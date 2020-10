Przyszłość opakowań z tworzyw sztucznych

Z tego powodu wysypiska śmieci zwiększały swoją powierzchnię, a środowisko zostało zanieczyszczone odpadami różnego pochodzenia. Obecnie obserwuje się zanieczyszczenia we wszystkich ekosystemach na Ziemi, przy dużym udziale plastików, o czym przekonujemy się codziennie z różnych źródeł.

Od pewnego czasu Europa stara się skupić intensywnie na problemie odpadów i zmniejszenia ich wpływu na otaczający nas świat. Coraz większy nacisk kładzie się na to, by w odpowiedni sposób radzić sobie z odpadami poprzez wdrożenie hierarchii, według której w pierwszej kolejności unika się produkcji nadmiernej ilości opakowań, a jeśli nie jest to możliwe, to wykorzystuje się je ponownie lub poddaje recyklingowi. Jednak wspomniane działania są obecnie stosowane na różnym poziomie, ale raczej w małym stopniu rozwinięte, zależnie od rodzaju odpadu. Według prezesa Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Odpadów tworzywa sztuczne są poddawane recyklingowi w ilości około 25%, jednak przyglądając się bardziej szczegółowo: butelki PET nawet około 50%, ale przetwarzanie folii giętkich to już poziom bliski zeru. Tu pojawia się pytanie, co jest przyczyną takiego stanu. Butelki wykonane są z jednorodnego, czystego materiału, który jest łatwy do odzyskania i przetworzenia. Z kolei folie giętkie wytwarzane są dotychczas z różnych polimerów, zawierają dodatki ulepszające parametry, co wpływa na możliwości znakowania, sortowania i odzysku.