Więcej niż doradztwo – Firma Supravis uruchamia dodatkową usługę płatnego serwisu

Wiele firm produkujących żywność z różnych branż spożywczych zgłasza się do firmy Supravis w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwiązaniu problemów z pakowaniem swoich wyrobów w materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych. Dotyczy to zarówno materiałów nietermokurczliwych (folii, laminatów, worków vacuum), jak i termokurczliwych (rękawów, folii, worków, osłonek). Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, uruchomiliśmy dodatkową usługę, w postaci płatnego wsparcia serwisowego. Naszą ofertę kierujemy nie tylko do obecnych klientów spółki, ale również do tych spoza stałej bazy.