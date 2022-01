Rynek karm dla zwierząt: Nowe wagi umożliwiły United Petfood Polska obniżenie kosztów

Produkcja karmy dla zwierząt wymaga dokładności.

Polski oddział firmy United Petfood zainwestował w linie naważarek i wag kontrolnych Ishida - instalacja maszyn przełożyła się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania, a także efektywność zakładu.

United Petfood Producers jest jednym z największych producentów marek własnych wysokiej jakości karm dla psów i kotów, oraz ciastek i przekąsek dla zwierząt. Przedsiębiorstwo ma zakłady rozlokowane w całej Europie. W Polsce działają dwa: w Radomiu na Mazowszu oraz w Biskupicach Ołobocznych w Wielkopolsce.

Wielkopolski oddział, który został założony w 2018 roku, dostarcza produkty do odbiorców z Europy Środkowo-Wschodniej. Jak zgodnie przyznają przedstawiciele polskiej filii United Petfood Producers, rynek karm dla zwierząt jest niezwykle konkurencyjny, co wymusza na producentach szczególne starania o dostarczenie wysokiej jakości towaru.

Nic dziwnego, że firma United Petfood dużo inwestuje. Producent jest dziś jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie i najlepiej wyposażonych dostawców suchej karmy w skali całego globu. Kluczowym punktem dla funkcjonowania zakładu było zainstalowanie specjalistycznych wag od firmy Ishida.

- Są to dwie linie wag kubełkowych model CCW-SE3 i CCW-SE, a także dwie wagi kontrolne DACS - mówi Michał Gierz, kierownik działu utrzymania ruchu w United Petfood Polska.

Rozmiar granul pokarmu waha się między 6 a 25 mm. Większość produktów ma okrągły kształt, choć na życzenie klienta tworzone są też inne kompozycje. Gotowe opakowania mają od 750 do 3000 gramów. Długość linii, na której pakowanie są urządzenia, wynosi 13 metrów. W ciągu minuty linię opuszcza 25 opakowań przy gramaturze od 750 gramów do 2000 gramów, a 16 opakowań przy wadze powyżej 2000 gramów.

Menedżer przyznaje, że wybór urządzeń od japońskiego producenta był bardzo prosty. Jak dodaje, przesądziły o tym jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe.

- Urządzenia Ishidy są bardzo dokładnie i niezawodne. Znałem te maszyny ze swoich wcześniejszych doświadczeń w branżach mięsnej i mleczarskiej, gdzie warunki do tworzenia produktów są znacznie trudniejsze. Maszyny działały bez zarzutu – komentuje Gierz.

Specjalista wyjaśnia, że instalacja linii wag odbyła się bardzo sprawnie. To, jak podkreśla, była kwestia kilku dni. Większość czasu była poświęcona na uruchomienie wago-pakowarki, która współdziała z urządzeniami ważącymi.

Instalację urządzeń przeprowadził Fenix Systems, główny dystrybutor marki Ishida w Polsce, który odpowiadał także za szkolenie pracowników w zakresie obsługi maszyn. Jak słyszymy, zachowanie czystości urządzeń również nie stanowi problemu. Części ruchome można łatwo zdemontować. Specjaliści z zakładu twierdzą, że każdy element jest dobrze oznaczony i dzięki temu nie ma miejsca na pomyłki.

- Jeśli chodzi o usterki, to do dziś był tylko jeden problem z modułem sterującym urządzenia. Samo usunięcie awarii zostało wykonane bardzo szybko. Produkcja mogła być kontynuowana. Nie musieliśmy restartować urządzenia i odłączać go z prądu. Jedynie czas oczekiwania na części zamienne był trochę za długi. Bylibyśmy bardziej zadowoleni, gdyby części zamienne były dostępne od ręki – wskazuje Gierz. - Poza tym urządzenia działają dobrze w każdym warunkach. Współpraca pomiędzy naszym zakładem, a dostawcą urządzeń układa się wzorcowo – podsumowuje.