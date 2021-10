Sawicki: Henryk Kowalczyk prawidłowo diagnozuje problemy w rolnictwie

Oceniając zmiany w rządzie poseł PSL, b. minister rolnictwa Marek Sawicki stwierdził, że dość dobrze ocenia Henryka Kowalczyka. To człowiek mający doświadczenie i ministerialne i w parlamencie, prawidłowo diagnozuje problemy w rolnictwie - uważa Sawicki.

Autor: PAP

Data: 27-10-2021, 10:30

Henryk Kowalczyk został nowym ministrem rolnictwa. Sawicki ocenia ten wybór; / fot. PTWP

Sawicki pytany w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia o zmiany w rządzie i nowego ministra rolnictwa powiedział, "że mamy sytuację, w której jednego odchodzącego ministra Michała Kurtykę zastępuje czterech nowych ministrów".

"A więc widać wyraźnie, że po kilku latach rządzenia premier Mateusz Morawiecki doszedł do wniosku, że ekipę ma za słabą, że trzeba ją wzmocnić kolejnymi czterema ministrami. I powiem szczerze, że z całej tej czwórki, jeśli patrzę na pana Henryka Kowalczyka, wicepremiera, to ja go oceniam dość dobrze" - powiedział poseł PSL.

Henryk Kowalczyk - jaki jest nowy minister rolnictwa?

Dlatego, że - jak dodał - "jest to człowiek doświadczony, zarówno w kwestii parlamentarnej, jak i kwestii politycznej, ministerialnej". "Pełnił już funkcje ministrów, wiceministrów, był szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, był szefem komisji finansów publicznych, więc doświadczenie ma duże" - zaznaczył Sawicki.

Według niego, z ostatnich wywiadów, których udzielił Kowalczyk wynika, że "problemy w rolnictwie diagnozuje prawidłowo".

"Co prawda nie jest rolnikiem, ale mam nadzieję, że jego matematyczne wykształcenie pozwoli mu na to, żeby przedstawił premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu jak bardzo rolnicy, jak bardzo polska wieś przez ostatnie sześć lat zubożała. I że ma sposób na to, żeby przynajmniej te trzy podstawowe problemy, o których w wywiadach mówi, a więc Afrykański Pomór Świń (ASF), kwestie związane z drożyzną nawozów, czy sprawy dotyczące ochrony środowiska, w polskim rolnictwie zrealizować" - powiedział poseł ludowców.

Sawicki zaznaczył, że oczekuje aktywnego działania nowego ministra rolnictwa. "I mam nadzieję, że po tych trzech poprzednich ministrach, ten gorszy nie będzie" - dodał poseł PSL.