W ciągu ostatnich dwóch dekad wzrosło zainteresowanie stosowaniem alg w technologii żywności. Wynika to w głównej mierze z opracowania wydajnych spoobów upraw mikroglonów w fotobioreaktorach lub otwartych zbiornikach recyrkulacyjnych na potrzeby przemysłu paliwowego. Wraz ze spadkiem cen ropy otrzymywanie biopaliw trzeciej generacji staje się mniej opłacalne, dlatego producenci biomasy algowej poszukują dla nich alternatywnych zastosowań. Biomasa algowa jest doskonałym źródłem składników żywności – jest bogata w łatwo przyswajalne i dobrze zbilansowane białko, posiada korzystny profil kwasów tłuszczowych, obfituje w polisacharydy pobudzające perystaltykę jelit. Ponadto charakteryzuje się wysoką zawartością mikro- i makroelementów (cynk, jod, brom, żelazo, miedź, fosfor, magnez) występujących w łatwo przyswajalnych formach w postaci związków kompleksowych lub metaloorganicznych [7, 18].

Wpływ dodatku alg do pieczywa żytniego na zawartość i biodostępność in vitro wybranych mikro- i makroelementów/fot. shutterstock

Warto jednak tutaj zaznaczyć, że w obrębie tego samego gatunku alg ich skład chemiczny nie jest stały i zależy od czynników warunkujących wzrost, takich jak: temperatura, pH, oświetlenie, zawartość minerałów w pożywce, stężenie dwutlenku węgla [2].

Opracowanie nowych produktów spożywczych opartych na algach lub otrzymanych z nich komponentach stanowi interesujące, lecz trudne w realizacji wyzwanie, jednak już teraz można wykorzystać algi jako dodatek do żywności. Wzbogacanie żywości, czyli fortyfikacja, polega na dodawaniu składników odżywczych do produktu, bez względu na to, czy były one tam obecne naturalnie, czy też nie. Takie wzbogacanie może mieć na celu korygowanie (fortyfikacja wyrównawcza) oraz zapobieganie niedoborom składników występujących w danej populacji (fortyfikacja polepszająca) [16, 17]. Wyniki badań żywieniowych przeprowadzonych w różnych krajach wykazały, że podaż niektórych mikroelementów (np. Fe i I) jest niewystarczająca i w niektórych populacjach nie spełnia zaleceń [23]. Za osoby zagrożone niedoborami uważa się kobiety w okresie ciąży, ludzi na restrykcyjnych dietach oraz dzieci i osoby starsze.

Pieczywo obfituje głównie w przyswajalne węglowodany oraz błonnik pokarmowy, natomiast aminokwasy zawarte w pieczywie, chociaż charakteryzują się wysoką przyswajalnością, to jednak ich profil nie jest korzystny z uwagi na małą ilość aminokwasów egzogennych. Ponadto podczas wypieku ilość aminokwasów ulega zmniejszeniu – powstają produkty reakcji Maillard’a podczas łączenia się amin z cukrami.

Z tego względu podejmowane są działania mające na celu wzbogacenie produktu finalnego w białka zwierzęce i tym samym aminokwasy ograniczające, głównie za sprawą dodatku mleka i jego przetworów na etapie wyrabiania ciasta [12]. Niektóre algi, szczególnie niebiesko-zielona cyjanobakteria – spirulina (Arthrospira sp.), charakteryzują się korzystnym profilem, z wysoką ilością aminokwasów egzogennych oraz dużą procentową zawartością samego białka [15]. Stąd fortyfikacja pieczywa algami wydaje się być korzystna, zwłaszcza w obliczu wzrastającej popularności żywności wegańskiej oraz typu fit.

