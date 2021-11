Sztuka synergii w branży spożywczej, czyli tradycja i nowoczesność dają optymalne efekty

Człowiek ma naturalną skłonność do ułatwiania sobie życia. W myśl zasady „potrzeba matką wynalazku” opracowywane są coraz to nowe rozwiązania. Ułatwiają życie konsumentom, a producentom działalność biznesową.

Naturalną konsekwencją postępu technologicznego jest wypieranie starszych technologii przez nowe rozwiązania. W części branż jest to w pełni pożądane zjawisko. W innych, jak produkcja żywności, warto łączyć tradycyjne metody ze wsparciem oferowanym przez nowoczesne narzędzia. Pozwala to na uzyskanie efektu synergii na poszczególnych etapach łańcucha „od pola do stołu” i tworzenie znakomitych produktów spożywczych.

Nowoczesne wsparcie tradycji

Żywność, podobnie jak inne produkty, podlega różnym trendom. Swego czasu modne były np. produkty instant, innym razem gotowe, mrożone dania. Jednocześnie sprawdzone metody, oferujące doskonałe walory smakowe, nie tracą na znaczeniu. Weźmy za przykład olej, który możemy dziś pozyskiwać na wiele sposobów: poprzez proces ekstrakcji chemicznej, metodą mechanicznego tłoczenia na gorąco czy też wyciskania na zimno. W zależności od potrzeb, w przypadku przemysłu są one zazwyczaj zupełnie inne niż u konsumentów, mamy do wyboru różne rozwiązania. Jaki olej preferują Państwo do sałatki? Ja zdecydowanie ten najbardziej tradycyjny, czyli tłoczony na zimno, który jednak niekoniecznie sprawdzi się np. przy produkcji frytek.

Rola nowych technologii w branży spożywczej nie polega na eliminacji sprawdzonych metod. Jednak ze względu na koszty produkcji i rosnące zapotrzebowanie trzeba szukać nowych dróg, sposobów i możliwości. Właśnie tu doskonale sprawdzają się nowoczesne rozwiązania, które można wykorzystać do optymalizacji obsługi procesów związanych np. z zarządzaniem recepturami, cyklem życia produktu, dostawami czy firmowymi aktywami. W ten sposób połączymy to co najlepsze w tradycyjnej produkcji, z efektywnością i oszczędnościami, które możemy uzyskać korzystając np. z nowoczesnego, chmurowego oprogramowania ERP. Dzięki wsparciu takich technologii jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja oferuje ono znacznie większe możliwości analityczne niż kiedykolwiek wcześniej.

Zapomnieć o papierze

Patrząc na produkcję żywności od strony związanych z nią procesów, można wyodrębnić szereg obszarów, w których nowe technologie pomogą zwiększyć efektywność działań, poprawić jakość i bezpieczeństwo żywności czy usprawnić logistykę. Zacznijmy od najbardziej podstawowej kwestii – papierowej dokumentacji. Jeszcze do niedawna była standardem, dziś uchodzi za rozwiązanie wysoce nieefektywne i odchodzi do lamusa. Mimo to wielu producentów, nawet mając do dyspozycji systemy elektronicznego obiegu dokumentów, korzysta z całego szeregu „papierowych ścieżek”, chociażby przy monitorowaniu zleceń roboczych czy realizacji zamówień.

Takie postępowanie ogranicza sprawność organizacji wpływając na zmniejszenie konkurencyjności producenta. Z drugiej strony powoduje też „zasilosowanie” w tabelach i innych wykazach cennych danych, które mogą być wykorzystane do usprawnienia procesów biznesowych. Tymczasem, wykorzystanie rozwiązań wspieranych przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe mogłoby nie tylko pomóc w automatyzacji szeregu „papierowych” procesów, lecz także w analizie i biznesowym wykorzystaniu gromadzonych informacji, usprawniając chociażby proces podejmowania decyzji. Kluczowy w tym aspekcie jest również błyskawiczny dostęp do rzetelnych danych w sytuacji nadzwyczajnej, np. potrzebie wycofania produktu z rynku.

