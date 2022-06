Transformacja energetyczna zwiększa innowacyjność i obniża koszty

Data: 20-06-2022, 12:22

Jak przedsiębiorstwa z branży spożywczej mogą utrzymać ceny swoich produktów pomimo rosnących kosztów, a przy tym zwiększyć innowacyjność? O tym m.in. będzie mowa na III webinarze „Kawka z prądem” pt. „Trendy i jakość vs oszczędności branży spożywczej”. Ekspertki przedstawią również obecne trendy konsumenckie, a także zaprezentują wyliczenia ile można zaoszczędzić na energii – często są to nawet miliony zł. Warto już dziś zapisać się na spotkanie online, które odbędzie się 28 czerwca.

Coraz więcej przedsiębiorstw z branży spożywczej stoi przed wyzwaniem utrzymania cen swoich produktów. Jest tak dlatego, że muszą się one mierzyć z wieloma negatywnymi czynnikami, m.in. niestabilną sytuacją cen hurtowych surowców, droższym transportem, czy też rosnącymi cenami energii.

Wiemy, że firmy działające w sektorze spożywczym mają coraz większy problem z „wszechobecną drożyzną” i dlatego znacznie trudniej jest im utrzymać ceny produktów. Aby oferować stabilne ceny odbiorcom, firmy z branży spożywczej muszą szukać oszczędność. Niestety są obszary, w którym nie powinno się ciąć kosztów, aby produkty nie straciły na jakości, która jest niezwykle ważna dla konsumentów. Nie powinno się więc oszczędzać na surowcach, technologii, czy pracownikach. Na szczęście są także obszary, w których można, a nawet trzeba, obecnie optymalizować koszty – mówi dr Anna Dębowska, dyrektor sprzedaży Luneos.

Przede wszystkim oszczędzać pomaga transformacja energetyczna przedsiębiorstwa. Dzięki energii uzyskiwanej m.in. z fotowoltaiki i farm wiatrowych przedsiębiorstwa spożywcze osiągają niezależność energetyczną i obniżają koszty niezbędnej do funkcjonowania. Do tego firmy stają się bardziej prośrodowiskowe, co doceniają konsumenci, którzy obecnie oczekują, że marki będą korzystały z odnawialnych źródeł energii – mówi dr Anna Dębowska, dyrektor sprzedaży Luneos.

Dlatego Luneos, czołowy dostawca rozwiązań z zakresu zielonej energii i transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw, przygotował webinar „Trendy i jakość vs oszczędności branży spożywczej”, na którym zostaną przekazane najważniejsze wskazówki dla firm z branży spożywczej działających w tych wymagających czasach.

Zapisy na bezpłatny webinar: https://luneos.clickmeeting.com/834932437/register

Plan spotkania z ekspertkami

Webinar dla branży spożywczej poprowadzą dwie wysokiej klasy specjalistki: dr Anna Dębowska, dyrektor sprzedaży Luneos oraz Ewa Przysiężna, business development director w HPP TradeBridge, która od lat specjalizuje się w branży FMCG.

Na spotkaniu online zostaną omówione takie kwestie jak:

Najnowsze trendy konsumenckie w obliczu kryzysu wojennego i podwyżek cen za tym idących;

Czy ludzie będą wybierać żywność tańszą czy lepszą?;

Technologie przetwarzania żywności vs zużyta energia vs trendy;

Na czym oszczędzisz, a na czym nie? (WIBOR, inflacja, jakość produktów);

Technologie oszczędności energii;

Koszty wytwarzania i marża – gdzie jest miejsce na utrzymanie jakości?

Ile naprawdę można zaoszczędzić na energii? Case study transformacji energetycznej.

Przygotowywany przez Luneos webinar będzie składał się z dwóch części: 1) część merytoryczna, 2) dyskusja dotycząca poruszanych wcześniej tematów.

Dlaczego OZE opłaci się branży spożywczej?

Warto zainteresować się tematyką energii pozyskiwanej z OZE z czterech podstawowych powodów. Po pierwsze, zielona energia jest obecnie tańsza od tej uzyskiwanej z elektrowni węglowych. Po drugie, energia z OZE zapewnia redukcję śladu węglowego, a to z kolei m.in. umożliwia przedsiębiorstwom spożywczym dostęp do specjalnych dopłat z Unii Europejskiej, a także ułatwia otrzymywanie kredytów z instytucji finansowych. Po trzecie, przedsiębiorstwa dążące do zeroemisyjności chętniej włączane są do łańcuchów dostaw globalnych podmiotów. Po czwarte, obecnie wśród konsumentów wzmacnia się popyt na „żywność z certyfikatem”. Klienci wybierają produkty, które np. mają certyfikat o obniżonej emisji CO2 – podkreśla dr Anna Dębowska, dyrektor sprzedaży Luneos.

Luneos to czołowy dostawca rozwiązań z zakresu zielonej energii i transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw. Firma oferuje m.in. kompleksową usługę przygotowania, finansowania, realizacji oraz obsługi serwisowej inwestycji w obszarze oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznych oraz kogeneracyjnych.

Luneos blisko współpracuje z SUSI Partners – szwajcarskim funduszem z siedzibą w Zurychu, finansującym projekty redukujące ślad węglowy, który zainwestował już ponad 1 mld euro w efektywność energetyczną i energię odnawialną. W ramach tej współpracy, dla przedsiębiorstw planujących zmniejszyć swój ślad węglowy Luneos przygotowuje rozwiązania w unikalnym modelu as-a-service. Ten model daje przedsiębiorstwom m.in. możliwość transformacji energetycznej bez nakładów inwestycyjnych.