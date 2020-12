"Świętuję nie marnuję" - rusza kampania informacyjna Banku Żywności w Krakowie

Dwaj mężczyźni próbowali wprowadzić do obrotu 1,2 tony podrobionej kawy

Jak podkreślają organizatorzy kampanii zachęcani promocjami i tradycją 12 wigilijnych potraw, kupujemy za dużo, suto zastawiamy stoły i ostatecznie często wyrzucamy do śmieci niezjedzone porcje świątecznych specjałów.

Z badań przeprowadzonych przez Federację Polskich Banków Żywości i firmę McCormick wynika, że w czasach pandemii Polacy, co prawda rzadziej odwiedzali sklepy, za to zbyt duże zakupy zdarzyło się robić większej grupie badanych - przed czasem epidemii było to 19 proc. osób, w trakcie jej trwania 29 proc.

"Respondenci uważają, że stosunkowo rzadko wyrzucają żywność. Co wyrzucamy? Pieczywo, wędliny, świeże owoce i ziemniaki. Prawie 2/3 badanych określiło, że nie wyrzuca mięsa, ryb, jajek. Powody marnowania to: zepsucie jedzenia, przeoczenie terminu przydatności do spożycia, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia i za duże zakupy" - mówił Norbert Konarzewski, dyrektor biura Federacji Polskich Banków Żywności. Podkreślił, że najczęstszą przyczyną marnotrawstwa jest jednak kupowanie zbyt wielu produktów.

Bank Żywności w swojej kampanii edukacyjnej, która potrwa do 27 grudnia chce pokazać, że są metody, by nie psuć magii Świąt, ale i żywności. W mediach społecznościowych będzie dzielić się praktycznymi poradami, jak dobrze zaplanować zakupy świąteczne oraz przepisami na dania w stylu "zero waste".

Dodatkowym elementem kampanii w mediach społecznościowych będzie konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie ilustrujące ideę niemarnowania. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Bank Żywności www.krakow.bankizywnosci.pl. Akcję Banku można śledzić na jego profilu na Facebooku i Instagramie.

Kampania została dofinansowana ze środków województwa małopolskiego w ramach projektu ekoMałopolska. "Statystyczny Polak wyrzuca rocznie ok. 200 kg produktów spożywczych, jeśli zestawimy to z poważanym problemem, jakim jest blisko 2 mln osób niedożywionych w Polsce, to zestawienie paraliżuje. Można się zastanowić, jak temu przeciwdziałać i najprostszym sposobem są przemyślane zakupy" - podkreślił w piątek wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. Dodał, że dofinansowanie kampanii przez władze województwa wynika z chęci uwrażliwienia Małopolan na problemy społeczne - biedy i niedożywienia oraz z szeroko rozumianej troski o środowisko.

Bank Żywności w Krakowie powstał w 1997 roku i działa przy wsparciu różnych środowisk społecznych i władz lokalnych nieprzerwanie od 23 lat. Od powstania Stowarzyszenia zebrał prawie 70 milionów kilogramów produktów spożywczych o wartości 250 mln zł. Zebrana żywność, za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, trafia każdego miesiąca do kilkudziesięciu tysięcy osób, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. Tylko w roku pandemii udało się zebrać od sieci handlowych, producentów i dystrybutorów 1,5 tys. ton żywności o wartości prawie 14,5 mln zł.