Roboplast: Tworzymy rozwiązania szyte na miarę

Nasz model biznesowy zakłada tworzenie rozwiązań szytych na miarę (dlatego nie oferujemy własnego katalogu), mających na celu wzmocnienie marki klienta, począwszy od pomysłu nowego opakowania, aż po jego design (ECO- projektowanie), prototypy i wreszcie realizację produktu - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Lidia Jusis-Wójcik, Business Development Manager w firmie Roboplast Sp. z o.o.

Autor: Artykuł promocyjny ROBOPLAST SP. Z O.O.

Data: 23-07-2021, 09:29

Jaka jest historia firmy Roboplast?

Firma Roboplast została założona w 1979 roku we Włoszech jako firma rodzinna. Dziś, nadal pod skrzydłami rodziny Oderda jesteśmy liderem ekstruzji folii PET i RPET, a także termoformowania różnych materiałów, głównie PET, RPET, PP, PS.

Działamy na arenie międzynarodowej dla dużych i średnich grup przemysłowych, oferując rozwiązania do tworzenia zrównoważonych opakowań z tworzyw sztucznych (certyfikat ISO 90001, 14001) dedykowanych głównie opakowaniom żywności (certyfikat BRC), ale także opakowaniom farmaceutycznym i kosmetycznym do rozwiązań dla transportu przemysłowego.

Firma matka znajduje się we Włoszech, ale mamy też zakład w Polsce, w Radomiu dedykowany dla rynków Europy środkowo-wschodniej.

Jaki jest model biznesowy firmy?

Nasz model biznesowy zakłada tworzenie rozwiązań szytych na miarę (dlatego nie oferujemy własnego katalogu), mających na celu wzmocnienie marki klienta, począwszy od pomysłu nowego opakowania, aż po jego design (ECO- projektowanie), prototypy i wreszcie realizację produktu.

Do jakich odbiorców Roboplast kieruje swoją ofertę?

Można pomyśleć, że nasza oferta jest kierowana tylko do klientów poszukujących nietypowych, niestandardowych opakowań, ale nie jest to do końca prawdą. W naszym sercu zawsze wyjątkowe miejsce będzie zajmowała branża słodka, jednak to indywidualne podejście do klienta, które dzięki niej sobie wyrobiliśmy, ma przełożenie na wszystkie branże. Charakteryzuje nas indywidualne dostosowywanie się do najbardziej zróżnicowanych wymagań i potrzeb odbiorców.

Wspomniała Pani o branży słodyczy. Z jakimi sektorami rynku spożywczego Państwo współpracujecie?

Nasze podejście ma zastosowanie także w tacach, np. mięsnych. Firma, mając na względzie środowisko, pragnie ograniczyć wprowadzanie do niego plastiku, a co za tym idzie, ilości surowca dla danej tacy. Przykładem może być nasza wypraska mięsna 205x160, która jest wyprodukowana z dość cienkiego surowca, a za sztywność odpowiada charakterystyczny design tacy, który ją wzmacnia.

W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój ma coraz większe znaczenie. Cele określone przez Komisję Europejską w strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym kładą nacisk na ograniczenie ilości odpadów tworzyw sztucznych oraz zwiększenie recyklingu. Zgodnie z nimi do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych powinny nadawać się do recyklingu. Mając na uwadze regulacje unijne oraz coraz większą świadomość ekologiczną, zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, Roboplast opracowuje coraz to nowe rozwiązania. Jest nim między innymi opracowanie folii MONO-PET. Wiele marketów przygotowuje się do wprowadzenia jej na rynek. Roboplast jest już gotowy w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę, że aby segregacja odpadów była skuteczna, musimy nadać naszym produktom właściwości umożliwiające recykling już na etapie projektu. Nasze opakowania MONO-PET są w 100 proc. recyklingowane.

Co oprócz tego liczy się w branży?

Stawiamy przede wszystkim na dobre relacje z naszymi Klientami. Partnerstwo, możliwość polegania na dostawcy, reagowanie w trudnych momentach, elastyczność, wiarygodność to cechy, z którymi chcemy być kojarzeni.

Z punktu widzenie samej produkcji, to oczywiście ważne są grubość, wielkość, skład, kolor, jakość materiałów. Te czynniki mają decydujący wpływ na finał i odbiór produktu. Jednak aby to się powiodło, prace nad każdym projektem rozpoczynamy od dokładnego określenia celów klienta i swoich. Przykładamy szczególną wagę do etapu przygotowań. Jak wspomniałam wcześniej, zależy nam na racjonalnym gospodarowaniu surowcami, a za nie płaci zarówno klient, jak i finalny odbiorca.

Jak pandemia wpłynęła na bieżącą działalność firmy?

Pomimo pandemicznych trudności pracowaliśmy pełną parą. Zakład przestrzega reżimu sanitarnego, mamy wysokie standardy jakości, wspomniane wcześniej certyfikaty BRC i ISO zobowiązują.

Warto wspomnieć, że 2021 rok jest szczególny dla wszystkich branż z powodu braku surowców. Myślę, że wielu przedsiębiorców i odbiorców dotkliwie to odczuło. Jako Roboplast byliśmy niejako w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ dzięki temu, że nasza firma matka posiada linię do ekstruzji folii PET, mogliśmy dostarczać towar bez przeszkód. Dziś z optymizmem, ale i większą ostrożnością patrzymy w przyszłość.

Skoro o przyszłości mowa, jakie firma ma plany na najbliższe lata?

Kluczowym wyzwaniem jest wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy wzmocnić znaczenie odpowiedzialności biznesu, zarówno wobec środowiska naturalnego, jak i w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Pandemia jeszcze bardziej uświadomiła nam istotę ekologii. Rzeczy, o których myśleliśmy, że są dane na zawsze, stały się bardzo niepewne. Z jednej strony z pożytkiem dla środowiska nasze spotkania przeniosły się w sferę online, z drugiej strony brakuje nam bezpośrednich kontaktów z naszymi partnerami biznesowymi. Dlatego jeśli jeszcze się uda przed zapowiadaną kolejną falą, chcielibyśmy się z Państwem spotkać. Będziemy uczestnikami wrześniowego Kongresu technologów- Meating 2021, w październiku planujemy dni otwarte w firmie. Będzie nam miło pokazać naszym obecnym i potencjalnym klientom zakład w Radomiu. Będą mogli Państwo poznać specyfikę firmy, zobaczyć etapy produkcji, wykorzystywane w zakładzie maszyny, technologie, a także poznać pracowników, uzyskać informacje z pierwszej ręki. Mamy wielką nadzieję, że sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje nam planów.

Lidia Jusis-Wójcik

Business Development Manager

new.business@roboplast.com

www.roboplast.com.pl