Firma SUPRAVIS S.A. to globalny lider obsługujący klientów zlokalizowanych w ponad 50 krajach na całym świecie, który oferuje kompleksowy asortyment barierowych i wysokobarierowych opakowań takich jak: folie termoformowalne, laminaty, opakowania termokurczliwe, worki vacuum oraz osłonki. Oferta kierowana jest głównie do sektora fresh food w branżach: mięsnej, mleczarskiej i rybnej. W tym roku w ofercie Supravisu pojawiły się także woreczki typu doypack, a worki płaskie zyskały możliwość wzbogacania o dodatkowe opcje.

Zmiany w portfolio produktowym firmy podyktowane są najnowszą inwestycją, która swój finał miała kilka miesięcy temu – na początku roku park maszynowy zasiliła bowiem nowa woreczkarka do produkcji worków doypack oraz płaskich ze struną. Wybór maszyny, choć trudny, padł na lidera, japońską firmę Totani. Dobre rekomendacje technologiczne napawają optymizmem związanym z przyszłością tego typu produktów. Woreczki doypack, z charakterystyczną fałdą u spodu, umożliwiają pionowe ustawienie opakowania. Dają wiele możliwości: doboru materiału, kształtu, zastosowania czy użytych opcji, stąd ich duża popularność. Nasza nowa inwestycja umożliwia produkcję woreczków z eurozawieszką, nacinką laserową, zaokrąglonymi rogami (góra i dół worka), struną oraz nacięciem easy-open. W kwestii materiału, najczęściej wybierane przez klientów są struktury duplex, triplex oraz mono do recyklingu. Te ostatnie stanowią przyszłość opakowań, ponieważ ich produkcja przybliża nas do gospodarki obiegu zamkniętego.

– Nowa inwestycja w woreczkarkę do produkcji doypacków na pewno jest dla nas sporym wyzwaniem – przyznaje Daniel Szafraniec, kierownik działu produkcji i konfekcjonowania folii barierowej. – Sama produkcja nie jest tożsama z procesem tworzenia płaskich worków nietermokurczliwych, jednakże lata doświadczeń w tej kwestii pozwoliły nam z sukcesem zakończyć odbiory maszyny, a zaraz po nich wykonać pierwsze zamówienia pilotażowe. Zupełnie nowym dla nas doświadczeniem było aplikowanie struny w tego typu rozwiązaniach. Nie zmienia to jednak faktu, że poszerzenie portfolio produktowego z pewnością pozwoli pozyskać kolejnych klientów i zdywersyfikować branże, do których docieramy. Dzięki doposażeniu kontroli jakości w odpowiedni sprzęt do badania szczelności opakowań typu doypack, możemy być spokojniejsi o jakość produkowanych przez nas wyrobów gotowych – dodaje Daniel Szafraniec.

To nie pierwsze inwestycje Supravisu w park maszynowy. W latach 2012-2020 spółka przeznaczyła ponad 60 mln euro na inwestycje, w tym także z zakresu nowych technologii. Okres pandemii to oczywiste spowolnienie, jednak wszystko wskazuje na to, że plany rozwojowe na lata 2023-2025 mogą sięgnąć ok. 40 mln euro. Należy bowiem przypomnieć, że w jednym miejscu, a mianowicie w siedzibie firmy, czyli w Bydgoszczy, skupiona jest produkcja opierająca się na kilku skomplikowanych technologiach wytwarzania. W pełni zautomatyzowany park maszynowy złożony jest z ogromnych, kilkupiętrowych konstrukcji, które mogą być sporym zaskoczeniem dla osób, które nie znają specyfiki tej branży. Niektóre z naszych rozwiązań nadal są jedynymi w kraju, inne zaś stanowią najnowocześniejsze linie w Europie. Dzięki inwestycjom w linie produkcyjne i pojedyncze nakłady w park maszynowy o wartości bliskiej 5 mln euro każda, jesteśmy w światowej czołówce producentów opakowań do żywności. Tak przemyślana strategia nie pozwala nam stać w miejscu – musimy nieustannie rozwijać się, by podążać za zmieniającym się światem i wymaganiami jakościowymi oferowanych produktów.

Aby zapoznać się z poszerzoną ofertą produktową firmy Supravis, zapraszamy na: https://www.supravis.pl/ oraz do bezpośredniego kontaktu z naszym działem handlowym.