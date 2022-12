Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje m.in. zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda/ fot. PAP

Chodzi o ustawę z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jak poinformowano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, głównym celem tego aktu jest "doprecyzowanie regulacji mogących powodować wątpliwości interpretacyjne oraz ich uproszczenie i ujednolicenie".

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza ustawa, są m.in. modyfikacja definicji legalnej płynu do papierosów elektronicznych, wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej - w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych.

Zwolnienia dla producentów wina

Poza tym w ustawie zapisano m.in. doprecyzowanie przepisu zwalniającego drobnych producentów wina i napojów fermentowanych z obowiązku produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym. Ponadto wskazano expressis verbis, że podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, nie tylko wyprodukowane przez inny podmiot, ale również wyprodukowane przez ten podmiot w innym składzie podatkowym, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia.

Do kiedy zwolnienie z akcyzy?

W ustawie zawarto też wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2029 r., zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm sześc. oraz przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia oraz od 31 grudnia 2022 r.