Brak stabilności na rynku energii, rosnące koszty produkcji i postępujący kryzys klimatyczny zmuszają branżę do rewizji nawyków. Gospodarowanie energią elektryczną, paliwami i surowcami nie będzie mogło dłużej odbywać się na tych samych zasadach. Największe wyzwania stoją przed przemysłem energochłonnym. Kluczem do skutecznej transformacji energetycznej może okazać się współpraca z doświadczonym partnerem. Dalkia wspiera przemysł w efektywnej dekarbonizacji, która – obok zmniejszenia emisji CO2 – przynosi także oszczędności ekonomiczne.

Przemysł odpowiada obecnie za jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych, aby osiągnąć cel zerowej emisji CO2, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków - usprawnienie efektywności energetycznej, wykorzystanie biomasy jako paliwa czy jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Świadomość konieczności ograniczenia emisji oraz chęć zwiększenia niezależności energetycznej sprawiają, że przemysł otwiera się na innowacje.

Według analiz Allianz Trade wynika, że globalna dekarbonizacja sektora przemysłowego w Unii Europejskiej pochłonie około 210 mld EUR. Połowa tej kwoty ma być przeznaczona wyłącznie na inwestycje w elektryfikację. Kraje UE-28 muszą zatem inwestować 3 mld EUR rocznie w latach 2020–2030, a następnie 9 mld EUR rocznie w latach 2030–2050 na wdrożenie technologii na pełną skalę.

Inwestycja w technologie

Przedstawiciele przemysłu spożywczego rozważają inwestowanie w nowoczesne technologie nie tylko z konieczności dostosowania się do wymogów emisyjnych i regulacyjnych. Do zmian motywuje również chęć osiągnięcia większej niezależności energetycznej i bezpieczeństwa – a te zapewnić może lokalna produkcja energii. Warto pamiętać, że proces transformacji to działanie długofalowe, które wymaga uwzględnienia specyficznych uwarunkowań każdego klienta i zaprojektowania indywidualnej ścieżki wdrażania zmian. Główną siłą napędową do tego typu działań natomiast wciąż jest motywacja ekonomiczna.

– W kontekście transformacji energetycznej proste rozwiązania już się skończyły. Teraz prawdziwym wyzwaniem dla firm są te wszystkie inwestycje, dla których okres zwrotu jest odroczony – to nie 5, a ponad 10 lat. Te działania wynikają z obowiązku dostosowania się do regulacji emisyjnych czy też własnych celów z zakresu ESG – tłumaczy Marek Zdanowicz, prezes firmy Dalkia Polska Solutions.

Zyskuje biznes i środowisko

Duże zapotrzebowanie na energię w procesie produkcji żywności sprawia, że dla producentów kluczowe jest zastosowanie metod zwiększających wydajność energetyczną. Analiza przeprowadzona przez ekspertów Dalkii dla największego na świecie producenta roślinnych zamienników produktów mlecznych i jej zakładu produkcyjnego w Katowicach, wykazała, że dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań można osiągnąć wymierne efekty biznesowe i środowiskowe.

– Skutecznie wspieramy klientów, którzy mierzą się z wyzwaniem redukcji zużycia i kosztów energii, zmniejszenia śladu węglowego oraz zwiększenia efektywności dostaw energii dla ich zakładów produkcyjnych. W przypadku wspomnianego zakładu opracowaliśmy rozwiązanie polegające na budowie i uruchomieniu nowego wysokowydajnego źródła pary o niskim śladzie węglowym – wyjaśnia dr Zbigniew Juroszek, dyrektor ds. rozwoju w Dalkii Polska Solutions. – Ponadto rozpoczęliśmy projektowanie i budowę elektrycznej kotłowni parowej, która umożliwi dalszą redukcję emisji CO2. Rozważamy też wspólnie z klientem szereg innowacyjnych rozwiązań – takich jak odzysk ciepła z układów sprężonego powietrza oraz z układów ścieków technologicznych zmiany w sterowaniu układów chłodniczych czy też izolację termiczną armatury. Dzięki dotychczasowym działaniom zakład ograniczył emisję CO2 o ponad 9 tysięcy ton i wskaźnik ten prawdopdobnie jeszcze wzrośnie – dodaje.

Transformacja energetyczna zakładu to nie tylko kwestia budowy nowego źródła. Działania zaproponowane przez Dalkię objęły także wdrożenie systemu sterowania zgodnego ze standardami Przemysłu 4.0 oraz izolację wszystkich powierzchni instalacyjnych o temperaturze powyżej 40°C – takich jak zbiorniki do układu mycia technologicznego CIP czy instalacje grzewcze.

Wsparcie od projektu po utrzymanie rozwiązań

Rozważając modernizacje w obszarze efektywności energetycznej, warto zacząć od gruntownej analizy potrzeb i możliwości konkretnego zakładu przemysłowego.

Klienci potrzebują wsparcia na każdym etapie inwestycji, od projektowania, przez budowę, po utrzymanie zaproponowanych rozwiązań.

W przypadku sektora spożywczego innowacje energetyczne mogą dotyczyć zarówno obszarów produkcji i odzysku energii lub usprawnień w energochłonnych procesach produkcji chłodu, czy sprężonego powietrza. Istotne jest indywidualne podejście i dopasowanie rozwiązań do specyficznych wymogów zakładu z uwzględnieniem całkowitego kosztu użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership). Przykładem mogą być instalacje sprężonego powietrza, kluczowe dla wielu procesów technologicznych. Monitorowanie i optymalizacja procesów pozwalają uniknąć niepotrzebnych i nieoczekiwanych kosztów, co jest kluczowe dla efektywności przedsiębiorstwa. Partner dostarczający usługi energetyczne odgrywa tu istotną rolę, zapewniając ciągłość biznesu i elastyczność w reagowaniu na bieżące zmiany - ostatecznym celem jest zwiększenie rentowności i wydajności zakładu przemysłowego, co stanowi priorytet dla każdego przedsiębiorcy.

Eksperci Dalkii szeroko omówią rozwiązania dla przemysłu spożywczego podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu – największej konferencji w Polsce, poświęconej sektorowi spożywczemu, handlowemu i HoReCa. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-7 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie. W trakcie wydarzenia prezes Dalkii Polska Solutions, Marek Zdanowicz, weźmie udział w dyskusji „Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw po czystą energię” w pierwszym dniu Forum. Przedstawiciele firmy będą także dostępni przez cały czas trwania konferencji na stoisku Dalkii, gdzie zapraszają do rozmów o skutecznych rozwiązaniach w obszarze transformacji energetycznej.

Więcej informacji na stronie dalkiapolska.com.