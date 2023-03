Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem to niełatwe zadanie. Firma, która chce zbudować przewagę konkurencyjną i odnosić spektakularne sukcesy, musi nieustannie się rozwijać. Jedną z takich inwestycji jest wdrożenie oprogramowania, które usprawni pracę w konkretnych obszarach, zautomatyzuje powtarzalne procesy i zapewni maksymalną wydajność prowadzonych działań. Jednym z nich jest system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. O korzyściach, jakie daje, przekonała się grupa Okechamp, która przy współpracy z dostawcą rozwiązania, firmą Probit Sp. z o.o., wdrożyła system. Co zyskała?

Potrzebowaliśmy systemu, który pozwoli nam dalej się rozwijać

Okechamp S.A. to jeden z liderów w produkcji i przetwórstwie pieczarek w Europie. Firma działa na niesamowicie konkurencyjnym i nisko marżowym rynku produktów konsumpcyjnych, co wymaga od niej pełnego zaangażowania i błyskawicznego reagowania na zmiany. Firma Okechamp S.A. w ostatnich latach przeszła intensywną przemianę niemal w każdym obszarze swojej działalności – materialnym, organizacyjnym, personalnym i finansowym. Aby skutecznie realizować oczekiwania swoich interesariuszy, w tym właścicieli, klientów, dostawców i pracowników, stawia na rozwój. Nieustanne poszerzanie działalności, dążenie do osiągniecia najwyższej jakości i ambitne plany na przyszłość sprawiły, że zarządzanie wszystkimi obszarami stało się bardziej wymagające niż dotychczas. Firma potrzebowała nowoczesnego systemu, który usprawniłby kierowanie poszczególnymi działami, uwzględniając przy tym ścisłe wymagania jakościowe i niestandardowe, typowe dla marki podejście do planowania produkcji.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów i krok po kroku realizować założone plany, musieliśmy produkować efektywniej, oferując produkty w atrakcyjnej cenie, zamówionej ilości i akceptowanym terminie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że kluczem jest podążanie za światowymi trendami – wyjaśnia Piotr Pirogowski, CFO firmy Okechamp S.A. – Naszą jedyną szansą na sukces było wdrożenie jednolitego systemu, który dostarczy nam niezbędnych informacji w czasie realnym i wesprze decyzje zarządcze w konkretnych obszarach. Potrzebowaliśmy oprogramowania ERP, które zintegruje informacje z różnych źródeł i w ten sposób ułatwi nam kierowanie całym przedsiębiorstwem. Microsoft Dynamics 365 Business Central w pełni odpowiadał naszym potrzebom.

Okechamp S.A. postawił na współpracę ze swoim zaufanym kontrahentem – firmą Probit Sp. z o.o. Nasze drogi z Probit zeszły się już 20 lat temu, bo w 2002 roku. Już wtedy udało nam się wiele osiągnąć – mówi Piotr Pirogowski. – Firmę Probit tworzą najlepsi specjaliści, którzy od lat tworzą zaawansowane systemy informatyczne dla firm, kierując się najwyższą jakością. Wiedzieliśmy, że zespół dokładnie wysłucha naszych potrzeb i zaoferuje nam rozwiązanie szyte na miarę.

Kilka słów o ERP i Dynamics 365 Business Central

O ERP pierwszy raz usłyszano w 1990 roku. System był rozwinięciem modelu MRP II. Jego celem było integrowanie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Miało to usprawnić jego funkcjonowanie, usunąć ewentualne błędy w konkretnych obszarach, przyspieszyć wymianę informacji, poprawić komunikację i zoptymalizować ponoszone koszty. Innymi słowy, ideą systemu ERP było wsparcie całego procesu zarządzania firmą.

Zaproponowane firmie Okechamp S.A. oprogramowanie Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie informatyczne, które podnosi efektywność kierowania przedsiębiorstwem, wspierając obszary takie jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta czy serwis. Platformę ceni się za nowoczesność, intuicyjność, elastyczność i złożoność. Opcja skalowania i rozszerzania funkcjonalności o nowe moduły pozwala dopasować system do indywidualnych wymagań branżowych i biznesowych, bez konieczności zmiany kodu źródłowego. Dynamics 365 Business Central to rozwiązanie dedykowane niemal każdemu małemu, średniemu lub dużemu przedsiębiorstwu, które potrzebuje kompleksowego wsparcia w zarządzaniu, które chce skutecznie budować przewagę konkurencyjną i odnosić sukcesy na rynku – mówi Marcin Płonka, Dyrektor Handlowy Departamentu ERP z firmy Probit Sp. z o.o.

