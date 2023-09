Mamy długi staż aktywności w branży i bogate doświadczenie, zarówno z rynku polskiego jak i rynków zagranicznych. Wsparcie i współpraca w ramach Grupy SCHULZ gwarantuje naszą stabilność finansową i możliwości wsparcia dużych projektów, znajomość wielu rozwiązań oraz perspektywę uwzględniającą specyfikę konkretnych rynków - mówi Mariusz Ziombek, dyrektor zarządzający i prezes Zarządu SCHULZ Infoprod.

SCHULZ Infoprod posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań z zakresu technologii cyfrowych. Jakie jest Wasze doświadczenie, co wyróżnia Was spośród konkurencji?

Rzeczywiście, SCHULZ Infoprod od ponad 35 lat realizuje różnorodne projekty z zakresu kompleksowych rozwiązań systemów automatyki przemysłowej; w tym od ponad 20 dla branży spożywczej. Od 2002 roku jesteśmy częścią niemieckiej grupy SCHULZ Systemtechnik. Jako integrator systemów automatyki dysponujemy szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie sterowania procesami przemysłowymi - nasze wieloletnie doświadczenie w branży, różnorodne projekty oraz klienci z Polski i całego świata pozwoliły nam stać się solidnym partnerem dla wiodących firm technologicznych i zakładów przemysłowych.

Posiadamy certyfikaty firm uznanych w branży firm; „Siemens Expert F&B” firmy Siemens, status Silver Solution Provider firmy Rockwell oraz integrator firmy Aveva (dawniej Wonderware). Nasz profesjonalizm potwierdza również wieloletnia współpraca z jednym z trzech największych graczy w branży mleczarskiej, firmą SPX a wcześniej Anhydro. Mamy również kilkuletni okres współpracy z firmą SiccaDania, a w portfolio także realizacje z firmami GEA, TetraPak oraz polską firmą AlimaBis.

Wasza Firma działa głównie w branży spożywczej. W czym się specjalizujecie i jakie rozwiązania proponujecie klientom z tej branży?

Specjalizujemy się w dostarczaniu systemów automatyki dla przetwórstwa mleka oraz produkcji sosów, realizując projekty u takich klientów końcowych jak TINE, Arla, DMK, Spomlek, Unilever czy Homann/Mueller.

Oferujemy pełen zakres usług od konsultacji, przez projektowanie, oprogramowanie, prefabrykację, montaż, po systemy zarządzania produkcją klasy MES i serwis 24/7. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji, od częściowych jak wieża proszkowa po kompletne linie produkcyjne. Realizujemy zarówno projekty typu „green field”, budując z technologicznymi partnerami fabryki od podstaw, jak również projekty „brown field” modernizując istniejące już linie. W naszym portfolio są inwestycje w takich krajach jak Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Holandia, Malezja, Indonezja, Bangladesz, Ukraina i oczywiście Polska.

Dla branży mleczarskiej oferujemy automatyzację produkcji mleka w proszku, przetwarzanie serwatki z użyciem takich technologii jak filtracja membranowa, homogenizacja, filtracja, pasteryzacja, krystalizacja, stacje mycia CIP, wyparki oraz wieże suszarnicze.

W zakresie produkcji sosów itp. oferujemy kompletny system automatyki obejmujący proces od magazynowania i rozdysponowania surowców, przez przygotowywanie półproduktów, pasteryzację, postmixing, homogenizację, emulsyfikację do nalewaczek oraz stacji mycia CIP.

Jaki przykład inwestycji zrealizowanych przez SCHULZ Infoprod może Pan przedstawić jako modelowy?

W branży mleczarskiej jedną z ciekawszych naszych inwestycji jest modernizacja mleczarni w północnych Niemczech, gdzie, mimo sporego zakresu zaplanowanych do przeprowadzenia prac, obejmujących jedną trzecią zakładu, przestój ograniczono do tylko 12 godzin. W podobny sposób dokonaliśmy niejako praktycznie „na ruchu”, bez zakłócania produkcji, integracji nowej stacji mycia.

