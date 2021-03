Specjalizacja Sektorowa w Banku Pekao S.A. – rozwiązania finansowe dedykowane branży rolno-spożywczej

Do tej pory Bank Pekao posiadał specjalizację w sektorze rolno-spożywczym tylko dla dużych firm. Jednak w ostatnim czasie postawił na objęcie specjalizacją również małe i średnie firmy przygotowując dla nich ofertę specjalną. Na czym ona polega?

Chcemy wykorzystać doświadczenie zdobyte w sektorze dużych firm i nasze kompetencje do jeszcze lepszej obsługi klientów z wybranych sektorów. Zbudowaliśmy w tym celu zespół składający się z wykwalifikowanych doradców bankowych, wspierany przez specjalistów produktowych oraz Departament Analiz Makroekonomicznych Banku, który opracowuje sektorowe analizy ekonomiczne dedykowane naszym klientom. Dzięki temu możemy dobrać najlepiej dopasowane rozwiązania dla przedstawicieli danej branży. Nasi klienci mogą korzystać m.in. z najlepszych w kraju instrumentów bankowości transakcyjnej i finansowania handlu oraz z najszerszej oferty produktowej dostępnej w jednym systemie bankowości elektronicznej.

Dlaczego wybór padł na specjalizację wokół branży spożywczej?

To pierwsza branża priorytetowa, której poświęcamy uwagę w projekcie specjalizacji dla małych i średnich firm. W mijającej dekadzie polska branża rolno - spożywcza należała do najszybciej rosnących w całej Unii Europejskiej. W sektorze zachodziły intensywne zmiany obejmujące konsolidację, a także modernizację poprzez inwestycje w park maszynowy i nowoczesne metody produkcji, prowadzące do wzrostu wydajności i wzmocnienia całej tej gałęzi gospodarki. Głównym motorem napędowym sektora był w tym czasie eksport, który wzrastał o blisko 10% średniorocznie. Około 2/3 eksportu trafiało na rynki Europy Zachodniej. Obecnie polskie firmy należą w wielu obszarach do ścisłej europejskiej czołówki producentów. To najważniejsze argumenty za tym, żeby skupić się właśnie na branży spożywczej.

Czy pandemia nie wpłynęła negatywnie na kondycję branży?

Wygląda na to, że nie. Od marca 2020r. pandemia koronawirusa zatrzymała biznes w kraju i na świecie. Branża spożywcza to jeden z niewielu sektorów, który wyszedł z kryzysu względnie obronną ręką. Jego przewagą jest uzależnienie od stabilnego popytu, mającego charakter pierwszej potrzeby, jak również silne oparcie w krajowym zapleczu surowcowym, dzięki któremu pandemia nie przyniosła - tak jak wielu innym branżom – niepożądanych przerw w łańcuchach dostaw.