Łatwe i kompleksowe zarządzanie firmą dzięki Dynamics 365 Business Central

Oprogramowanie Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwiło nam kompleksowe zarządzanie firmą i dało całościowy, przejrzysty obraz poszczególnych obszarów naszej działalności. Dzięki niemu wszystko jest łatwiejsze – przyznaje Hanna Zielińska-Brodziak Dyrektor Zakupów i Logistyki, Kierownik Projektu ze strony Okechamp S.A.

Priorytetem Okechamp S.A. jest zadowolenie klienta i opłacalność ekonomiczna dla firmy. Wdrożenie systemu ERP pozwala im realizować założone cele z łatwością i skutecznością. System poprawił i zoptymalizował funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Doskonale widać to na przykładzie pracy działu magazynowania. Oprogramowanie Dynamics 365 BC m.in. umożliwiło stałą kontrolę stanów magazynowych, usprawniło organizowanie dostaw pod potrzeby produkcyjne oraz ulepszyło nadawanie partii na wyroby gotowe. Efektem jest lepsze zarządzanie zapasami, co z kolei przekłada się na wydajniejsze działanie firmy i realne zyski.

Nowoczesny i łatwy w obsłudze interfejs, możliwość szybkiej integracji, elastyczne moduły, które można dopasować do specyficznych potrzeb danego przedsiębiorstwa i stały dostęp do obszernej bazy, przechowującej ustandaryzowane dane – Dynamics 365 BC wspiera firmę na wielu płaszczyznach. System automatyzuje procesy biznesowe, ułatwiając pracę z zamówieniami i innymi czasochłonnymi procesami. W ten sposób usprawnia sprzedaż. Co więcej, pozwala wystawiać faktury bez procesu rejestracji zamówień, definiować ceny i rabaty w zależności od ustalonych filtrów (np. ilości zamówień), a także daje kontrolę nad budżetem, nadzorując i analizując ponoszone koszty – wylicza Hanna Zielińska-Brodziak (Okechamp S.A.).

Współpraca z Probit się opłaca

Prace nad wprowadzeniem Dynamics 365 Business Central do Okechamp S.A. rozpoczęliśmy w drugiej połowie 2019 roku. Chcieliśmy, żeby oprogramowanie spełniało szczegółowe wymagania Okechamp S.A. i w pełni odpowiadało potrzebom firmy. Dlatego do każdego etapu projektu podeszliśmy z pełnym zaangażowaniem – mówi Paweł Gomułka, Dyrektor Departamentu ERP z Probit Sp. z o.o.

Wszystko zaczęło się od szczegółowej analizy potrzeb Okechamp S.A. Pozyskane informacje pozwoliły opracować racjonalny harmonogram wdrożenia, czyli taki, którego realizacja przebiegnie sprawnie i w żaden sposób nie zakłóci płynności działalności obszarów objętych reformacją. Przeprowadzono kompleksowe spotkania szkoleniowo-koncepcyjne, zdefiniowano dodatkowe wymagania, a następnie rozpoczęto implementację systemu. Na potrzeby Okechamp S.A. specjaliści z Probit Sp. z o.o. wzbogacili Microsoft Dynamic 365 Business Central o moduły związane z systemem jakościowym i specyficznym planowaniem produkcji. Ponadto wdrożyli rozwiązanie mobilne umożliwiające wprowadzenie operacji na produkcji.

Zespół Probit Sp. z o.o., wykorzystując swoje doświadczenie potwierdzone ponad 4 000 wdrożeń, sprawnie pokierował całym procesem. Probit to eksperci we wdrażaniu nowoczesnych technologii – z uśmiechem mówi Hanna Zielińska-Brodziak z Okechamp S.A.

Co jeszcze możesz zyskać?

Microsoft Dynamics 365 Business Central to rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, bez względu na to, w jakiej branży działa. Oprogramowanie można dostosować do specyficznych wymagań danej firmy.

System zapewnia szereg korzyści:

ułatwia przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu oraz kompletowanie zamówień,

definiuje zapasy pozamagazynowe, co pozwala oferować nabywcom określone produkty,

prognozuje sprzedaż i zapotrzebowanie,

tworzy zlecenia produkcyjne, służące ewidencjonowaniu i przetwarzaniu zakupionych surowców w wyroby gotowe,

wspiera planowanie produkcji,

tworzy sprawozdania finansowe, sporządza analizy kosztów zapasów i umożliwia zarządzanie tzw. środkami trwałymi.

Czy warto wdrożyć Microsoft Dynamics 365 Business Central? Powiem tyle – system, integrując wszystkie zespoły i optymalizując ich działalność, zmienił nasze przedsiębiorstwo w jeden sprawnie funkcjonujący organizm. Organizm, który się rozwija i odnosi sukcesy. Odpowiedź jest zatem oczywista – Piotr Pirogowski z Okechamp S.A.