Pieczywo jest istotnym źródłem związków mineralnych ze względu nie tylko na skład, ale również dostępność i powszechność konsumpcji. Większą zawartością pierwiastków charakteryzują się pieczywa ciemne lub razowe, a to dlatego, że składniki mineralne występują głównie w okrywie nasion zbóż. Stąd też mąki o wysokim przemiale i wysokooczyszczone cechuje mniejsza zawartość składników mineralnych [24]. Mimo wysokiej zawartości związków mineralnych w mąkach nisko oczyszczonych ich dostępność jest ograniczona ze względu na dużą zawartość składników antyodżywczych, głównie fitynianów oraz różnych frakcji błonnika. Dopiero na etapie fermentacji ciasta możliwe jest zwiększenie biodostępności tych składników pieczywa. Z uwagi na obecność zakwasu podczas fermentacji ciasto zyskuje korzystne cechy reologiczne, a dzięki wzrostowi kwasowości i wypieraniu tlenu – zmniejsza się ilość niekorzystnych mikroorganizmów gnilnych. Zwłaszcza fermentacja mąki żytniej zapewnia wzrost poziomu witamin (głównie niacyny i ryboflawiny) oraz aminokwasów egzogennych (lizyny, metioniny i tryptofanu). Ponadto fermentacja mlekowa przyczynia się do zmniejszenia zawartości składników antyżywieniowych – głównie fitynianów, które tworzą kompleksy z makro- i mikroelementami [6].

Algi zyskują popularność w przemyśle spożywczym, głównie jako niekonwencjonalne źródło białka oraz substraty do otrzymywania naturalnych barwników (chlorofile, fikocyjaniny, β–karoten, astaksantyna) [22]. Jednak biomasa alg obfituje również w fosfor, a algi morskie bogate są w jod i żelazo. Udowodniono już, że glony stanowią wartościowy dodatek do pasz, który odpowiada za zwiększenie związków odżywczych w jajach, mleku czy mięsie [5]. Również ryby karmione algami wykazywały szybszy wzrost i wyższą zawartość wartościowych składników odżywczych oraz białka w ich mięsie [3]. Podejmowano także próby wprowadzania glonów do pieczywa, makaronu czy ciastek, jednak nie zbadano kompleksowo przyswajalności makro i mikroelementów z takich produktów [1, 20].

Celem niniejszej pracy było określenie i porównanie zawartości wybranych mikro- i makroelementów w pieczywie żytnim wzbogaconym w algi w różnych postaciach (suszone, granulowane lub w postaci proszku) oraz ocena ich biodostępności w modelu symulującym układ pokarmowy człowieka.

Materiał i metody badań

Materiał do badań

Biomasę makroalgi morskiej (Ascophyllum nodosum) zakupiono w Seaweed & Co Ltd. (Wielka Brytania), a mikroalgi (Spirulina platensis) w Ecoduna GmbH, (Szallasweg 2, 2460 Bruck/Leitha, Austria). Natomiast sól algowa (AlgySalt®) pochodziła z firmy Setalg we Francji. Sól ta zawiera około 10-krotnie mniej sodu niż sól kuchenna, a pozyskuje się ją z ekstraktów morskich wodorostów różnych gatunków. Producent deklaruje, że może ona odtwarzać właściwości organoleptyczne i technologiczne chlorku sodu bez metalicznych posmaków oraz umożliwia zastąpienie soli w proporcji 1:1 w szerokiej gamie produktów, od mięsnych i owoców morza do dań gotowych, zup, sosów i przekąsek.

Przygotowanie ciasta

Pieczywo żytnie przygotowano w tradycyjnej piekarni „Prawdziwy Chleb”

