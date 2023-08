Saga działa w branży pomp oraz specjalistycznej armatury przemysłowej od ponad 25 lat. - Obecna sytuacja na rynku sprawia, że coraz częściej wymaga się od nas kompleksowej obsługi, a nie wyłącznie sprzedaży - mówi Piotr Dworzak, inżynier sprzedaży w firmie Saga.

Saga działa na rynku pomp oraz armatury przemysłowej ponad 25 lat. Co

ma największy wpływ na biznes w tej branży?

Piotr Dworzak: - Ponad 25 letnie doświadczenie na rynku pomp i armatury przemysłowej nauczyło nas, że potrzeby rynku oraz kierunki rozwoju naszych partnerów stale ulegają zmianie. Saga rozwija się dynamicznie, gdyż nauczyliśmy się elastycznie odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość. Nasi inżynierowie stale podnoszą swoje kwalifikacje podążając za najnowszą dostępną wiedzą techniczną, aby stanowić jak największe wsparcie dla naszych klientów i tworzyć z nimi długoterminowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie.

Jakie segmenty rynku są dziś szczególnie perspektywiczne? Jakie produkty rozwija Saga?

- Nie zamykamy się na żaden segment rynku przemysłowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz naszej wiedzy posiadamy kompetencje, które sprawiają, że obecnie współpracujemy z niemal każdą gałęzią przemysłu w Polsce. Aktualnie ze szczególnym zainteresowaniem spoglądamy w kierunku rynku spożywczego. W lipcu 2014 roku przemysł spożywczy został wpisany na listę sektorów priorytetowych dla naszego rządu. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się ostatnio gałęzi polskiej gospodarki. W 2020 roku udział w produkcji przemysłowej wyniósł 26%. Polscy producenci charakteryzują się wysoką konkurencyjnością zarówno w UE, jak i na świecie. Saga posiada ofertę pomp oraz armatury z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem pomp higienicznych Hilge, a nasi inżynierowie mogą pochwalić się certyfikacją GEA HILGE w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy technicznej w dziedzinie doboru pomp oraz armatury higienicznej.

Od wielu lat decydenci alarmują o zmniejszających się zasobach wody pitnej. Polska według dostępnych danych ma jedną z najniższych wartości ilości litrów wody na jednego mieszkańca. Dlatego też w porozumieniu z firmą Grundfos podjęliśmy decyzję o propagowaniu rozwiązań technicznych dotyczących oszczędzania wody i powtórnego jej wykorzystania w zakładach przemysłowych właśnie związanych z sektorem spożywczym.

Mówiąc o perspektywicznych gałęziach rynku nie można również pominąć segmentów budzących się z zastoju spowodowanego pandemią COVID-19. Doskonałym przykładem jest tutaj dynamicznie powiększająca się w naszym kraju branża Automotive oraz branża producentów AGD. Zwiększanie produkcji wiąże się z większymi kosztami konsumpcji energii elektrycznej. Nie jest również tajemnicą, że od pewnego czasu nad Europą unosi się widmo realnego kryzysu energetycznego. Zwiększająca się produkcja przy stale rosnących kosztach prądu powoduje, że coraz większa liczba zakładów należących do branż dynamicznie rozwijających się poważnie myśli o redukcji kosztów produkcji związanych właśnie z energią. Wraz z firmą Grundfos wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom proponując naszym klientom wykonanie audytów energetycznych ich zakładów. Bardzo atrakcyjny stosunek oszczędności do ewentualnych kosztów inwestycji związanych z wyminą starych energochłonnych układów pompowych na produkty energooszczędne z zakresu I- Solutions sprawia, że klienci są bardzo zainteresowani tą usługą.

Z jakimi renomowanymi markami współpracuje Saga. Na czym polega taka współpraca. Jakie znaczenie ma odpowiedni partner biznesowy?

- Przez wiele lat funkcjonowania na polskim rynku w branży pomp i armatury przemysłowej zebraliśmy ogromne doświadczenie oraz poznaliśmy przekrój firm funkcjonujących w Polsce. Ile firm obecnych na rynku, tyle różnych wizji na budowanie współpracy z takimi kontrahentami, jak firma Saga. Nie zawsze jest to spójne z naszymi poglądami na tworzenie długoletnich relacji. Uważamy, że najważniejsze we wspólnej, dobrej współpracy jest zbudowanie zaufania. Musimy mieć pewność, że dążymy z naszym partnerem do wspólnego celu z korzyścią dla każdej ze stron. Oczywiście musi iść za tym produkt najwyższej jakości i wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji projektu oraz profesjonalna opieka serwisowa.