Wcześniej dostarczyliśmy tam kompletny system sterowania produkcją laktozy oraz WPC80 z serwatki będącej produktem ubocznym produkcji serów typu Mozzarella. W efekcie końcowym klient uzyskał jednorodny system sterowania obejmujący cały zakład bazujący na wielu sterownikach Siemensa, wizualizacji Wonderware oraz ujednoliconym standardzie.

Tego typu realizacje skutkują znacznym ograniczeniem skutków modernizacji, pozwalają na optymalizację kosztów po stronie klienta, a jednocześnie zwiększają komfort obsługi przez pracowników. Jeśli dodać do tego system symulacji procesu, pozwalający obsłudze zapoznać się przed wprowadzeniem zmian, otrzymujemy rozwiązanie nowoczesne i uwzględniające potrzeby klienta.

Oczywiście to tylko jeden przykład, nie sposób tu wymienić wszystkich różnorodnych, zrealizowanych przez nas inwestycji, które są efektem wielu lat naszej aktywności. W Indonezji zrealizowaliśmy system automatycznego sterowania i wizualizacji zagęszczania i wzbogacania mleka, w Norwegii system automatycznego sterowania procesem proszkowania serwatki, na Sri Lance instalację do produkcji mleczka kokosowego i wody kokosowej wraz z zintegrowanym systemem mycia. W Polsce i w Europie typowym zakresem inwestycji była produkcja z serwatki lub mleka odpowiednio permeatu, mleka lub odżywek w proszku, w tym także odżywek dla dzieci.

Natomiast jeśli chodzi o produkcję sosów, możemy pochwalić się dostarczonymi do krajów na całym świecie instalacjami produkującymi sosy najróżniejszych rodzajów i do wielu zastosowań. Dostarczamy automatykę zarówno do małych, prostych linii, o niewielkich wydajnościach i jednorodnym portfolio, jak i do linii typu Multi-Flex o praktycznie nieograniczonym portfolio i wydajności mierzonej w wielu tonach na godzinę.

Te przykłady brzmią przekonująco - co jeszcze powinni wiedzieć potencjalni klienci SCHULZ Infoprod którzy rozważają skorzystanie z oferty Waszej firmy?

Mamy długi staż aktywności w branży i bogate doświadczenie, zarówno z rynku polskiego jak i rynków zagranicznych - w przypadku branży mleczarskiej jest to doświadczenie 20-letnie. Wsparcie i współpraca w ramach Grupy SCHULZ gwarantuje naszą stabilność finansową i możliwości wsparcia dużych projektów, znajomość wielu rozwiązań oraz perspektywę uwzględniającą specyfikę konkretnych rynków. Współpraca z liderami w branży daje nam dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań, a nasze kwalifikacje potwierdzają certyfikaty uznanych firm.

Mamy wykwalifikowaną załogę potrafiącą spełnić oczekiwania klienta. Współpracujemy z klientem na każdym etapie procesu inwestycyjnego i dopasowujemy rozwiązania, zapewniamy szkolenia pracowników, umożliwiamy wsparcie pogwarancyjne 24/7h (w tym szkolenie nowych operatorów). Jesteśmy w stanie z powodzeniem zrealizować inwestycje optymalizujące działania zakładów z branży spożywczej.

Posiadamy rozbudowany standard oprogramowania, programujemy zgodnie z normami, każde rozwiązanie jest jednak częściowo krojone pod klienta - zdajemy sobie sprawę z tego, ze każdy zakład jest nieco inny i wychodzimy naprzeciw specyficznym oczekiwaniom. Pracujemy również z klientami nie posiadającymi dużego doświadczenia w zaawansowanych systemach automatyki: w takiej sytuacji proponujemy rozwiązania bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązanie, które nie będzie przewymiarowane, jednak nie zamknie drogi do rozwoju w przyszłości, mając na względzie szczególnie nadchodzące zmiany, jakie niesie ze sobą rewolucja cyfrowa w przemyśle.