(P.P.H.U. Agnieszka Gajda-Sokołowska, 95-081 Dłutów, Stoczki-Porąbki 4). Surowcami do produkcji ciasta były: zakwas żytni, mąka żytnia typu 500 pochodząca z lokalnego młyna zbożowego (Jerzy Łaszkiewicz i Synowie sp.j.), sól oraz woda. Surowce algowe wprowadzano w ilościach przedstawionych w tabeli 1, na etapie miesienia ciasta. Z ręcznie wymieszanego ciasta formowano kęsy o masie około 1 kg, które umieszczano w metalowych formach i komorze fermentacyjnej o temperaturze 35,5 ºC i stałej wilgotności. Po 180 minutach ciasta przenoszono do tradycyjnego pieca opalanego drewnem, rozgrzanego do temperatury 200 – 250 °C, gdzie pozostawały przez 30 minut. Upieczone chleby w ciągu 24 godzin dostarczano do laboratorium, gdzie po wysuszeniu do stałej masy (w suszarce z termoobiegiem, temp. 50 °C) zmineralizowano oraz poddawano trawieniu in vitro.

Oznaczanie zawartości suchej masy

Zawartość suchej masy w badanych próbach wyznaczano z użyciem wagosuszarki laboratoryjnej RadWag WPS 110S. Pieczywo 24 godziny po wypieku, w postaci oddzielonego od skórki miękiszu, naważono w ilości około 3 gramów i umieszczano na szalce urządzenia. Pomiarów dokonywano przy następujących parametrach: temparatura 120 °C, czas 5-7 minut, próbkowanie 15 s. Każdą próbę badano czterokrotnie. Obliczając procentową zawartość suchej masy, korzystano z wzoru: s.m. (%) = (aktualna masa próbki/ początkowa masa próbki) · 100 %.

Przygotowanie mineralizatów

W celu oznaczenia w próbkach zawartości fosforu, azotu oraz jodu, poddano je mineralizacji w aparacie Hach Digesdahl Digestion Apparatus (Hach Comp., USA), gdzie podczas reakcji kwasu siarkowego z perhydrolem powstaje kwas peroksymono- siarkowy (kwas caro) H2SO5, który jest silnym utleniaczem materiału węglowego. Naważki pieczywa (około 0,5 g) przenoszono do kolbek mineralizacyjnych, zalewano 4 ml stężonego kwasu siarkowego i umieszczano w zestawie do spalania. Temperaturę płyty grzewczej ustawiano na 280 o C i włączano pompkę wodną. Próbkę zwęglano w kwasie przez 4 minuty, a następnie poprzez chłodnicę i lejek kapilarny stopniowo wprowadzano 15 cm3 30-procentowego roztworu nadtlenku wodoru. Mineralizację w tych warunkach kontynuowano do momentu aż płyn stawał się klarowny i przestawał wrzeć. Po schłodzeniu dodano 20 cm3 5 M roztworu wodorotlenku sodu, ilościowo przeniesiono do zlewki i wyregulowano pH do wartości 3,0. Całość przeniesiono do kolbki miarowej i dopełniono do 100 cm3 wodą dejonizowaną. Tak przygotowany mineralizat przechowywano w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, a następnie w 4 °C do momentu analizy. Każdą próbkę wykonano w trzech powtórzeniach.

Oznaczanie zawartości fosforu

Zawartość fosforu w dializacie i próbkach zmineralizowanych oznaczano w reakcji jonów ortofosforanowych (V) zawartych w badanym materiale z 1 cm3 molibdenianu (VI) amonu w kwaśnym środowisku. W wyniku tej reakcji powstaje sól, którą po 5 minutach redukowano do błękitu molibdenowego przez dodatek 1 cm3 metolu. Po 15 minutach do próbek wprowadzano 3 cm3 wody i odczytywano absorbancję przy długości fali 660 nm (SPEKOL 1500, AnalytikJena AG, Niemcy). Zawartość fosforu obliczono z krzywej wzorcowej sporządzonej z wykorzystaniem roztworu KH2PO4

(cz.d.a., POCH, Polska).