Po wielu latach prób i poszukiwań partnerów podzielających naszą wizję współpracy oraz produktów najwyższej jakości dostosowanych do wymagań naszych klientów, dziś możemy ręczyć za każdego naszego dostawcę i za każdy dostarczony przez nas produkt. W dziedzinie pomp przemysłowych współpracujemy m. in. z takimi renomowanymi producentami, jak Grundfos, Ebara, LFP, Lowara, Flygt, Brinkmann i KSB. Warto też wspomnieć o firmie Gea, która jest dla nas wsparciem w zakresie higienicznych pomp Hilge i armatury higienicznej. W branży armatury przemysłowej naszymi partnerami są m.in. Ari Armaturen, Gestra, Goetze Armaturen, Watts Water, Sferaco, Sectoriel, Wakmet i Leser. Z każdym z tych dostawców mamy owocne, długoletnie doświadczenie we współpracy i bez wahania oraz z pełną odpowiedzialnością dobieramy ich produkty, świadomi ich niepodważalnej, najwyższej jakości.

Saga zajmuje się nie tylko dystrybucją, ale i doradztwem. Czego oczekują dziś klienci?

- Faktycznie, nie jesteśmy firmą, która zajmuje się tylko tzw. dystrybucją produktów. Nasi klienci nie kojarzą nas ze zwykłym sklepem lub hurtownią instalacyjną. Nasz tzw. dział handlowy budowany jest tylko i wyłącznie w oparciu o wykwalifikowanych inżynierów, posiadających wykształcenie techniczne. Wieloletnie doświadczenie branżowe i wiedza sprawiają, że w razie potrzeby dla naszych klientów jesteśmy zewnętrznym działem utrzymania ruchu, gdyż świadczymy usługi serwisowe, biurem projektowym, gdyż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania obliczeń hydraulicznych i doborów, a także wsparciem technicznym w sytuacjach awaryjnych. Obecna sytuacja na rynku sprawia, że coraz częściej wymaga się od nas kompleksowej obsługi, a nie wyłącznie sprzedaży, co wpisuje się w naszą politykę.

Co znajduje się w najbliższych planach firmy?

- Rozwój firmy rozumiemy przede wszystkim jako rozwój naszych pracowników. Dlatego w dobie dynamicznego postępu technologicznego kładziemy szczególny nacisk na cykliczne szkolenia kadry. Stale pracujemy również nad powiększeniem portfolio naszych dostawców, co wiąże się z aktywnym udziałem w targach i spotkaniach międzynarodowych. W ostatnim czasie uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach, jak konferencja Xylem Togheter 2023 w Wiedniu, targi Achema 2022 we Frankfurcie na Menem, szkolenie techniczno- serwisowe w fabryce Hilge w Boddenheim czy Spotkanie Partnerów Industry Grundfos w Poznaniu. W najbliższych planach mamy również uczestnictwo w szkoleniu technicznym w fabryce Ari Armaturen w Bielefeld oraz udział w tragach Pollutek 2023 w Lyonie.

Rozwijamy również dział serwisu oraz montażu. Od niedawna dysponujemy stanowiskiem testowym umożliwiającym sprawdzanie serwisowanych przez nas pomp, ustalanie przyczyn niepoprawnego działania oraz wyznaczanie podstawowych parametrów pracy urządzeń. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku wraz z naszymi partnerami uruchomiliśmy i rozwijamy dział zajmujący się audytem instalacji pod kątem energetycznym i pod kątem stopnia zużycia poszczególnych jej elementów. Na podstawie danych termowizyjnych, testów wibracji oraz poboru prądu jesteśmy w stanie, wraz z klientem, rozpisać harmonogram serwisów, tak, aby uniknąć niespodziewanych awarii i długoterminowego wyłączenia instalacji z działania. Ponadto mamy zamiar nadal zacieśniać współpracę z naszymi kluczowymi dostawcami wspólnie odpowiadając na pojawiające się potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów.