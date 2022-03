Własny sklep internetowy – jak szybko zacząć sprzedawać w sieci?

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem biznesu w sieci? Z uwagi na rosnącą popularność zakupów online najlepszym pomysłem jest wciąż własny sklep internetowy. Dowiedz się, jak szybko, niedużym kosztem i bez specjalistycznej wiedzy założyć e-sklep.

Autor: Artykuł promocyjny home.pl

Data: 09-03-2022, 08:34

Dlaczego warto założyć własny sklep internetowy?

Sprzedaż bez sklepu jest możliwa, jednak posiadanie profesjonalnej platformy e-commerce daje wiele dodatkowych korzyści. Przenieśliśmy część naszego życia do sieci – płacimy rachunki, spotykamy się z bliskimi w social mediach i… robimy zakupy. W Polsce 75% osób korzystających z internetu kupuje w polskich e-sklepach (Gemius, 2021). Dynamiczny rozwój kanałów sprzedaży e-commerce, umożliwia dotarcie do dużego grona potencjalnych klientów. Mamy dzięki temu spore szanse na odniesienie sukcesu w e-handlu.

Brak konieczności posiadania wiedzy eksperckiej

Upowszechnienie się e-commerce wpłynęło na rozwój i uproszczenie narzędzi sprzedażowych, np. e-sklepów w abonamencie. Do dyspozycji sprzedawcy jest prosty w obsłudze panel do realizacji zamówień. Praca na tego typu platformie jest intuicyjna i zautomatyzowana. Sprzedawca może też często liczyć na wsparcie techniczne specjalistów, dostępnych na infolinii.

Niski koszt startu z biznesem

Dostęp do gotowych, w pełni działających e-sklepów można uzyskać niskim kosztem – w tanim abonamencie (podstawowa wersja e-sklepu w abonamencie rocznym może kosztować mniej niż 400 zł). Nie płacisz też żadnej prowizji od sprzedaży. To doskonała okazja, aby przetestować pomysł na biznes – nawet bez założonej działalności. Własny sklep internetowy może stać się twoim dodatkowym źródłem dochodu lub głównym źródłem utrzymania połączonym ze spełnieniem marzeń o własnym biznesie

Spełnienie marzeń o własnej firmie

Osobom, które marzyły o własnym biznesie – sklep internetowy daje szansę na realizację tych planów. Można zaobserwować to, dołączając do różnych grup, zrzeszających sprzedawców na Facebooku. Właściciele sklepów dzielą się tam głównie praktycznymi poradami dotyczącymi e-commerce, ale także historiami powstawania swoich biznesów. Można tam zobaczyć, jak początkowo małe sklepy z rękodziełem, odzieżą, akcesoriami dla niemowląt czy żywnością ekologiczną urosły i są dużymi, odnoszącymi sukces markami. Często z jednoosobowych działalności, które miały być pomysłem na dodatkowy zarobek, powstały firmy, które zatrudniają dziś wielu pracowników. Sukcesy tak wielu sprzedawców są inspirujące i dowodzą, że spełnienie marzeń o własnej firmie jest możliwe.

Jaką platformę do sprzedaży wybrać na start

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia sprzedaży w sieci jest wybór platformy, która pozwala sprzedawać. Ważne, aby była dopasowana do Twoich aktualnych potrzeb i możliwości. Najprostszym narzędziem e-commerce jest własny sklep internetowy w abonamencie, czyli rozwiązanie SaaS (ang. Software as a Service).

Czym jest SaaS?

Skrót SaaS oznacza Software as a Service, czyli dosłownie – oprogramowanie jako usługa. Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie i aktualizację oprogramowania. W handlu elektronicznym SaaS to gotowy sklep w abonamencie. Po wybraniu i opłaceniu usługi klient uzyskuje dostęp do platformy sprzedażowej.

Sklep w modelu SaaS to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko zacząć sprzedawać w sieci. Co ważne, spora liczba dostawców tej usługi, zapewnia klientom bezpłatne wsparcie techniczne, w ramach którego specjaliści nie tylko pomogą ci poruszać się na platformie e-sklepu, ale także wskażą różne rozwiązania do rozwoju biznesu.

Istnieją różne pakiety sklepów typu SaaS. Wraz z rozwojem biznesu możesz zwiększać możliwości własnej platformy (przejść na wyższy plan).

Jakie dodatkowe możliwości sprzedaży daje własny sklep internetowy?

Z e-sklepem możesz poszerzyć sprzedaż o nowe kanały. Posiadając e-sklep, możesz sprzedawać produkty na fanpage’u – w Sklepie na Facebooku (Facebook Shop). Bez własnej platformy e-commerce taka sprzedaż nie byłaby możliwa. Facebook wymaga od sprzedawcy podania linku do produktu w sklepie internetowym spoza Facebooka.

Promuj i oznaczaj produkty w postach i relacjach live. Linki do artykułów możesz wysyłać zainteresowanym klientom w wiadomościach chat (DM) lub przypinać w komentarzach. W podobny sposób możesz wykorzystać sklep na Instagramie.

Rozwój tradycyjnej sprzedaży

Własny sklep internetowy jest także dobrym rozwiązaniem dla sklepów stacjonarnych. Jeżeli chcesz rozszerzyć zakres usług i sprzedawać w całej Polsce (lub poza granicami kraju), możesz połączyć sklep tradycyjny ze sprzedażą w internecie.

Jak założyć sklep internetowy

Dowiedz się, jakie kroki musisz wykonać, aby rozpocząć sprzedaż online.

Wybierz asortyment dla swojego sklepu

Podjęcie decyzji o założeniu biznesu jest pierwszym i najważniejszym krokiem, który musisz wykonać, aby rozpocząć sprzedaż w sieci.

Wybierając asortyment do swojego sklepu, sprawdź, co najchętniej kupują Polacy. Według raportu „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” 2021 najczęściej wybierane kategorie produktów to:

● Odzież, dodatki i akcesoria – 73%

● Obuwie – 61%

● Kosmetyki i perfumy – 57%

● Książki, płyty, filmy – 56%

● Artykuły dziecięce/zabawki – 41%

E-sklep to również dobre rozwiązanie dla twórców (rękodzielników, artystów), którzy mogą sprzedawać własne produkty.

Określ nazwę marki i sklepu

Budowanie relacji z klientem wymaga stworzenia własnego brandu. Nazwa jest niezbędna, aby rozpocząć twój biznes. Najlepiej, aby kojarzyła się z branżą, w której planujesz rozwijać firmę. Kolejnym krokiem jest zakup i rejestracja własnej domeny internetowej z nazwą sklepu. Domena to adres, pod którym sklep będzie znajdował się w sieci.

Przystąp do konfiguracji swojego sklepu

Masz już pomysł na biznes i nazwę marki. Jak wygląda od strony technicznej założenie własnego sklepu internetowego? Jeżeli zdecydujesz się na eSklep od home.pl, nie musisz martwić się hostingiem i budowaniem sklepu od podstaw. Po wyborze usługi na stronie dostawcy i w rozmowie z konsultantem otrzymasz dostęp do panelu sklepu, w którym możesz modyfikować go według własnych potrzeb. W ofercie otrzymasz także pomoc specjalistów, którzy będą wspierać cię w tym procesie.

Uruchom usługę kurierska i płatność online

Teraz czas, aby wybrać i skonfigurować usługę kurierską. Zadbaj o to, żeby mieć w ofercie najbardziej popularnych przewoźników, jak paczkomaty Inpost, do których dostawę wybiera 77% kupujących (Gemius, 2021). Udostępnij klientom najpopularniejsze metody płatności. Zdecydowana większość kupujących wybiera płatność online. Według raportu „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” 2021 – z szybkiego przelewu przez serwis płatności (np. PayU, Przelewy24, Dotpay) korzysta 70% kupujących, a 48% wybiera płatność BLIK.

Zaprezentuj się swoim klientom

Zadbaj o profesjonalny wygląd swojego sklepu. Wybierz szablon graficzny, dopasowany do twojej branży (możesz modyfikować wygląd poszczególnych sektorów na stronie). Dostępne są również płatne szaty graficzne lub indywidualne modyfikacje.

Dodaj produkty

Ostatnim krokiem, który musisz wykonać przed rozpoczęciem sprzedaży, jest dodanie produktów. Zadbaj o ich odpowiednią prezentację (zdjęcie i opis). Towary możesz dodawać ręcznie, na swoim pulpicie administratora. Procedura jest prosta i intuicyjna. Sklepy SaaS umożliwiają także synchronizację magazynu z wybranymi hurtowniami.

Skąd brać produkty do własnego magazynu w e-sklepie? Podejmij współpracę z hurtowniami, dystrybutorami lub producentami. Jeżeli jesteś twórcą – skup się na znalezieniu tanich dostawców surowców i materiałów, z których będziesz korzystał.

Zacznij sprzedawać!

Jeśli Twój sklep już działa, skup się na realizacji zamówień i kontakcie z klientem. Pamiętaj, że szybki czas wysyłki zamówienia przekłada się na zadowolenie klienta, który może do ciebie wrócić.

Własny sklep internetowy jest najlepszym rozwiązaniem do rozpoczęcia sprzedaży w sieci. Nad bezpieczeństwem i aktualizacją oprogramowania czuwa dostawca – ty masz czas na rozwój swojego biznesu poprzez marketing, reklamę i poszerzanie oferty.