Oznaczanie zawartości azotu

Zawartość azotu w próbkach pieczywa oznaczono metodą z odczynnikiem Nesslera. Po mineralizacji azot organiczny występuje w postaci jonu amonowego. Do2 cm3 próbki (odpowiednio rozcieńczonej) dodawano 1 cm3 1-procentowej gumy arabskiej oraz 1 cm3 odczynnika Nesslera. Wówczas jony amonowe reagowały z jodkiempotasu oraz jodkiem rtęci (II) pochodzącym z odczynnika i tworzyły trudno rozpuszczalny związek, który przy niewielkich stężeniach pozostaje w trwałym rozproszeniu dzięki gumie arabskiej. Absorbancję przy 430 nm odczytywano po upływie 10 minut od dodania odczynnika. Zawartość azotu obliczono z wykorzystaniem krzywej wzorcowej opracowanej z użyciem roztworu NH4Cl (cz.d.a., POCH, Gliwice).

Oznaczenie zawartości jodu

Zawartość jodu całkowitego oznaczano metodą jodoskrobiową, w której jod tworzy niebieski związek adsorpcyjny ze skrobią. Do kolbek miarowych o pojemności 25 cm3 pobierano 10 – 20 cm3 klarownego, bezbarwnego i obojętnego roztworu badanego, a następnie zakwaszano 1 cm3 1M roztworu H 2SO4 i dodawano 0,1 cm3 wody bromowej w celu utlenienia jonów jodkowych do jodanowych. Nadmiar bromu usunięto przez związanie z fenolem (0,1 cm3 fenolu w 10-procentowym roztworze lodowatego kwasu octowego). Następnie dodawano 1 cm3 świeżo przygotowanego 0,5- procentowego roztworu KJ – otrzymane jodany w środowisku kwaśnym, po dodaniu jonów jodkowych były przekształcane w jod cząsteczkowy zgodnie z reakcją: IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2 + 3H2O.

Na koniec wprowadzano 1 cm3 1-procentowej skrobi rozpuszczalnej w 50-procentowej glicerynie. Kolbki miarowe uzupełniano wodą dejonizowaną do 25 cm3, mieszano i pozostawiano na 30 minut. Po tym czasie dokonano pomiarów spektrofotometrycznych przy 590 nm wobec wody dejonizowanej. Zawartość jodu obliczono z pomocą krzywej wzorcowej sporządzonej z wykorzystaniem roztworu KI (cz.d.a., POCH, Polska).

Oznaczanie zawartości żelaza

Zawartość żelaza oznaczono metodą z 1,10-fenantroliną. Do kolbki o pojemności 50 cm3 wprowadzono 10 cm3 próbki zawierającej maksimum 100 μg żelaza, w celu redukcji żelaza Fe 3+ do Fe2+ aplikowano 2 cm3 10 procentowego roztworu chlorowodorku hydroksyloaminy oraz 5 cm3 10- procentowego roztworu cytrynianu sodu. Następnie do próbek dodano 5 cm3 0,25 procentowego roztworu 1,10-fenantroliny w 0,1 M roztworze HCl. Zawartość kolbek uzupełniono wodą dejonizowaną do 50 cm3 i dokładnie wymieszano. Intensywność powstałego pomarańczowego zabarwienia jest proporcjonalna do zawartości żelaza. Próbki inkubowano przez 10 minut, a następnie zmierzono absorbancję roztworu przy długości fali równej λ= 512 nm. Zawartość żelaza w badanych próbkach obliczono z pomocą krzywej wzorcowej sporządzonej z wykorzystaniem roztworu FeCl 3·6H2O (cz.d.a., Chempur, Polska).

Metoda in vitro – model układu pokarmowego

Dla oznaczenia biodostępności mikro- i makroelementów badane pieczywo poddano symulacji trawienia przy zastosowaniu modelu in vitro opisanego w pracy Starzyńskiej-Janiszewskiej i wsp. [21]. Do strzykawek z obciętymi końcami naważono 0,5 g zhomogenizowanego materiału, dodawano 1 cm3 wody redestylowanej i zamieszano (stosunek 1:2 – jak w jamie ustnej). Następnie próbki zakwaszono do pH 2, dodając 0,5 M roztworu HCl oraz 0,2 cm3 roztworu pepsyny 6 mg/cm3 (P6887, Sigma-Aldrich, Steinheim, Niemcy) i wodę redestylowaną w ilości zapewniającej objętość równą 2 cm3 (stosunek 1:4 – jak w żołądku). Po wymieszaniu składników strzykawki zaklejano parafilmem i umieszczano w łaźni wodnej (Lauda Ecoline E200) o temperaturze 37 °C na 2 godziny. Po tym czasie wprowadzono 1 M roztwór NaHCO3 w ilości zapewniającej pH 7 oraz 0,5 cm3 roztworu pankreatyny (9 mg/cm3, (P-7545, Sigma-Aldrich, Steinheim, Niemcy; 8×, United States Pharmacopeia) i wodę redestylowaną do objętości równej 2 cm3 (stosunek 1:8 – jelito). Zawartość strzykawek wymieszano, przeniesiono do woreczków dializacyjnych (Sigma-Aldrich, Steinheim, Niemcy; 25 mm × 90 mm, MWCO 12000), zamknięto klipsami i umieszczano w plastikowych kolbach stożkowych zawie-

rających 50 cm3 buforu imidazolowego o pH 7. Kolby umieszczono w łaźni wodnej z wytrząsaniem (GFL 1092, 40 obrotów/minutę) i inkubowano w temperaturze 37 °C przez 2 godziny. Otrzymany dializat posłużył do dalszych analiz.

W niniejszej pracy „biodostępność in vitro” zdefiniowano jako stosunek zawartości pierwiastków w dializacie do całkowitej ich zawartości w materiale wyjściowym wyrażony w % (g/g).

Analiza statystyczna

Dane eksperymentalne były poddawane jednoczynnikowej analizie wariancji (ANOVA) w celu wykrycia istotnych różnic między średnimi wyrażonych jako średnia ± odchylenie standardowe (SD). Różnice między wartościami średnimi zostały zweryfikowane przez test NIR przy p ≤ 0.05 za pomocą oprogramowania Statgraphics Centurion 18 (Statgraphics Technologies, Inc., The Plains, Virginia, USA).

Wyniki i dyskusja

Analizy mineralizatów próbek chlebów pozwoliły wykazać statystycznie istotny wpływ wzbogacenia algami na poziom wszystkich badanych pierwiastków. We wszystkich typach pieczywa, do których wprowadzono glony, obserwowano wzrost ilości azotu w stosunku do próby kontrolnej (1130 mg/100 g), jednak w pieczywie był on niewielki (1174 mg) i nieistotny statystycznie. Do tego pieczywa wprowadzono najmniejszą ilość suszonej spiruliny (10 g/kg ciasta). W przypadku pozostałych prób, gdzie wprowadzono od 40 do 50 g spiruliny – ilość azotu wzrastała o 18 do 36 % w stosunku do próby kontrolnej. Pieczywo 4, o najwyższej ilości azotu zawierało oprócz spiruliny, największą ilość granulowanej algi Ascophylium nodosum. Natomiast pieczywo 1 – z dodatkiem soli algowej, charakteryzowało się najniższą zawartością azotu i nie różniło się istotnie do próby kontrolnej (pieczywo 7). Ilość azotu odzwierciedla poziom białka w pieczywie. Stosując przelicznik o wartości 5,83, charakterystyczny dla wszystkich typów mąki żytniej [9], można oszacować poziom białka w badanym pieczywie. Otrzymane wartości oscylują w zakresie od 6,35 do 8,98 g białka na 100 g chleba. Dla próby kontrolnej (7) poziom białka jest zbliżony do pieczywa żytniego pełnoziarnistego (6,8 g/100 g), przedstawionego w pracy Kawki [13]. Najwyższą zawartość białka stwierdzono natomiast w przypadku prób od 2 do 5, gdzie wprowadzono najwięcej mikroalg. Podobne zależności zaobserwowali Burcu i wsp. [4], którzy do pieczywa wprowadzili 10-procentowy dodatek spiruliny oraz Batista i wsp. [1], którzy suplementowali mikroalgami pszenne ciasteczka.

Podobne zależności, jak w przypadku azotu, zaobserwowano dla fosforu, gdzie najniższy poziom tego pierwiastka oznaczono również w pieczywie 1 oraz 6 i wartości te nie odbiegały istotnie od próbki kontrolnej (pieczywo 7). Tak, jak w przypadku azotu, najwyższą ilość fosforu zaobserwowano w przypadku pieczywa 4 (wzrost o 49 %), w dalszej kolejności znalazły się próby 3, 2 i 5. Według Przygody i wsp. [19] w pieczywie jasnym, żytnim fosfor występuje w ilości 68 mg/100 g, co jest wartością zbliżoną do badanego pieczywa kontrolnego (próba 7). Można tym samym stwierdzić, że w przypadku azotu i fosforu najistotniejszy okazał się dodatek suszonej spiruliny (Arthospira platensis) i granulowanej algi morskiej, natomiast wpływ wędzonej i suszonej Ascophyllum nodosum był istotnie mniejszy. Z kolei sól algowa nie miała żadnego wpływu na ilość azotu i fosforu w badanym pieczywie.

Nieco inaczej wyglądają wyniki poziomu żelaza w badanym pieczywie. Dodatek soli algowej w ilości 18 g/kg ciasta (próba 1) prawie dwukrotnie zwiększył poziom tego pierwiastka w pieczywie. Natomiast wprowadzenie do pieczywa suszonej spiruliny (Arthospira platensis) skutkowało dwukrotnym zwiększeniem ilości żelaza w przypadku próby 6 oraz 4 ÷ 4,5 krotnym zwiększeniem w chlebach od 2 do 5. Naj wyższą ilość żelaza odnotowano w pieczywie 4, które zawierało również dodatek granulowanej i suszonej algi Ascophyllum nodosum, jednak różnice między pieczywem 2, 3 i 4 nie były istotne statystycznie. Istotnie mniej żelaza niż w tych próbach zaobserwowano w chlebie 5, zawierającym 25 g/kg wędzonej algi morskiej oraz o 10 g/kg mniej spiruliny. Podobne zakresy zawartości żelaza (od 1,34 do 2,6 mg/100 g) w swoich badaniach otrzymali Grembecka i wsp. [10]. Natomiast w badaniach Burcu i wsp. [4] dla pieczywa z 10-procentowym dodatkiem spiruliny zawartość żelaza wzrastała ponad czterokrotnie w stosunku do próby kontrolnej do poziomu 4,1 mg żelaza w 100 g produktu.

Z kolei zmierzony w badanych próbach poziom jodu wskazuje, że największą jego zawartością charakteryzowało się pieczywo 3 – było to o ponad 10 μg więcej, niż w pieczywie kontrolnym numer 7. Próby 2, 4, 5, i 6 również charakteryzowały się istotnie wyższą (o 5 ÷ 6 μg/100 g) zawartością jodu w stosunku do próby kontrolnej. Zawartość jodu w pieczywie 1 z dodatkiem soli algowej (59,72 μg/100 g) nie różniła się istotnie od wartości próby bez dodatków (60,27 μg/100 g), zawierającej jedynie chlorek sodu. Pieczywo bez dodatku soli (próba 5) a z wysoką zawartością wędzonej algi morskiej Ascophyllum nodosum wykazywało wyższą o około o 5 μg zawartość jodu niż pieczywo 1 oraz 7. Można stąd wnioskować, że tego typu dodatek można wykorzystać w zastępstwie soli jodowanej.

