Rozpoczęła się pierwsza edycja programu „Energia dla wsi”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na budowę biogazowni. Program przewiduje od 45% do 65% dofinansowania wraz z uzupełnieniem do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

25 stycznia 2023 roku wystartował program „Energia dla wsi” w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub/i pożyczki na instalacje OZE takie jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie. Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z głównych zadań „Energii dla wsi” jest zwiększenie ilości biogazowni w Polsce, dlatego też na budowę biogazowni można uzyskać dofinansowanie w wysokości 45%, 55% dla średnich przedsiębiorstw i aż 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw, a na pozostałe koszty kwalifikowane można uzyskać pożyczkę finansującą. O dofinansowanie ubiegać się może spółdzielnia energetyczna lub jej członek, powstająca spółdzielnia energetyczna lub rolnik w tym spółki prowadzące działalność rolniczą.

Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku do programu. Jako „rozpoczęcie inwestycji” uznaje się przystąpienie do prac budowlanych lub złożenie pierwszego wiążącego zobowiązania, które czyni inwestycję nieodwracalną. Nabór do programu trwa w trybie ciągłym od 25 stycznia 2023r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania puli środków, która dla pierwszego naboru wynosi 100 mln zł.

Przy wyborze technologii biogazowni ważne jest to aby biogazownia działała niezawodnie, wszelkiego rodzaju awarie czy usterki były naprawiane szybko, oraz aby można było często zmieniać stosowany substrat bez ryzyka przerwania procesu produkcji biogazu. Często pomijanym parametrem biogazowni, jest efektywność energetyczna. W Polsce średnia roczna produkcja energii elektrycznej z 1 MW wynosi 5 200 MWh, w Niemczech już 6 250 MWh, a stosując najnowsze technologie można uzyskać aż 8 000 MWh. Różnica rzędu 2 800 MWh może dać nawet 2 miliony złotych dodatkowego rocznego przychodu!

Oferowana przez Biogas System technologia jest bezodorowa, pozwala na najbardziej wydajną produkcję biogazu z większości dostępnych materiałów organicznych, a rodzaj substratu może być na bieżąco elastycznie zmieniany. Proces technologiczny podlega pełnej automatyzacji i może być nadzorowany z dowolnego miejsca. Jako firma oferujemy:

- Analizy i studia wykonalności inwestycji,

- Przygotowanie formalno-prawne inwestycji,

- Realizacje „pod klucz”,

- Pomoc w przygotowaniu wniosku o uzyskiwanie wsparcia finansowego,

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasi specjaliści udzielą dalszych informacji pod nr 734 800 800 i biuro@biogas-system.com