PPK – wspólnie oszczędzamy więcej

Warto oszczędzać

Oszczędzanie na przyszłość nie jest łatwe. Zdecydowanie lepiej radzimy sobie z oszczędzaniem, kiedy mamy wyznaczony konkretny cel. Perspektywa emerytury, która czeka nas za kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat, jest odległa i abstrakcyjna. Co więcej, nasza natura nie lubi oszczędzania. Jak wyjaśniają wybitni ekonomiści Richard Thaler, Daniel Kahneman i Amos Tversky oszczędzanie wymaga od nas rezygnacji z konsumpcji tu i teraz, co odczuwamy jako coś bolesnego, jako utratę czegoś, a są to uczucia bardzo silne. Poczucie, że odłożone środki pozwolą nam na konsumpcję w przyszłości, nie wystarczą. Z tego względu nie jesteśmy skłonni do oszczędzania.

Dlatego powstały Pracownicze Plany Kapitałowe, które w swoich założeniach uczą systematycznego oszczędzania w perspektywie długoterminowej. PPK są wzorowane na najlepszych praktykach programów oszczędzania długoterminowego, które funkcjonują w wielu krajach na całym świecie. Ich doświadczenia pokazują, że oszczędzanie nawet niewielkich kwot, ale regularnie daje bardzo dobre efekty. Dodatkowo w PPK nie oszczędzamy sami. Z pomocą w postaci wpłat od pracodawców i państwa możemy oszczędzać więcej i szybciej – wyjaśnia Monika Andrzejczyk z PFR TFI.

Wspólne oszczędzanie się opłaca

Jednym z podstawowych założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych jest trójstronność wpłat. Oznacza to, że oszczędności, które trafiają na rachunki uczestników PPK, pochodzą nie tylko od samych zainteresowanych, lecz także od ich pracodawców i państwa.

Monika Andrzejczyk wylicza, że każdy uczestnik co miesiąc wpłaca na PPK 2% swojego wynagrodzenia brutto. Może też zwiększyć kwotę oszczędności o dobrowolną wpłatę dodatkową, która może wynieść do 2% wynagrodzenia. Do tego od pracodawcy na jego rachunek trafi co miesiąc kolejne 1,5% wpłaty podstawowej. Pracodawca również może podnieść wysokość wpłat, finansując wpłaty dodatkowe. Ich wysokość to maksymalnie 2,5% wynagrodzenia pracownika. Każdy może liczyć także na bonus od państwa. Na start oszczędzania w PPK każdy uczestnik otrzymuje 250 zł wpłaty powitalnej, a następnie co roku 240 zł dopłaty rocznej, która jest premią za systematyczne i długoterminowe oszczędzanie.