Zawartość badanych mikro- i makroelementów zbadano również w dializatach otrzymanych po symulacji trawienia pieczywa w warunkach in vitro. Otrzymane wartości posłużyły do obliczenia biodostępności tych pierwiastków, a wyniki zaprezentowano w tabeli 3. Biodostępność azotu w próbach 1, 2, 5 oscylowała wokół 50 % i była zbliżona do próby kontrolnej (52 %). Pieczywo 3 i 4, cechowało się niższą biodostępnością azotu 45 ÷ 46 %. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem zawartości azotu i spiruliny w chlebie spadała jego biodostępność (próby 3 i 4), natomiast pieczywo z najniższym dodatkiem spiruliny (10 g) oraz dużą (15 g) dawką suszonej algi Ascophyllum nodosum, charakteryzowało się najwyższą względną zawartością azotu w dializacie (prawie 61 %). Biodostępność fosforu, najwyższa okazała się być dla próbki kontrolnej (81%) oraz pieczywa 2 (82 %). Pozostałe próby nie różniły się istotnie i otrzymane wartości oscylowały w zakresie od 55 do 63 %.

Wszystkie wprowadzone do pieczywa dodatki zwiększały biodostępność żelaza. Najmniej z 17 % do 20 ÷ 25 % (odpowiednio próby 3 i 6), a najwięcej – do 30 ÷ 40 % (próby 1, 2, 4 i 5). Najgorsze rezultaty uzyskano w przypadku pieczywa 3 (20 %), a najlepsze w próbie 5 (prawie 41 %), która zawierała najwięcej dodatków algowych (75 g/kg ciasta). Frontela i wsp., [8] wykazali w swoich badaniach, że w przypadku chleba pełnoziarnistego biodostępność żelaza wynosi 26 %. Z kolei Burcu i wsp. [4] wykazali wzrost biodostępności żelaza do 47,24 % w pieczywie wzbogaconym w spirulinę.

Biodostępność jodu była zróżnicowana – najniższą wartością (46 %) cechowało się pieczywo 1 z dodatkiem soli algowej. Biodostępność w okolicach 60 ÷ 62 % charakteryzowała pieczywo kontrolne oraz próby 2, 3 i 4. Najwyższą biodostępność jodu odnotowano w przypadku pieczywa 5 i 6 (odpowiednio 68 i 75 %). Otrzymane wyniki wskazują, że dodatek mikroalg wpłynął korzystnie na zawartość oraz biodostępność badanych pierwiastków. Najwyraźniej uwidaczniało się to w próbach, w których ilość wprowadzonych glonów była najwyższa.

Wnioski

1. Badane pieczywo z dodatkiem alg charakteryzowało się zwiększoną zawartością

azotu, fosforu, żelaza i jodu, zwłaszcza w próbach z dodatkiem wyższych dawek

biomasy alg, czyli 50 g Arthrospira platensis oraz 10 ÷ 25 g Ascophyllum nodosum

na kilogram ciasta.

2. Biodostępność badanych pierwiastków okazała się zróżnicowana. W próbach o wysokiej zawartości azotu jego biodostępność spadała o 5 ÷ 6 %, a przy niższej zawartości wzrastała o około 8 %. Biodostępność fosforu okazała się niższa od próby kontrolnej z wyjątkiem pieczywa 2. Biodostępność żelaza wzrastała we wszystkich próbach. Natomiast w przypadku jodu, jego biodostępność z soli algowej okazała się niższa niż z pieczywa kontrolnego, a w pieczywie 5 i 6 wyższa.

3. Modyfikacja oryginalnej receptury na tradycyjne pieczywo umożliwiła otrzymanie nowego funkcjonalnego produktu piekarniczego.

Podziękowania

Autorzy dziękują Pani Agnieszce Gajdzie-Sokołowskiej oraz Panu Hubertowi Sokołowskiemu prowadzącym piekarnię „Prawdziwy chleb” za przygotowanie partii eksperymentalnego pieczywa. Autorzy dziękują również Panu Adrianowi Karbowskiemu za dostarczone preparaty algowe.

Projekt finansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na działalność statutową.

Artykuł pochodzi z czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 2 (131)