Jak właściciele marek spożywczych radzą sobie dzisiaj z wyzwaniem związanym z problemem odpadów opakowaniowych/etykietowych?

Cała branża stoi przed niezwykle dużym wyzwaniem, jakim jest gospodarka odpadami w aspekcie tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niestety poziom osiąganego recyklingu w Polsce nie jest wystarczający, jeśli bierzemy pod uwagę dyrektywy unijne. Jako dostawca samoprzylepnych materiałów etykietowych staramy się wspierać w tym zakresie producentów i właścicieli marek, proponując im różne rozwiązania – od doboru odpowiedniej etykiety na opakowanie po zarządzanie odpadami, które powstają w procesie etykietowania.

Jak na to wyzwanie i potrzeby rynku odpowiada UPM Raflatac?

Jako firma o skandynawskich korzeniach stawiamy na zrównoważony rozwój i oferujemy samoprzylepne materiały etykietowe oraz powiązane z nimi usługi, które wspierają gospodarkę opartą na 3 zasadach: Redukcja, Odnawialność, Recykling. W naszym portfolio znajdują się między innymi rozwiązania wpływające na redukcję emisji CO2, materiały odnawialne oraz materiały pochodzące z recyklingu i go wspierające. Do tych ostatnich zaliczyć można program RafCycle polegający na recyklingu odpadów z etykiet samoprzylepnych i przekształceniu ich w nowy produkt wykorzystywany ponownie do etykietowania opakowań. Jego szczegółowy opis można znaleźć w artykule na portalu spożywczym.

Przekształcenie odpadów etykietowych w nowy produkt – czy to jest możliwe?

Zdecydowanie tak. Dzięki przystąpieniu do programu RafCycle właściciele marek mogą zrobić kolejny krok w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym, w której odpady etykietowe są cennym zasobem wykorzystywanym ponownie przy etykietowaniu opakowań w kolejnym cyklu produkcyjnym. Nasz program przekształca odpady w celulozę, która następnie wykorzystywana jest do produkcji papieru podkładowego do materiałów etykietowych. Dzięki temu nasi klienci, którzy przystąpili do programu RafCycle oraz wykorzystują materiały etykietowe z recyklingu powstałe w ramach tego programu, mają możliwość zamknąć pętlę recyklingu.

Kto może korzystać z programu RafCycle?

Program RafCycle skierowany jest do użytkowników samoprzylepnych materiałów etykietowych UPM Raflatac. Dla każdego uczestnika programu możemy oszacować, jaką „ilość drzew” udostępnił na inne cele, dzięki uzyskanej z recyklingu celulozie. Często nasi klienci są zaskoczeni, jakie wyniki dzięki temu osiągnęli i jak pozytywny wpływ wywiera to na środowisko. Zapraszam do zamówienia bezpłatnego przewodnika o programie RafCycle i zapoznania się z naszą ofertą.