Procesy trzeba doskonalić

Obszarów, w których nowe technologie mogą wesprzeć nawet najbardziej tradycyjnych producentów żywności jest zdecydowanie więcej. Jednym z nich są łańcuchy dostaw. Nawet z pozoru niewielkie zakłócenia mogą tu rodzić poważne konsekwencje. Czasowe wstrzymanie produkcji czy dostaw oznacza zwykle spore straty finansowe. Skala potencjalnych problemów rośnie wraz z wielkością produkcji. Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, czy platformy ERP wyposażone w moduły SCM (Supply Chain Management), zbierają dane na poszczególnych etapach łańcucha. Tym samym pozwalają śledzić procesy dziejące się w organizacji, na bieżąco kontrolować sytuację w danym zakładzie produkcyjnym, planować zaopatrzenie i dostawy oraz z wyprzedzeniem reagować na wszelkie potencjalne zakłócenia, przyczyniając się do poprawy wyników firmy.

Kolejną kategorią, w której można uzyskać widoczną poprawę efektywności i rezultatów jest wsparcie pracowników. Do dyspozycji firm spożywczych pozostają chociażby roboty współpracujące, czyli „coboty”. Pracując ramię w ramię z człowiekiem, wyręczają ludzi w najcięższych zadaniach, jak przewożenie dużych ładunków. Oczywiście wsparcie można zapewnić nie tylko na hali produkcyjnej. W skali całej firmy sprawdzi się oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim. Pomaga ono w wielu zadaniach związanych z takimi kwestiami, jak rozwój pracowników w miarę zmiany ich ról i obowiązków w miejscu pracy, planowanie optymalnego wykorzystania zasobów do realizacji konkretnych zadań, usprawnianie rekrutacji, ocen pracowniczych czy komunikacji.

Z kolei zarządzanie aktywami i utrzymanie ruchu urządzeń są kluczowe z punktu widzenia ciągłości i jakości produkcji. Przy współczesnych normach produkcyjnych oraz jakości produktów, konserwacja reaktywna, czyli naprawa urządzeń dopiero gdy wiemy, że coś się zepsuło, jest niedopuszczalna. Producenci żywności mają jednak do dyspozycji potężny oręż, którym jest wspomagana przez inteligentne oprogramowanie konserwacja predykcyjna. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów i uczenia maszynowego do identyfikacji wzorców, pozwala ono wychwycić już pierwsze symptomy potencjalnych awarii i zareagować na nie odpowiednio wcześnie.

(Nie)skończone możliwości

Nowoczesne oprogramowanie wspiera firmy spożywcze także w wielu innych obszarach. Zarządzanie recepturami, obsługa kontraktacji i umów z producentami, kontrola dat i reklasyfikacja produktów, zarządzanie metodami pakowania, kontrola jakości surowców czy też zapewnienie identyfikacji gotowych wyrobów, to tylko niektóre z nich. Wysokiej klasy pakiety ERP zapewniają kompleksowe wsparcie w zasadzie każdym obszarze związanym z produkcją żywności. W przypadku rozwiązań Infor do wyboru są także narzędzia specjalizowane branżowo, czyli już na etapie projektowania przygotowywane pod kątem specyficznych wymagań danej gałęzi przemysłu. W ofercie firmy znajduje się, m.in. oprogramowanie do zarządzania aktywami (EAM), cyklem życia produktu (PLM), łańcuchami dostaw (SCM), zasobami ludzkimi (HRM), a nawet dedykowane narzędzia inteligencji biznesowej (Infor Birst).

Wyjątkową propozycję stanowi zwłaszcza Infor CloudSuite Food&Beverages. To nowoczesne, chmurowe rozwiązanie, którego podstawę stanowią flagowe produkty Infor, w tym platformy Infor OS i Birst oraz oprogramowanie ERP Infor M3. Dzięki zaimplementowanym funkcjonalnościom i predefiniowanym najlepszym praktykom z obszarów produkcji i bezpieczeństwa żywności, narzędzie pozwala firmom szybciej osiągać wyniki. Wspiera też realizację stale rosnących wymagań w zakresie przejrzystości, identyfikowalności i bezpieczeństwa żywności. Korzystają z niego wiodący producenci żywności, w tym także ekologicznej i pochodzącej ze zrównoważonych upraw, na świecie. Dowiedz się więcej: CloudSuite Food and Beverage | Oprogramowanie ERP w chmurze | Infor

O autorze: Jacek Punda jest Senior Account Managerem w firmie Infor, tworzącej zaawansowane oprogramowanie chmurowe dla przemysłu, w tym dla branży spożywczej. W obszarze zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie pracuje od 2007 roku. Posiada doświadczenie zarówno we wsparciu dużych, międzynarodowych korporacji, jak i mniejszych firm, w szczególności planujących ekspansję międzynarodową. Z wykształcenia jest inżynierem Informatyki i Ekonometrii. Prywatnie zagorzały fan sportów motorowych.