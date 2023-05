Wraz ze wzrostem kosztów produkcji w zakładach przemysłowych zaczęto zwracać uwagę na poszczególne elementy instalacji, w szczególności zużywające energię elektryczną. - W porozumieniu z firmą Grundfos podjęliśmy decyzję o propagowaniu rozwiązań technicznych dotyczących oszczędzania wody i powtórnego jej wykorzystania w zakładach przemysłowych – wypowiada się Piotr Pisarski Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych w PPUH SAGA.

Piotr Pisarski, Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych w PPUH SAGA

Saga działa na rynku pomp oraz armatury przemysłowej już ponad 25 lat. To dziś dynamicznie rozwijający się rynek. Co sprawia, że tak się rozwija?

Piotr Pisarski: - Wraz ze wzrostem kosztów produkcji w zakładach przemysłowych zaczęto zwracać uwagę na poszczególne elementy instalacji, a w szczególności na zużywające energię elektryczną. W konsekwencji takie działanie wymusiło na producentach pomp poszukiwanie rozwiązań zapewniających ich produktom wysoką sprawność energetyczną. Rozpoczęto montowanie nowoczesnych silników o dużo wyższej efektywności energetycznej. Dodatkowo wiele pomp posiada już w komplecie zamontowaną przetwornicę częstotliwości na silniku, co pozwala dopasować parametry pracy pomp do aktualnego zapotrzebowania w zmieniających się warunkach pracy instalacji.

Wiele urządzeń, które oferujemy, wyposażonych jest obecnie w rozwiązania z zakresu I-Solutions. Pozwalają one kontrolować pracę pomp oraz na bieżąco dopasowywać odpowiednie działanie właśnie po to, aby zminimalizować koszty funkcjonowania urządzenia w całym cyklu życia danego produktu. Bardzo popularne obecnie staje się ciągłe monitorowanie pracy pomp. Jest to doskonały sposób na ocenę stopnia zużycia elementów i planowanie profilaktycznych prac naprawczych. Ma to na celu wyeliminowanie nagłych uszkodzeń, które zaburzają prace danego zakładu i są o wiele droższe choćby tylko przez poniesione koszty związane z każdą niespodziewaną godziną zatrzymania linii produkcyjnej.



Jakie segmenty rynku są dziś szczególnie perspektywiczne? Jakie produkty rozwija Saga?

- Aktualnie skupiliśmy nasze działania na współpracy z rynkiem spożywczym. W lipcu 2014 roku przemysł spożywczy został wpisany na listę sektorów priorytetowych dla naszego rządu. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się ostatnio gałęzi polskiej gospodarki. W 2020 roku udział w produkcji przemysłowej wyniósł 26%. Polscy producenci charakteryzują się wysoką konkurencyjnością zarówno w UE, jak i na świecie. Posiadamy w tej branży produkty bardzo wysokiej jakości o wieloletniej tradycji w ich wytwarzaniu. Od wielu lat decydenci alarmują o zmniejszających się zasobach wody pitnej. Polska według dostępnych danych ma jedną z najniższych wartości ilości litrów wody przypadającej na jednego mieszkańca. Dlatego też w porozumieniu z firmą Grundfos podjęliśmy decyzję o propagowaniu rozwiązań technicznych dotyczących oszczędzania wody i powtórnego jej wykorzystania w zakładach przemysłowych właśnie związanych z sektorem spożywczym.



Saga współpracuje z renomowanymi markami, m.in. firmą Grundfos. Na czym polega współpraca. Jakie znaczenie ma odpowiedni partner biznesowy?

- Przez wiele lat funkcjonowania na polskim rynku w branży pompowej zebraliśmy ogromne doświadczenie oraz poznaliśmy przekrój firm funkcjonujących w Polsce. Ile firm, tyle różnych wizji na budowanie współpracy z takimi kontrahentami, jak firma SAGA. Nie zawsze jest to spójne z naszymi poglądami na tworzenie długoletnich relacji. Uważamy, że najważniejsze we wspólnej, dobrej współpracy jest zbudowanie zaufania. Musimy mieć pewność, że dążymy z naszym partnerem do wspólnego celu z korzyścią dla każdej ze stron. Oczywiście musi iść za tym produkt najwyższej jakości, wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji projektu oraz profesjonalna opieka serwisowa. Po wielu latach prób i poszukiwań dziś wiemy, że wśród różnych producentów pomp firma Grundfos jest jedną z firm na rynku, która wspólnie z nami buduje wiarygodne i specjalistyczne zaplecze techniczne z pełnym zagospodarowaniem naszego potencjału.



Saga zajmuje się nie tylko dystrybucją, ale i doradztwem. Czego oczekują dziś klienci?

- Faktycznie, nie jesteśmy firmą, która zajmuje się tylko tzw. dystrybucją produktów. Zespół naszych inżynierów przez lata budował swoje branżowe doświadczenie. Mając duży przekrój funkcjonujących na rynku rozwiązań technicznych potrafią zaproponować klientowi najlepsze możliwe rozwiązanie. Coraz częściej wymaga się od nas kompleksowej obsługi. Zapewnienia doboru, dostarczenia wybranych produktów, uruchomienia oraz opieki serwisowej.



Co znajduje się w najbliższych planach firmy?

- Rozwój firmy to też rozwój jej pracowników, dlatego planujemy cykliczne szkolenia kadry inżynierskiej wraz z pojawiającymi się na rynku nowymi produktami i ciekawymi rozwiązaniami technicznymi. Planujemy wzbogacić nasze portfolio o nowych dostawców. Wiąże się to z aktywnym uczestnictwem także w międzynarodowych targach związanych z armaturą przemysłową oraz pompami. Chcemy nadal rozwijać nasz dział serwisu oraz montażu. Kończymy obecnie budowę małej stacji prób, która pozwoli nam lepiej diagnozować serwisowane urządzenia. Mamy zamiar nadal zacieśniać współpracę z naszymi kluczowymi dostawcami wspólnie odpowiadając na pojawiające się potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów.