraną instytucją.

- W przypadku PFR TFI dajemy firmom możliwość wyboru formy podpisania umowy – online lub papierowej. Stworzyliśmy nowoczesny w pełni automatyczny system do zawierania umów online, dzięki któremu cały proces zajmuje zaledwie kilkanaście minut i można go przeprowadzić z dowolnego miejsca. Zdajemy sobie sprawę, że pracodawcy potrzebują elastycznych, wygodnych rozwiązań. Dlatego skoncentrowaliśmy się na tym, by w ramach oferty PPK dostarczyć takie rozwiązania, które maksymalnie usprawnią obsługę programu – jednym z nich jest właśnie system do zawierania umów online. Jest to bardzo intuicyjne narzędzie, dlatego sądzę, że sprawdzi się w małych i średnich przedsiębiorstwach, choć oczywiście jesteśmy przygotowani także do zawierania umów w formie papierowej – mówi Katarzyna Chmielak.