Rewolucja, która zmiecie reklamówki z powierzchni?

Karol Murzydło - założyciel firmy Mobility Box, którego kilkunastoletnie doświadczenie w branży opakowań dało impuls do odkrywania nowych rozwiązań i tym samym, połączenia biznesu z korzystnym wpływem na środowisko. W ofercie firmy znaleźć można praktycznie wszystko, co jest związane z branżą opakowań z tektury falistej. Misją firmy natomiast jest propagowanie ideologii zero waste.

Skąd pomysł na taki, a nie inny model prowadzenia biznesu?

W branży opakowań tekturowych jestem już czternaście lat. Od tego czasu świadomość ludzi znacznie się zmieniła, a opakowania plastikowe są stopniowo wypierane przez te tekturowe. Czujemy się odpowiedzialni za szybko postępujące zmiany w środowisku, dlatego też w naszych rozwiązaniach biznesowych optymalnie wykorzystujemy korzystne dla planety patenty. Mamy wizję na prowadzenie swojej działalności i stopniowo zmierzaliśmy do kierunku, który prowadzimy obecnie.

Czy to się udaje?

Zdecydowanie tak. Nasi odbiorcy i wieloletni klienci pozytywnie odbierają proponowane zmiany. Firmy szybko odnajdują się w nowej rzeczywistości ograniczającej produkcję plastiku i szkodliwych wyrobów. Sami konsumenci, na przestrzeni kilku lat, stali się bardziej świadomi i niechętnie sięgają po produkty plastikowe - nie ekologiczne. Szukają korzystnych i biodegradowalnych rozwiązań w każdej dziedzinie życia. Bardzo nas to cieszy!

Dla ciebie było to jednak za mało?

Bardzo mnie motywuje każdy nowy projekt, każde zrealizowane zamówienie. Jednak w dalszym ciągu czułem niedosyt chęci do dalszego rozwoju oraz tworzenia nowych rozwiązań.

Czy możemy powiedzieć, że pragniesz rewolucji?

Rewolucja to bardzo mocne słowo. Ale tak - bardzo chciałbym zmienić obecny rynek, wpłynąć na zwiększenie świadomości w propagowaniu ochrony środowiska. Kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie życia bez plastikowych słomek, obecnie konsumenci sięgają po te ekologiczne, wykonane z papieru. Przyglądaliśmy się każdej dziedzinie życia, którą moglibyśmy jeszcze zmienić. Na podstawie naszych codziennych doświadczeń, obserwacji oraz potrzeb, stworzyliśmy i opatentowaliśmy produkt, który ogromnie ułatwił nam życie - Eko koszyk.