Wygodny sposób rozliczeń z pracownikami i kontrahentami

Jak w wygodny sposób rozliczyć się z pracownikami sezonowymi, dać pracownikom przedświąteczną premię, zaplanować praktyczny i budujący więź z firmą program lojalnościowy, a wszystko to promując własną markę. Praktycznym rozwiązaniem może być skorzystanie z dwóch produktów jakie ma w swojej ofercie Bank Pekao S.A.

Autor: Artykuł PEKAO

Data: 31-08-2021, 08:42

Pierwszy z nich to karta przedpłacona (prepaid). To rodzaj karty bankowej, której wartość jest z góry ustalona poprzez zasilenie rachunku wybraną kwotą.

Karta przedpłacona jest alternatywą dla wypłaty gotówki, przelewu pieniężnego czy tradycyjnych bonów. Można ją wykorzystać na różne sposoby. Jednym z nich jest bon świąteczny dla pracowników, innym zastosowaniem jest wypłata firmowych nagród, jeszcze innym jest wykorzystanie jej jako narzędzia do programu lojalnościowego.

W branży spożywczej taki program lojalnościowy może mieć na przykład postać wypłacanych na kartę nagród za hurtowe zakupy albo zakupy w określonym oknie czasowym. Wyróżnikiem Banku Pekao jest możliwość indywidualnej wizualizacji karty. Właściwie na awersie karty może znaleźć się dowolna grafika dostosowana do upodobań klienta, a więc na przykład logo firmy czy jej produkt.

Karty z indywidualną wizualizacją są idealnym narzędziem do budowania świadomości marki firmy, zwiększania rozpoznawalności na rynku lokalnym lub krajowym oraz nośnikiem informacji o produktach lub usługach.

Jak działa karta przedpłacona? Kwoty transakcji gotówkowych i bezgotówkowych są automatycznie odejmowane od wartości środków zgromadzonych na karcie. Z uwagi na brak konieczności personalizacji, karty mogą być wydane "od ręki", a ich użytkownicy końcowi nie muszą posiadać rachunku osobistego w banku wydającym karty.

Drugi warty uwagi produkt to Autowypłata. Usługa przydatna dla firm, które wykonując dużą liczbę rozliczeń na rzecz beneficjentów bez rachunku bankowego lub takich, którzy go nie udostępnili. Paradoksalnie takich beneficjentów, którzy nie mają rachunku bankowego może być sporo. Może chodzić na przykład o pracujących w Polsce obcokrajowców czy pracowników sezonowych w rolnictwie. Autowypłata to rozsądne rozwiązanie w takich sytuacjach.

Przy usłudze Autowypłaty Bank Pekao pośredniczy w przekazy­waniu środków pieniężnych z rachunku firmy przez swoje oddziały, bez konieczności podania konkretnej placówki do odbioru środków , do wskazanych beneficjentów. Tam realizowana jest wypłata gotówkowa.

Autowyplata może być zlecana w złotych, dolarach, euro, funtach i frankach szwajcarskich. A jej odbiorcami mogą być osoby fizyczne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci. Składanie dyspozycji realizacji zleceń wypłaty oraz zarządzanie nimi odbywa się za pośrednictwem bankowości internetowej PekaoBIZNES24.

Wypłaty są wygodne, bo mogą być realizowane w oddziałach Pekao w całym kraju, a z punktu widzenia firmy nie ma potrzeby rozbudowanej obsługi kasowej i przechowywania znacznych zasobów gotówki.