Wśród Beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który m. in. dofinansowuje projekty zwiększające innowacyjność przedsiębiorstw, znalazła się znana małopolska firma U Jędrusia – producent pierogów i dań gotowych, które można spotkać w prawie każdym większym sklepie sieciowym w Polsce, i nie tylko. Dzięki funduszom europejskim oraz wieloetapowej pracy, do sklepów trafią teraz pierogi pozbawione substancji konserwujących.

Dofinansowanie do innowacji i zwiększenie wydajności

W ramach dofinansowania z funduszy europejskich zespół technologów we współpracy z zespołem badawczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zaprojektował innowacyjną linię produkcyjną oraz zaplanował proces wytwarzania pierogów w taki sposób, aby całkowicie wyeliminować z pierogów substancje konserwujące odpowiadające za przedłużenie trwałości i przydatności do spożycia. Jest to niewątpliwie milowy krok dla rozwoju całej marki. Ta pilotażowa i innowacyjna linia technologiczna dodatkowo zwiększa wydajność jednego z trzech zakładów produkcyjnych o ok. 2,5 tony na godzinę. Oznacza to, że najnowszy zakład w Morawicy wyprodukuje o 45 ton pierogów dziennie więcej. Będą to gotowe pierogi – znakomite w smaku i pozbawione substancji konserwujących, a mimo to, tak samo trwałe.

Przywiązanie do tradycji nie wyklucza współczesnej technologii

Ten niewątpliwy skok jakościowy, jaki daje rozwój technologiczny i inwestowanie w innowacyjne pomysły, jawi się jak spełnienie marzeń właścicieli marki i powrót do korzeni. Firma U Jędrusia istnieje na polskim rynku ponad 40 lat. Jej powstanie zapoczątkowała mała restauracja w centrum Krakowa zatrudniająca zaledwie kilku pracowników i serwująca tradycyjne dania kuchni polskiej. Już wtedy, w 1979 roku, widoczna była kulinarna pasja właścicieli: Marii i Andrzeja Krupińskich, przejawiająca się w dbałości o jakość i sezonowość wykorzystywanych w kuchni produktów oraz poszanowanie tradycyjnych receptur. Restauracja szybko zdobyła zaufanie gości i zyskała popularność na gastronomicznej mapie ówczesnego Krakowa.

Zmieniający się na przestrzeni lat styl życia polskich konsumentów, spowodował niegasnący popyt na pyszne i pożywne domowe dania gotowe. W taki sposób mała restauracja z Krakowa wyewoluowała w jednego z czołowych producentów i eksporterów dań gotowych w Polsce. Mimo posiadania obecnie jednego z najnowocześniejszych parków maszynowych, automatyzacji procesów produkcji pierogów, DNA marki U Jędrusia przez ten cały czas pozostało takie samo – przywiązanie do tradycji oraz szacunek do produktów i przekazywanych receptur.

Produkowanie dziesiątek ton pierogów dziennie, które, aby dotrzeć na talerz konsumenta i stać się ciepłym, pachnącym pełnowartościowym posiłkiem, muszą pokonać naprawdę długą drogę – wymuszało konieczność stosowania przeróżnych środków i zabiegów, mających wspomóc ich trwałość. Równolegle nie ustawały jednak próby i badania, mające na celu wyeliminowanie substancji konserwujących – wszystko po to, aby konsument mógł cieszyć się jak najbardziej zbliżonym smakiem do domowych pierogów.

Ciężka praca się opłaciła. Opracowana technologia, będąca tajemnicą przedsiębiorstwa, stała się faktem.

Jak działa nowa linia technologiczna?

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich możliwy był zakup innowacyjnej linii. Proces technologiczny składa się z 5 etapów: przygotowywania farszy i ciasta, formowania, obróbki termicznej pierogów, chłodzenia oraz pakowania.

Podstawą pierogów U Jędrusia jest znakomite ciasto i doskonały farsz, przygotowywany tylko z najlepszej jakości surowców. Gotowy farsz transportowany jest następnie do urządzenia chłodniczego, gdzie wytworzona próżnia odpowiada za szybkie schładzanie produktu.

Przy ­formowaniu pierogów wykorzystywany jest proces koekstruzji. Tego typu rozwiązanie umożliwia uzyskanie produktu o powtarzalnych cechach takich jak masa pierogów czy zawartość farszu.

Obróbka termiczna kluczem do rezygnacji z substancji konserwujących

Kolejnym etapem jest obróbka termiczna pierogów. Bez jego właściwości nie udałoby się wyeliminować substancji konserwujących w gotowym produkcie. Ten niestandardowy proces przygotowania pierogów pozwala na uzyskanie odpowiedniej temperatury wewnątrz produktu w określonym czasie. Takie rozwiązanie przekłada się na bezpieczeństwo gotowego produktu.

W dalszej kolejności następuje chłodzenie pierogów. Charakterystyczną cechą tunelu chłodniczego, która może nie ma wpływu bezpośrednio na smak, ale świadczy o dużej odpowiedzialności za jakość produktów, jest szybki czas wychładzania.

Schłodzone pierogi transportowane są do naważarki. Zautomatyzowany proces, kończy się odmierzeniem idealnej gramaturowo porcji i zapakowaniem jej w tacki (w niewyobrażalnym tempie około 53 kg pierogów na minutę!).

W każdym z etapów produkcyjnych udało się w ramach projektu zwiększyć wydajność i jeszcze bardziej zautomatyzować proces produkcyjny oraz wyeliminować substancje konserwujące. Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów i trendom na rynku.

U Jędrusia Sp. z o.o. realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.